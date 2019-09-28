ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: +3 =5 -12Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова
Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Саудовская Аравия 3:0 Молдова Азербайджан 0:0 Молдова Молдова 0:1 Южная Корея Молдова 0:1 Австрия
Албания Последние 20 матчей: +6 =2 -12Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова
Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания Северная Македония 1:1 Албания
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова
33.8% (23)
Ничья
32.4% (22)
Албания
33.8% (23)
1:1 Ничья
22.1% (15)
1:0 Молдова
17.6% (12)
1:2 Албания
16.2% (11)
2:1 Молдова
11.8% (8)
0:1 Албания
10.3% (7)
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