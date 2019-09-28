ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Молдова
 
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Стадион:
Албания

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова
Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Саудовская Аравия 3:0 Молдова Азербайджан 0:0 Молдова Молдова 0:1 Южная Корея Молдова 0:1 Австрия
Албания Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова
Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания Северная Македония 1:1 Албания

Последние игры между собой

Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Албания 2:0 Молдова ЕВРО 2020: Отборочные матчи Албания 0:0 Молдова Международные матчи

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 7 6 0 1 20 - 4 18
2. Турция Заявка 7 6 0 1 15 - 2 18
3. Исландия Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
4. Албания Заявка 7 3 0 4 10 - 10 9
5. Андорра Заявка 7 1 0 6 1 - 14 3
6. Молдова Заявка 7 1 0 6 2 - 18 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Албания

    До начала игры, которая состоится 14.10.2019, осталось 2 дня 21 час 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Молдова - Албания
    Молдова
    33.8% (23)
    Ничья
    32.4% (22)
    Албания
    33.8% (23)
    1:1 Ничья
    22.1% (15)
    1:0 Молдова
    17.6% (12)
    1:2 Албания
    16.2% (11)
    2:1 Молдова
    11.8% (8)
    0:1 Албания
    10.3% (7)
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