ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Финляндия
 
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Стадион:
Армения

Предыдущие игры

Финляндия Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия
Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта Северная Македония 0:0 Финляндия Иордания 1:2 Финляндия
Армения Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения
Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония Армения 3:2 Кипр Армения 4:1 Беларусь Казахстан 1:1 Армения

Последние игры между собой

Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Армения 0:2 Финляндия ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа J

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 7 7 0 0 20 - 3 21
2. Финляндия Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3. Босния и Герцеговина Заявка 7 3 1 3 16 - 12 10
4. Армения Заявка 7 3 1 3 13 - 12 10
5. Греция Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
6. Лихтенштейн Заявка 7 0 2 5 2 - 20 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Армения

    До начала игры, которая состоится 15.10.2019, осталось 13 часов 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Финляндия - Армения
    Финляндия
    80.7% (88)
    Ничья
    13.8% (15)
    Армения
    5.5% (6)
    2:1 Финляндия
    42.2% (46)
    1:0 Финляндия
    20.2% (22)
    2:0 Финляндия
    15.6% (17)
    1:1 Ничья
    11.9% (13)
    1:2 Армения
    3.7% (4)
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