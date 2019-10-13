ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Предыдущие игры
Финляндия Последние 20 матчей: +12 =1 -7Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия
Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта Северная Македония 0:0 Финляндия Иордания 1:2 Финляндия
Армения Последние 20 матчей: +8 =6 -6Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения
Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония Армения 3:2 Кипр Армения 4:1 Беларусь Казахстан 1:1 Армения
Последние игры между собой
Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Финляндия
80.7% (88)
Ничья
13.8% (15)
Армения
5.5% (6)
2:1 Финляндия
42.2% (46)
1:0 Финляндия
20.2% (22)
2:0 Финляндия
15.6% (17)
1:1 Ничья
11.9% (13)
1:2 Армения
3.7% (4)
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