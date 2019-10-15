ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Израиль
3:1
Конец матча

Стадион:
Латвия
0'
1:0
16' Гол
Даббур Мунас
19' Желтая карточка
Ошс Марцис
2:0
26' Гол
Захави Эран
2:1
40' Гол
Камеш Владимир
3:1
42' Гол
Даббур Мунас
56' Желтая карточка
Глазер Дан
64' Желтая карточка
Икаунекс Янис
87' Желтая карточка
Черномордийс Антонийс
90'+4
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элиэзер
17
Таа
Лоай
3
Глазер
Дан
13
Тавата
Талеб
6
Натхо
Бибрас
4
Битон
Нир
22
Эль-Хамид
Хатем
10
Саба
Диа
9
Даббур
Мунас
7
Захави
Эран
23
Стейнбор
Павел
19
Ягодинский
Виталий
17
Черномордийс
Антонийс
3
Ошс
Марцис
8
Юровскис
Райвис
16
Тарасов
Игорь
13
Кигурс
Мартиньш
11
Савалниекс
Робертс
6
Камеш
Владимир
22
Гутковский
Владислав
10
Икаунекс
Янис
Израиль
4-3-3
Латвия
4-3-3

Ход матча

16'
Даббур Мунас
(Тавата Талеб)
1:0
19'
 
Ошс Марцис
26'
Захави Эран
(Даббур Мунас)
2:0
40'
2:1
Камеш Владимир
(Гутковский Владислав)
42'
Даббур Мунас
(Захави Эран)
3:1
56'
Глазер Дан
 
64'
 
Икаунекс Янис
68'
 
Лайзанс Олег
Кигурс Мартиньш
76'
Ilay Elmkies
Саба Диа
 
78'
 
Икаунекс Давис
Камеш Владимир
78'
Менахем Сун
Тавата Талеб
 
84'
Вайссман Шон
Даббур Мунас
 
86'
 
Даниэлс Онтужанс
Икаунекс Янис
87'
 
Черномордийс Антонийс

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Израиль Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль
Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония Израиль 0:3 Албания Израиль 1:1 Молдова
Латвия Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония Австрия 6:0 Латвия Латвия 0:5 Словения
Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия Андорра 0:0 Латвия Казахстан 1:1 Латвия Латвия 0:3 Грузия Латвия 1:1 Казахстан Грузия 1:0 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:3 Азербайджан Литва 1:1 Латвия Латвия 1:0 Эстония Гибралтар 1:0 Латвия Фарерские острова 1:1 Латвия Латвия 0:1 Южная Корея Косово 4:3 Латвия

Последние игры между собой

Израиль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Латвия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Латвия 0:3 Израиль ЕВРО 2020: Отборочные матчи Латвия 1:2 Израиль ЕВРО 2012 Израиль 2:1 Латвия ЕВРО 2012 Израиль 0:1 Латвия Чемпионат Мира
Латвия 1:1 Израиль Чемпионат Мира

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
2. Австрия Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
3. Словения Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
4. Израиль Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
5. Северная Македония Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
6. Латвия Заявка 8 0 0 8 2 - 27 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Израиль 3:1 Латвия
Израиль
94.2% (131)
Ничья
5% (7)
Латвия
0.7% (1)
2:0 Израиль
41% (57)
3:0 Израиль
18.7% (26)
2:1 Израиль
14.4% (20)
3:1 Израиль
10.1% (14)
1:0 Израиль
5% (7)
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