ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Израиль
3:1
Конец матча
Стадион: Яаков Тернер
Латвия
1:0
16' ГолДаббур Мунас
19' Желтая карточкаОшс Марцис
2:0
26' ГолЗахави Эран
2:1
40' ГолКамеш Владимир
3:1
42' ГолДаббур Мунас
56' Желтая карточкаГлазер Дан
64' Желтая карточкаИкаунекс Янис
87' Желтая карточкаЧерномордийс Антонийс
17
Таа
Лоай
13
Тавата
Талеб
10
Саба
Диа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
-
13 Тавата ТалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Саба ДиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Герафи ЙоавВратарь
- Защитник
-
19 Менахем СунЗащитник
-
14 Dolev HazizaПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тиби ЭйтанПолузащитник
-
16 Коэн ЙонатанНападающий
-
12 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
-
15 Ilay Elmkies
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Ракель ДенисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стоянович Славиша
Ход матча
16'
1:0
19'
26'
2:0
40'
42'
3:1
56'
64'
76'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 4
-
10 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Израиль Последние 20 матчей: +6 =3 -11Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль
Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония Израиль 0:3 Албания Израиль 1:1 Молдова
Латвия Последние 20 матчей: +1 =6 -13Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония Австрия 6:0 Латвия Латвия 0:5 Словения
Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия Андорра 0:0 Латвия Казахстан 1:1 Латвия Латвия 0:3 Грузия Латвия 1:1 Казахстан Грузия 1:0 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:3 Азербайджан Литва 1:1 Латвия Латвия 1:0 Эстония Гибралтар 1:0 Латвия Фарерские острова 1:1 Латвия Латвия 0:1 Южная Корея Косово 4:3 Латвия
Последние игры между собой
Израиль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Латвия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Израиль
94.2% (131)
Ничья
5% (7)
Латвия
0.7% (1)
2:0 Израиль
41% (57)
3:0 Израиль
18.7% (26)
2:1 Израиль
14.4% (20)
3:1 Израиль
10.1% (14)
1:0 Израиль
5% (7)
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