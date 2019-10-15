ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Фарерские острова
1:0
Конец матча
Стадион: Торсволлюр
Мальта
22' Желтая карточкаМбонг Джозеф
1:0
71' ГолБалдвинссон Рогви
75' Желтая карточкаБорг Стив
22
Мускат
Зак
11
Мускат
Роуэн
10
Нвоко
Кирьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Нильсен ЭлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
-
11 Мускат РоуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нвоко КирьянНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хогг ЭндрюВратарь
- Вратарь
-
18 Мускат НиккиЗащитник
-
20 Пизани ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбин ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Kurt Shaw
-
Главный тренер: Фарруджа Рэймонд
Ход матча
22'
71'
75'
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 9
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Фарерские острова Последние 20 матчей: +3 =4 -13Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия
Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия Венгрия 1:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:0 Латвия Фарерские острова 1:0 Андорра Португалия 5:1 Фарерские острова Фарерские острова 0:2 Швейцария
Мальта Последние 20 матчей: +1 =5 -14Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния
Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва
Последние игры между собой
Фарерские острова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Мальта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фарерские острова
62.9% (88)
Ничья
22.9% (32)
Мальта
14.3% (20)
1:0 Faroe Islands
24.3% (34)
2:1 Faroe Islands
22.9% (32)
1:1 Draw
18.6% (26)
2:0 Faroe Islands
9.3% (13)
1:2 Malta
5% (7)
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