ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Фарерские острова
1:0
Конец матча

Стадион:
Мальта
0'
22' Желтая карточка
Мбонг Джозеф
1:0
71' Гол
Балдвинссон Рогви
75' Желтая карточка
Борг Стив
90'+5
1
Нильсен
Гуннар
5
Ватнсдаль
Хейни
4
Грегерсен
Атли
13
Балдвинссон
Рогви
21
Joannes
Kalsoe
Danielsen
8
Ольсен
Брандур
6
Ханссон
Халлюр
3
Давидсен
Вильормур
10
Ватнхамар
Сольви
14
Эдмундссон
Йохан
20
Бьярталид
Йоаннес
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
5
Агиус
Андре
22
Мускат
Зак
11
Мускат
Роуэн
8
Фенек
Пол
13
Велла
Данстэн
7
Мбонг
Джозеф
6
Греч
Джейк
9
Мифсуд
Микаэль
10
Нвоко
Кирьян
Фарерские острова
3-4-3
Мальта
3-4-2-1

Ход матча

22'
 
Мбонг Джозеф
65'
Ольсен Клеминт
Бьярталид Йоаннес
 
71'
Балдвинссон Рогви
(Ольсен Брандур)
1:0
75'
 
Борг Стив
82'
 
Гамбин Люк
Фенек Пол
84'
 
Эффионг Альфред
Мифсуд Микаэль
85'
Фредериксберг Арни
Давидсен Вильормур
 
87'
 
Зерафа Джозеф
Мбонг Джозеф
90'
Эгильссон Магнус
Эдмундссон Йохан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Фарерские острова Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия
Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия Венгрия 1:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:0 Латвия Фарерские острова 1:0 Андорра Португалия 5:1 Фарерские острова Фарерские острова 0:2 Швейцария
Мальта Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния
Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва

Последние игры между собой

Фарерские острова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Мальта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Мальта 2:1 Фарерские острова ЕВРО 2020: Отборочные матчи Мальта 1:1 Фарерские острова Лига наций УЕФА Фарерские острова 3:1 Мальта Лига наций УЕФА Мальта 3:2 Фарерские острова Международные матчи

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 8 6 2 0 19 - 5 20
2. Швеция Заявка 8 4 3 1 18 - 9 15
3. Румыния Заявка 8 4 2 2 17 - 8 14
4. Норвегия Заявка 8 2 5 1 13 - 10 11
5. Мальта Заявка 8 1 0 7 2 - 18 3
6. Фарерские острова Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Мбонг Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фарерские острова 1:0 Мальта
Фарерские острова
62.9% (88)
Ничья
22.9% (32)
Мальта
14.3% (20)
1:0 Faroe Islands
24.3% (34)
2:1 Faroe Islands
22.9% (32)
1:1 Draw
18.6% (26)
2:0 Faroe Islands
9.3% (13)
1:2 Malta
5% (7)
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