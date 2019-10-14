ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Лихтенштейн
 
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Стадион:
Италия
1
Бюхель
Бенджамин
6
Малин
Андреас
4
Кауфман
Даниэль
3
Гоппель
Макс
22
Рекстайнер
Мартин
23
Польверино
Микеле
13
Бюхель
Мартин
14
Майер
Ливио
18
Хаслер
Николас
11
Саланович
Деннис
9
Фрик
Яник
12
Мерет
Алекс
2
Д'Амброзио
Данило
23
Манчини
Джанлука
13
Романьоли
Алессио
3
Бираги
Кристиано
4
Кристанте
Бриан
Тонали
Сандро
16
Дзаньоло
Николо
20
Бернардески
Федерико
22
Эль-Шаарави
Стефан
9
Белотти
Андреа
Лихтенштейн
3-4-1-2
Италия
4-3-2-1

Предыдущие игры

Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия
Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль Лихтенштейн 0:8 Испания Албания 2:0 Лихтенштейн
Италия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина
Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция Швеция 1:0 Италия

Последние игры между собой

Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Италия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Италия 6:0 Лихтенштейн ЕВРО 2020: Отборочные матчи Италия 5:0 Лихтенштейн Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Лихтенштейн 0:4 Италия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа

Группа J

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 7 7 0 0 20 - 3 21
2. Финляндия Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3. Босния и Герцеговина Заявка 7 3 1 3 16 - 12 10
4. Армения Заявка 7 3 1 3 13 - 12 10
5. Греция Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
6. Лихтенштейн Заявка 7 0 2 5 2 - 20 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - Италия

    До начала игры, которая состоится 15.10.2019, осталось 16 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Лихтенштейн - Италия
    Лихтенштейн
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Италия
    100% (99)
    0:3 Italy
    35.4% (35)
    0:2 Italy
    19.2% (19)
    0:4 Italy
    18.2% (18)
    0:5 Italy
    11.1% (11)
    1:3 Italy
    5.1% (5)
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