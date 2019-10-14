ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Лихтенштейн
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Стадион: Рейнпарк
Италия
14
Майер
Ливио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кольвидссон Хельги
- Основной состав
-
12 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Предыдущие игры
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =3 -15Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия
Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль Лихтенштейн 0:8 Испания Албания 2:0 Лихтенштейн
Италия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина
Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция Швеция 1:0 Италия
Последние игры между собой
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Италия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Лихтенштейн
0% (0)
Ничья
0% (0)
Италия
100% (99)
0:3 Italy
35.4% (35)
0:2 Italy
19.2% (19)
0:4 Italy
18.2% (18)
0:5 Italy
11.1% (11)
1:3 Italy
5.1% (5)
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