ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Швеция
 
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Стадион:
Испания
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
14
Хеландер
Филип
4
Гранквист
Андреас
5
Бенгтссон
Пьер
7
Alfe
Inge
Sebastian
Larsson1
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Олбин
10
Форсберг
Эмиль
22
Кайсон
Робин
9
Берг
Маркус
13
Аррисабалага
Кепа
22
Навас
Хесус
3
Альбиоль
Рауль
4
Иньиго
Мартинес
14
Бернат
Хуан
17
Фабиан
Руис
5
Бускетс
Серхио
8
Ньигес
Сауль
21
Оярсабаль
Микель
19
Родриго
Морено
6
Себальос
Дани
Швеция
4-4-2
Испания
4-3-3

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция
Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция Германия 2:1 Швеция Швеция 1:0 Южная Корея
Испания Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция
Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко Иран 0:1 Испания Португалия 3:3 Испания Тунис 0:1 Испания Испания 6:1 Аргентина Германия 1:1 Испания

Последние игры между собой

Швеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Испания: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Испания 3:0 Швеция ЕВРО 2020: Отборочные матчи Швеция 1:2 Испания Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008) Испания 3:0 Швеция Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Швеция Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
3. Румыния Заявка 7 4 1 2 16 - 7 13
4. Норвегия Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
5. Мальта Заявка 7 1 0 6 2 - 17 3
6. Фарерские острова Заявка 7 0 0 7 3 - 23 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Испания

    До начала игры, которая состоится 15.10.2019, осталось 16 часов 4 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Швеция - Испания
    Швеция
    1% (1)
    Ничья
    27.8% (27)
    Испания
    71.1% (69)
    1:2 Испания
    55.7% (54)
    1:1 Ничья
    24.7% (24)
    0:1 Испания
    7.2% (7)
    1:3 Испания
    4.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.1% (3)
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