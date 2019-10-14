ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Швеция
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Стадион: Френдс Арена
Испания
22
Кайсон
Робин
22
Навас
Хесус
14
Бернат
Хуан
17
Фабиан
Руис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
17 Фабиан РуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: +9 =5 -6Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция
Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция Германия 2:1 Швеция Швеция 1:0 Южная Корея
Испания Последние 20 матчей: +13 =4 -3Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция
Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко Иран 0:1 Испания Португалия 3:3 Испания Тунис 0:1 Испания Испания 6:1 Аргентина Германия 1:1 Испания
Последние игры между собой
Швеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Испания: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Швеция
1% (1)
Ничья
27.8% (27)
Испания
71.1% (69)
1:2 Испания
55.7% (54)
1:1 Ничья
24.7% (24)
0:1 Испания
7.2% (7)
1:3 Испания
4.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (3)
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