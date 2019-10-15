ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Гибралтар
2:3
Конец матча

Стадион:
Грузия
0'
0:1
10' Гол
Хараишвили Георгий
0:2
21' Гол
Канкава Джаба
45' Желтая карточка
Mohamed Badr Hassan
48' Желтая карточка
Хочолава Давид
56' Желтая карточка
Сержант Джек
1:2
66' Гол
Кашаро Ли
2:2
74' Гол
Чиполина Рой
2:3
84' Гол
Квилитая Георгий
90'+7
1
Голдвин
Кайл
4
Сержант
Джек
14
Чиполина
Рой
3
Чиполина
Джозеф
12
Оливейро
Джэйси
16
Муэли
Айман
8
Mohamed
Badr
Hassan
7
Кашаро
Ли
10
Уолкер
Лайам
20
Бритто
Итан
19
Де
Барр
Тиджей
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
3
Хочолава
Давид
18
Григалава
Гиа
22
Наваловский
Георгий
8
Казаишвили
Валерий
10
Ананидзе
Жано
7
Канкава
Джаба
19
Шенгелия
Леван
20
Хараишвили
Георгий
14
Лобжанидзе
Элгуя
Гибралтар
4-2-3-1
Грузия
4-5-1

Ход матча

10'
0:1
Хараишвили Георгий
21'
0:2
Канкава Джаба
(Ананидзе Жано)
45'
Mohamed Badr Hassan
 
48'
 
Хочолава Давид
56'
Сержант Джек
 
60'
 
Китеишвили Отар
Хараишвили Георгий
66'
Кашаро Ли
(Бритто Итан)
1:2
68'
 
Квилитая Георгий
Лобжанидзе Элгуя
74'
Чиполина Рой
(Муэли Айман)
2:2
81'
Эрнандес Эндрю
Mohamed Badr Hassan
 
82'
Барнетт Эрин
Чиполина Джозеф
 
84'
2:3
Квилитая Георгий
(Шенгелия Леван)
89'
Понс Алан
Уолкер Лайам
 
90'
 
Кверквелия Соломон
Наваловский Георгий

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Гибралтар Последние 20 матчей: +3 =0 -17
Косово 1:0 Гибралтар Швейцария 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Дания Ирландия 2:0 Гибралтар
Грузия 3:0 Гибралтар Гибралтар 0:1 Эстония Гибралтар 0:1 Ирландия Северная Македония 4:0 Гибралтар Гибралтар 2:6 Армения Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Армения 0:1 Гибралтар Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Гибралтар 0:2 Северная Македония Гибралтар 1:0 Латвия Греция 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Эстония Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина Бельгия 9:0 Гибралтар Гибралтар 1:2 Кипр Босния и Герцеговина 5:0 Гибралтар
Грузия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия
Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония Грузия 4:0 Литва Грузия 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Кипр Сербия 1:0 Грузия

Последние игры между собой

Гибралтар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Грузия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Грузия 3:0 Гибралтар ЕВРО 2020: Отборочные матчи Грузия 4:0 Гибралтар ЕВРО 2016: Отборочные матчи Гибралтар 0:3 Грузия ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 6 3 3 0 16 - 5 12
2. Ирландия Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Швейцария Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
4. Грузия Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
5. Гибралтар Заявка 6 0 0 6 2 - 19 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Mohamed Badr Hassan получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Канкава Джаба бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Хараишвили Георгий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гибралтар 2:3 Грузия
Гибралтар
1.4% (2)
Ничья
5% (7)
Грузия
93.6% (131)
0:2 Грузия
36.4% (51)
0:3 Грузия
18.6% (26)
1:2 Грузия
12.1% (17)
1:3 Грузия
10% (14)
0:1 Грузия
7.9% (11)
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