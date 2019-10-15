ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Гибралтар
2:3
Конец матча
Стадион: Виктория (Гибралтар)
Грузия
0:1
10' ГолХараишвили Георгий
0:2
21' ГолКанкава Джаба
45' Желтая карточкаMohamed Badr Hassan
48' Желтая карточкаХочолава Давид
56' Желтая карточкаСержант Джек
1:2
66' ГолКашаро Ли
2:2
74' ГолЧиполина Рой
2:3
84' ГолКвилитая Георгий
14
Чиполина
Рой
16
Муэли
Айман
10
Уолкер
Лайам
20
Бритто
Итан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Муэли АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уолкер ЛайамПолузащитник
-
20 Бритто ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кафер МэтьюВратарь
-
23 Банда БрэдлиВратарь
-
15 Барнетт ЭринЗащитник
- Защитник
-
22 Пауэр БрэдЗащитник
- Защитник
-
21 Кумбз ДжеймсПолузащитник
-
11 Понс АланПолузащитник
-
9 Стич РисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рибас Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
Ход матча
10'
21'
0:2
48'
56'
66'
1:2
74'
2:2
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Гибралтар Последние 20 матчей: +3 =0 -17Косово 1:0 Гибралтар Швейцария 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Дания Ирландия 2:0 Гибралтар
Грузия 3:0 Гибралтар Гибралтар 0:1 Эстония Гибралтар 0:1 Ирландия Северная Македония 4:0 Гибралтар Гибралтар 2:6 Армения Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Армения 0:1 Гибралтар Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Гибралтар 0:2 Северная Македония Гибралтар 1:0 Латвия Греция 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Эстония Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина Бельгия 9:0 Гибралтар Гибралтар 1:2 Кипр Босния и Герцеговина 5:0 Гибралтар
Грузия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия
Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония Грузия 4:0 Литва Грузия 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Кипр Сербия 1:0 Грузия
Последние игры между собой
Гибралтар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Грузия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Гибралтар
1.4% (2)
Ничья
5% (7)
Грузия
93.6% (131)
0:2 Грузия
36.4% (51)
0:3 Грузия
18.6% (26)
1:2 Грузия
12.1% (17)
1:3 Грузия
10% (14)
0:1 Грузия
7.9% (11)
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