ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

96' Неделчару Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Дяк Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Удар от ворот произведет Норвегия

95' Пространство открывается для Станчу Николае , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

94' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Норвегия

94' Пространство открывается для Андоне Флорин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

94' Опасность! Бензар Ромарио из команды Румыния отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

93' Хорошая попытка от Андоне Флорин , был неплохой удар, но вратарь спас

92' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Хорошо играет на выходе Татарушану Чиприан - мяч в ее руках

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

90' Удар от ворот произведет Норвегия

90' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Аер Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Хорошо играет на выходе Ярстейн Руне - мяч в ее руках

87' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Румыния

87' Эдегор Мартин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

84' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Сорлот Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Норманн Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Хорошие скиллы дриблинга показывает Андоне Флорин , обходя своих соперников

82' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Норвегия

81' Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

80' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

80' Нистор Дан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Неделчару Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Паул-Виорел Антон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сорлот Александр из команды Норвегия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

76' Митрицэ Александру из команды Румыния делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Удар от ворот произведет Румыния

75' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

74' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Норвегия

70' Андоне Флорин из команды Румыния плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

70' Опасность! Марин Рэзван из команды Румыния отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

70' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

70' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

70' Рус Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Хорошие скиллы дриблинга показывает Митрицэ Александру , обходя своих соперников

68' Дяк Чиприан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Марин Рэзван из команды Румыния направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

68' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Удар от ворот произведет Румыния

66' Матч возобновлен

66' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

65' Аер Кристоффер пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

65' Отличную защиту показывает Рус Адриан от команды Румыния , не дает пропустить гол своей команде.

65' Рус Адриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' ШТАНГА! Пробил головой Андоне Флорин прямо в каркас ворот!

64' Плохо играет Сорлот Александр - неудачный вынос, и мяч у соперниц

62' Кинг Джошуа ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

61' Хорошо играет на выходе Ярстейн Руне - мяч в ее руках

61' Элабделлауи Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Марин Рэзван из команды Румыния делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Хорошо играет на выходе Татарушану Чиприан - мяч в ее руках

60' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

60' Эдегор Мартин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

59' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Дяк Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Неделчару Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Паул-Виорел Антон получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

55' Паул-Виорел Антон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Хорошо играет на выходе Ярстейн Руне - мяч в ее руках

51' Опасность! Митрицэ Александру из команды Румыния отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

50' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

50' Удар от ворот произведет Румыния

50' Пространство открывается для Эдегор Мартин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

50' Рус Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Дяк Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Берге Сандер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

48' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.