ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
43' Желтая карточкаБензар Ромарио
0:0
52' Не забитый пенальтиПушкаш Георге
1:0
62' ГолМитрицэ Александру
80' Желтая карточкаНистор Дан
1:1
90' ГолСорлот Александр
18
Марин
Рэзван
17
Дяк
Чиприан
15
Берге
Сандер
18
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ница ФлоринВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нистор ДанПолузащитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Контра Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сельнес ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Нюланд ЭрьянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йонсен БьорнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лагербек Ларс
Ход матча
43'
52'
0:0
62'
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
5 Угловые 8
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния
Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния
Норвегия Последние 20 матчей: +11 =5 -4Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия
Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия Албания 0:1 Норвегия Норвегия 4:1 Австралия Словакия 1:0 Норвегия Северная Македония 2:0 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия
Последние игры между собой
Румыния: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Норвегия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Румыния
55.4% (77)
Ничья
34.5% (48)
Норвегия
10.1% (14)
2:1 Румыния
37.4% (52)
1:1 Ничья
30.9% (43)
1:0 Румыния
12.9% (18)
1:2 Норвегия
6.5% (9)
3:2 Румыния
2.2% (3)
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