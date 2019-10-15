ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Румыния
1:1
Конец матча

Стадион:
Норвегия
0'
43' Желтая карточка
Бензар Ромарио
0:0
52' Не забитый пенальти
Пушкаш Георге
1:0
62' Гол
Митрицэ Александру
80' Желтая карточка
Нистор Дан
1:1
90' Гол
Сорлот Александр
90'+7
12
Татарушану
Чиприан
2
Бензар
Ромарио
5
Неделчару
Ионуц
4
Рус
Адриан
11
Банку
Никусор
18
Марин
Рэзван
15
Паул-Виорел
Антон
17
Дяк
Чиприан
20
Митрицэ
Александру
8
Станчу
Николае
9
Пушкаш
Георге
1
Ярстейн
Руне
14
Элабделлауи
Омар
5
Ховланд
Эвен
3
Аер
Кристоффер
2
Алеесами
Хайтам
8
Йохансен
Стефан
15
Берге
Сандер
19
Хенриксен
Маркус
18
Сельнес
Оле
7
Кинг
Джошуа
20
Эдегор
Мартин
Румыния
4-2-3-1
Норвегия
4-4-2

Ход матча

43'
Бензар Ромарио
 
46'
 
Сорлот Александр
Йохансен Стефан
52'
Пушкаш Георге
0:0
62'
Митрицэ Александру
1:0
63'
Андоне Флорин
Пушкаш Георге
 
67'
 
Йонсен Бьорн
Сельнес Оле
78'
Нистор Дан
Митрицэ Александру
 
80'
Нистор Дан
 
81'
 
Норманн Матиас
Хенриксен Маркус
84'
Бордеяну Михай
Паул-Виорел Антон
 
90'
1:1
Сорлот Александр
(Норманн Матиас)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния
Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния
Норвегия Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия
Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия Албания 0:1 Норвегия Норвегия 4:1 Австралия Словакия 1:0 Норвегия Северная Македония 2:0 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия

Последние игры между собой

Румыния: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Норвегия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Норвегия 2:2 Румыния ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 8 6 2 0 19 - 5 20
2. Швеция Заявка 8 4 3 1 18 - 9 15
3. Румыния Заявка 8 4 2 2 17 - 8 14
4. Норвегия Заявка 8 2 5 1 13 - 10 11
5. Мальта Заявка 8 1 0 7 2 - 18 3
6. Фарерские острова Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Румыния 1:1 Норвегия
Румыния
55.4% (77)
Ничья
34.5% (48)
Норвегия
10.1% (14)
2:1 Румыния
37.4% (52)
1:1 Ничья
30.9% (43)
1:0 Румыния
12.9% (18)
1:2 Норвегия
6.5% (9)
3:2 Румыния
2.2% (3)
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