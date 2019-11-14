ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Турция
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Исландия
0'
8' Желтая карточка
Туфан Озан
36' Желтая карточка
Траустасон Арнор
43'
12
Гюнок
Мерт
2
Челик
Зеки
15
Демирал
Мерих
4
Сёюнджю
Чаглар
13
Мераш
Умут
8
Йокушлу
Окай
14
Текдемир
Махмут
6
Туфан
Озан
10
Чалханоглу
Хакан
17
Burak
Yilmaz1
7
Юндер
Дженгиз
1
Халльдоурссон
Ханнес
4
Палссон
Виктор
14
Арнасон
Кари
6
Сигурдссон
Рагнар
23
Скуласон
Ари
22
Бедварссон
Йоун
Дади
10
Сигурдссон
Гильфи
8
Бьярнасон
Биркир
21
Траустасон
Арнор
9
Сигторссон
Колбейнн
11
Финнбогасон
Альфред
Турция
4-3-3
Исландия
4-4-2

Ход матча

8'
Туфан Озан
 
24'
 
Сигурдссон Арнор
Финнбогасон Альфред
36'
 
Траустасон Арнор

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра
Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция
Исландия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова
Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия Исландия 1:2 Хорватия Нигерия 2:0 Исландия Аргентина 1:1 Исландия Исландия 2:2 Гана

Последние игры между собой

Турция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Исландия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Исландия 2:1 Турция ЕВРО 2020: Отборочные матчи Турция 0:3 Исландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Исландия 2:0 Турция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Турция 1:0 Исландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи
Исландия 3:0 Турция ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Турция 0:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 3 20
2. Франция Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3. Исландия 0:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 10 16
4. Албания Заявка 8 4 0 4 14 - 10 12
5. Андорра Заявка 8 1 0 7 1 - 16 3
6. Молдова Заявка 8 1 0 7 2 - 22 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Турция 0:0 Исландия
Турция
90.9% (130)
Ничья
7.7% (11)
Исландия
1.4% (2)
2:1 Турция
49% (70)
1:0 Турция
18.9% (27)
2:0 Турция
17.5% (25)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:1 Турция
3.5% (5)
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