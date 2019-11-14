ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Турция
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Тюрк Телеком Арена
Исландия
8' Желтая карточкаТуфан Озан
36' Желтая карточкаТраустасон Арнор
12
Гюнок
Мерт
13
Мераш
Умут
- Основной состав
-
12 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кабак ОзанЗащитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Защитник
-
20 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
19 Байрам ОмерПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +10 =6 -4Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра
Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция
Исландия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова
Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия Исландия 1:2 Хорватия Нигерия 2:0 Исландия Аргентина 1:1 Исландия Исландия 2:2 Гана
Последние игры между собой
Турция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Исландия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Турция
90.9% (130)
Ничья
7.7% (11)
Исландия
1.4% (2)
2:1 Турция
49% (70)
1:0 Турция
18.9% (27)
2:0 Турция
17.5% (25)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:1 Турция
3.5% (5)
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