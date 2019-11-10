ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Англия
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Стадион: Уэмбли
Черногория
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: +13 =1 -6Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария
Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама
Черногория Последние 20 матчей: +3 =7 -10Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия
Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания
Последние игры между собой
Англия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Черногория: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Англия
100% (40)
Ничья
0% (0)
Черногория
0% (0)
3:0 Англия
30% (12)
2:0 Англия
25% (10)
4:0 Англия
17.5% (7)
2:1 Англия
12.5% (5)
3:1 Англия
10% (4)
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