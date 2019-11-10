ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Англия
 
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Стадион:
Черногория

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария
Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама
Черногория Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия
Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания

Последние игры между собой

Англия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Черногория: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Черногория 1:5 Англия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Англия 4:1 Черногория Чемпионат Мира Черногория 1:1 Англия Чемпионат Мира Черногория 2:2 Англия ЕВРО 2012
Англия 0:0 Черногория ЕВРО 2012

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 6 5 0 1 26 - 6 15
2. Чехия Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
3. Косово Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
4. Болгария Заявка 7 0 3 4 5 - 17 3
5. Черногория Заявка 7 0 3 4 3 - 15 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Черногория

    До начала игры, которая состоится 14.11.2019, осталось 2 дня 20 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Англия - Черногория
    Англия
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Черногория
    0% (0)
    3:0 Англия
    30% (12)
    2:0 Англия
    25% (10)
    4:0 Англия
    17.5% (7)
    2:1 Англия
    12.5% (5)
    3:1 Англия
    10% (4)
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