ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Сербия
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Стадион: Райко Митич
Люксембург
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия
Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия Сербия 5:1 Боливия Сербия 0:1 Чили Нигерия 0:2 Сербия
Люксембург Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург
Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова Люксембург 1:0 Грузия Люксембург 0:0 Сенегал Люксембург 0:4 Австрия Мальта 0:1 Люксембург Люксембург 2:1 Венгрия
Последние игры между собой
Сербия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Люксембург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Португалия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 6
|11
|3.
|Сербия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 13
|10
|4.
|Люксембург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|5.
|Литва
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
Сербия
97.4% (37)
Ничья
0% (0)
Люксембург
2.6% (1)
3:0 Сербия
42.1% (16)
2:0 Сербия
23.7% (9)
4:0 Сербия
10.5% (4)
3:1 Сербия
7.9% (3)
2:1 Сербия
7.9% (3)
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