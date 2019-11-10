ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Сербия
 
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Стадион:
Люксембург

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия
Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия Сербия 5:1 Боливия Сербия 0:1 Чили Нигерия 0:2 Сербия
Люксембург Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург
Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова Люксембург 1:0 Грузия Люксембург 0:0 Сенегал Люксембург 0:4 Австрия Мальта 0:1 Люксембург Люксембург 2:1 Венгрия

Последние игры между собой

Сербия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Люксембург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Люксембург 1:3 Сербия ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Украина Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Португалия Заявка 6 3 2 1 14 - 6 11
3. Сербия Заявка 6 3 1 2 12 - 13 10
4. Люксембург Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
5. Литва Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Люксембург

    До начала игры, которая состоится 14.11.2019, осталось 2 дня 20 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Сербия - Люксембург
    Сербия
    97.4% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Люксембург
    2.6% (1)
    3:0 Сербия
    42.1% (16)
    2:0 Сербия
    23.7% (9)
    4:0 Сербия
    10.5% (4)
    3:1 Сербия
    7.9% (3)
    2:1 Сербия
    7.9% (3)
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