ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Чехия
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Стадион: Struncovy Sady Stadion
Косово
Предыдущие игры
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия
Косово Последние 20 матчей: +12 =5 -3Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия
Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина
Последние игры между собой
Чехия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Косово: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чехия
94.9% (37)
Ничья
5.1% (2)
Косово
0% (0)
2:1 Чехия
53.8% (21)
2:0 Чехия
25.6% (10)
1:0 Чехия
7.7% (3)
1:1 Ничья
5.1% (2)
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