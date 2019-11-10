ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Чехия
 
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Стадион:
Косово

Предыдущие игры

Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия
Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия Катар 0:1 Чехия Исландия 1:2 Чехия
Косово Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия
Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина

Последние игры между собой

Чехия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Косово: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово 2:1 Чехия ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 6 5 0 1 26 - 6 15
2. Чехия Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
3. Косово Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
4. Болгария Заявка 7 0 3 4 5 - 17 3
5. Черногория Заявка 7 0 3 4 3 - 15 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Косово

    До начала игры, которая состоится 14.11.2019, осталось 2 дня 20 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Чехия - Косово
    Чехия
    94.9% (37)
    Ничья
    5.1% (2)
    Косово
    0% (0)
    2:1 Чехия
    53.8% (21)
    2:0 Чехия
    25.6% (10)
    1:0 Чехия
    7.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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