ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Албания
2:2
Конец матча
Стадион: Эльбасан Арена
Андорра
1:0
6' ГолБалай Беким
1:1
18' ГолМартинес Кристиан II
19' Желтая карточкаРубио Хесус II
43' Желтая карточкаКлементе Людовик
44' Желтая карточкаЛьовера Макс
1:2
48' ГолМартинес Кристиан II
2:2
55' ГолМанай Рею
90' Желтая карточкаБалай Беким
90' Желтая карточкаСервос Жоан
21
Роши
Одисе
22
Траши
Лоренц
10
Манай
Рею
19
Балай
Беким
20
Льовера
Макс
17
Сервос
Жоан
14
Алаез
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Траши ЛоренцПолузащитник
-
10 Манай РеюНападающий
-
19 Балай БекимНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Защитник
-
15 Кесе КристиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Узуни МюртоНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанНападающий
-
14 Алаез ЖордиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Поль ФерранВратарь
-
21 Гарсия МаркЗащитник
-
23 Рубио ХордиЗащитник
- Защитник
-
16 Ферре МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Альварес Хесус
Ход матча
6'
1:0
18'
19'
43'
44'
48'
55'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 0
-
8 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
76 Владение мячом, % 24
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: +7 =1 -12Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания
Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания
Андорра Последние 20 матчей: +2 =5 -13Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра
Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания Андорра 0:2 Исландия Андорра 0:0 Латвия Андорра 1:1 Грузия Казахстан 4:0 Андорра Грузия 3:0 Андорра Андорра 1:1 Казахстан Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:0 Кабо-Верде Лихтенштейн 0:1 Андорра Латвия 4:0 Андорра Андорра 0:2 Португалия Фарерские острова 1:0 Андорра Швейцария 3:0 Андорра
Последние игры между собой
Албания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Албания
99.3% (141)
Ничья
0.7% (1)
Андорра
0% (0)
2:0 Албания
45.8% (65)
3:0 Албания
28.9% (41)
2:1 Албания
6.3% (9)
1:0 Албания
6.3% (9)
4:0 Албания
5.6% (8)
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