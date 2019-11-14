ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Албания
2:2
Конец матча

Стадион:
Андорра
0'
1:0
6' Гол
Балай Беким
1:1
18' Гол
Мартинес Кристиан II
19' Желтая карточка
Рубио Хесус II
43' Желтая карточка
Клементе Людовик
44' Желтая карточка
Льовера Макс
1:2
48' Гол
Мартинес Кристиан II
2:2
55' Гол
Манай Рею
90' Желтая карточка
Балай Беким
90' Желтая карточка
Сервос Жоан
90'+5
1
Бериша
Этрит
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
5
Весели
Фредерик
21
Роши
Одисе
16
Ндой
Эмануэле
20
Рамадани
Юльбер
9
Мемушай
Ледиан
22
Траши
Лоренц
10
Манай
Рею
19
Балай
Беким
1
Гомес
Хосе
II
18
Рубио
Хесус
II
20
Льовера
Макс
5
Гарсия
Эмили
15
Сан-Никола
Мойсес
10
Клементе
Людовик
3
Валес
Марк
11
Sergi
Marin
Moreno
1
2
Мартинес
Кристиан
II
17
Сервос
Жоан
14
Алаез
Жорди
Албания
3-5-2
Андорра
4-4-2

Ход матча

6'
Балай Беким
(Роши Одисе)
1:0
18'
1:1
Мартинес Кристиан II
(Сервос Жоан)
19'
 
Рубио Хесус II
43'
 
Клементе Людовик
44'
 
Льовера Макс
46'
Хюсай Эльсейд
Траши Лоренц
 
48'
1:2
Мартинес Кристиан II
(Алаез Жорди)
55'
Манай Рею
(Роши Одисе)
2:2
60'
Баре Кейди
Ндой Эмануэле
 
71'
 
Родригес Виктор
Рубио Хесус II
73'
Таулан Сефери
Рамадани Юльбер
 
79'
 
Ricard Fernandez2
Мартинес Кристиан II
89'
 
Мартинес Алекс II
Алаез Жорди
90'
Балай Беким
 
90'
 
Сервос Жоан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 76 Владение мячом, % 24

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания
Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания
Андорра Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра
Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания Андорра 0:2 Исландия Андорра 0:0 Латвия Андорра 1:1 Грузия Казахстан 4:0 Андорра Грузия 3:0 Андорра Андорра 1:1 Казахстан Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:0 Кабо-Верде Лихтенштейн 0:1 Андорра Латвия 4:0 Андорра Андорра 0:2 Португалия Фарерские острова 1:0 Андорра Швейцария 3:0 Андорра

Последние игры между собой

Албания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Андорра 0:3 Албания ЕВРО 2020: Отборочные матчи Албания 1:0 Андорра Товарищеские матчи

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 9 7 1 1 23 - 6 22
2. Турция Заявка 9 6 2 1 16 - 3 20
3. Исландия Заявка 9 5 1 3 12 - 10 16
4. Албания Заявка 9 4 1 4 16 - 12 13
5. Андорра Заявка 9 1 1 7 3 - 18 4
6. Молдова Заявка 9 1 0 8 3 - 24 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Албания 2:2 Андорра
Албания
99.3% (141)
Ничья
0.7% (1)
Андорра
0% (0)
2:0 Албания
45.8% (65)
3:0 Албания
28.9% (41)
2:1 Албания
6.3% (9)
1:0 Албания
6.3% (9)
4:0 Албания
5.6% (8)
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