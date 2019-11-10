ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Босния и Герцеговина
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Стадион: Билино Поле
Италия
Предыдущие игры
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +8 =6 -6Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн
Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина
Италия Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия
Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция
Последние игры между собой
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Италия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Босния и Герцеговина
0% (0)
Ничья
20.8% (11)
Италия
79.2% (42)
1:2 Италия
62.3% (33)
1:1 Ничья
15.1% (8)
0:1 Италия
7.5% (4)
0:2 Италия
7.5% (4)
0:0 Ничья
3.8% (2)
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