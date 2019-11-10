ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Босния и Герцеговина
 
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Стадион:
Италия

Предыдущие игры

Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн
Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина
Италия Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия
Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция

Последние игры между собой

Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Италия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Италия 2:1 Босния и Герцеговина ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа J

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 8 8 0 0 25 - 3 24
2. Финляндия Заявка 8 5 0 3 12 - 8 15
3. Босния и Герцеговина Заявка 8 3 1 4 17 - 14 10
4. Армения Заявка 8 3 1 4 13 - 15 10
5. Греция Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
6. Лихтенштейн Заявка 8 0 2 6 2 - 25 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Италия

    До начала игры, которая состоится 15.11.2019, осталось 2 дня 10 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Италия
    Босния и Герцеговина
    0% (0)
    Ничья
    20.8% (11)
    Италия
    79.2% (42)
    1:2 Италия
    62.3% (33)
    1:1 Ничья
    15.1% (8)
    0:1 Италия
    7.5% (4)
    0:2 Италия
    7.5% (4)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
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