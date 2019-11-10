ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Румыния
 
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Стадион:
Швеция

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания
Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция
Швеция Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция
Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция Германия 2:1 Швеция

Последние игры между собой

Румыния: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция 2:1 Румыния ЕВРО 2020: Отборочные матчи Румыния 1:0 Швеция Товарищеские матчи

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 8 6 2 0 19 - 5 20
2. Швеция Заявка 8 4 3 1 18 - 9 15
3. Румыния Заявка 8 4 2 2 17 - 8 14
4. Норвегия Заявка 8 2 5 1 13 - 10 11
5. Мальта Заявка 8 1 0 7 2 - 18 3
6. Фарерские острова Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния - Швеция

    До начала игры, которая состоится 15.11.2019, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Румыния - Швеция
    Румыния
    22.6% (12)
    Ничья
    50.9% (27)
    Швеция
    26.4% (14)
    1:1 Ничья
    47.2% (25)
    1:2 Швеция
    17% (9)
    2:1 Румыния
    15.1% (8)
    1:0 Румыния
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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