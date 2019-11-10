ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Предыдущие игры
Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания
Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция
Швеция Последние 20 матчей: +8 =6 -6Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция
Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция Германия 2:1 Швеция
Последние игры между собой
Румыния: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Румыния
22.6% (12)
Ничья
50.9% (27)
Швеция
26.4% (14)
1:1 Ничья
47.2% (25)
1:2 Швеция
17% (9)
2:1 Румыния
15.1% (8)
1:0 Румыния
5.7% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...