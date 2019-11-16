ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
San Marino2
Позже
Стадион: Олимпийский (Серравалле)
Казахстан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нанни НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ченсони ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Хирш ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Варрелла Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шацкий ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Алип НуралыПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перцух ЮрийПолузащитник
-
20 Федин МаксимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Билек Михал
Предыдущие игры
Сан-Марино Последние 20 матчей: +2 =4 -14Санджустезе 2:2 Сан-Марино Шотландия 6:0 Сан-Марино Сан-Марино 2:3 Real Giulianova Бельгия 9:0 Сан-Марино
Кьети 1:1 Сан-Марино Montegiorgio 2:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Реканатезе Олимпия Аньонезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 0:4 Кипр Сан-Марино 0:3 ASD Porto Sant Elpidio Сан-Марино 0:4 Бельгия Мателика 3:1 Сан-Марино Казахстан 4:0 Сан-Марино РОССИЯ 9:0 Сан-Марино Павия 0:1 Сан-Марино Модена 1:0 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Adrense Сассо Маркони 0:3 Сан-Марино Сан-Марино 0:1 Павия Calvina 1:1 Сан-Марино
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан
Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан Казахстан 0:2 Грузия Казахстан 3:0 Азербайджан Болгария 2:1 Казахстан Венгрия 2:3 Казахстан Казахстан 1:1 Армения Румыния 3:1 Казахстан
Последние игры между собой
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Казахстан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
San Marino2
0.7% (1)
Ничья
6.3% (9)
Казахстан
93% (132)
0:2 Казахстан
36.6% (52)
0:3 Казахстан
22.5% (32)
1:2 Казахстан
11.3% (16)
0:4 Казахстан
6.3% (9)
1:1 Ничья
5.6% (8)
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