ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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San Marino2
 
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Стадион:
Казахстан
San Marino2
Казахстан

Предыдущие игры

Сан-Марино Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Санджустезе 2:2 Сан-Марино Шотландия 6:0 Сан-Марино Сан-Марино 2:3 Real Giulianova Бельгия 9:0 Сан-Марино
Кьети 1:1 Сан-Марино Montegiorgio 2:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Реканатезе Олимпия Аньонезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 0:4 Кипр Сан-Марино 0:3 ASD Porto Sant Elpidio Сан-Марино 0:4 Бельгия Мателика 3:1 Сан-Марино Казахстан 4:0 Сан-Марино РОССИЯ 9:0 Сан-Марино Павия 0:1 Сан-Марино Модена 1:0 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Adrense Сассо Маркони 0:3 Сан-Марино Сан-Марино 0:1 Павия Calvina 1:1 Сан-Марино
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан
Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан Казахстан 0:2 Грузия Казахстан 3:0 Азербайджан Болгария 2:1 Казахстан Венгрия 2:3 Казахстан Казахстан 1:1 Армения Румыния 3:1 Казахстан

Последние игры между собой

Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Казахстан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Казахстан 4:0 Сан-Марино ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа I

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 8 8 0 0 30 - 1 24
2. РОССИЯ Заявка 8 7 0 1 27 - 4 21
3. Шотландия 2:1 Заявка 9 4 0 5 13 - 18 12
4. Кипр 1:2 Заявка 9 3 1 5 14 - 14 10
5. Казахстан Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
6. San Marino2 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сан-Марино Заявка 8 0 0 8 0 - 43 0
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча, Сан-Марино - Казахстан. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча San Marino2 - Казахстан

    До начала игры, которая состоится 16.11.2019, осталось 1 час 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


Новости
Прогнозы на матч San Marino2 - Казахстан
San Marino2
0.7% (1)
Ничья
6.3% (9)
Казахстан
93% (132)
0:2 Казахстан
36.6% (52)
0:3 Казахстан
22.5% (32)
1:2 Казахстан
11.3% (16)
0:4 Казахстан
6.3% (9)
1:1 Ничья
5.6% (8)
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