ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
РОССИЯ
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Стадион: Газпром Арена
Бельгия
Предыдущие игры
РОССИЯ Последние 20 матчей: +14 =1 -5Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ
РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 2:2 Хорватия Испания 1:1 РОССИЯ Уругвай 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Египет РОССИЯ 5:0 Саудовская Аравия
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия
Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Бельгия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
РОССИЯ
21% (13)
Ничья
27.4% (17)
Бельгия
51.6% (32)
1:2 Бельгия
27.4% (17)
1:1 Ничья
21% (13)
2:1 РОССИЯ
12.9% (8)
0:2 Бельгия
12.9% (8)
1:3 Бельгия
6.5% (4)
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