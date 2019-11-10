ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Бельгия До начала игры, которая состоится 16.11.2019, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.





