ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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РОССИЯ
 
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Стадион:
Бельгия

Предыдущие игры

РОССИЯ Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ
РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 2:2 Хорватия Испания 1:1 РОССИЯ Уругвай 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Египет РОССИЯ 5:0 Саудовская Аравия
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия
Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис

Последние игры между собой

РОССИЯ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Бельгия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Бельгия 3:1 РОССИЯ ЕВРО 2020: Отборочные матчи РОССИЯ 3:3 Бельгия Товарищеские матчи Бельгия 1:0 РОССИЯ Чемпионат мира 2014 РОССИЯ 0:2 Бельгия Товарищеские матчи

Группа I

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 8 8 0 0 30 - 1 24
2. РОССИЯ Заявка 8 7 0 1 27 - 4 21
3. Кипр Заявка 8 3 1 4 13 - 12 10
4. Шотландия Заявка 8 3 0 5 11 - 17 9
5. Казахстан Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
6. Сан-Марино Заявка 8 0 0 8 0 - 43 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Бельгия

    До начала игры, которая состоится 16.11.2019, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч РОССИЯ - Бельгия
    РОССИЯ
    21% (13)
    Ничья
    27.4% (17)
    Бельгия
    51.6% (32)
    1:2 Бельгия
    27.4% (17)
    1:1 Ничья
    21% (13)
    2:1 РОССИЯ
    12.9% (8)
    0:2 Бельгия
    12.9% (8)
    1:3 Бельгия
    6.5% (4)
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