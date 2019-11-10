ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия
Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания Исландия 1:2 Хорватия Аргентина 0:3 Хорватия
Словакия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия
Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия Словакия 2:1 ОАЭ Словакия 1:0 Норвегия Украина 2:1 Словакия
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Словакия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Хорватия
98.2% (54)
Ничья
1.8% (1)
Словакия
0% (0)
2:1 Хорватия
45.5% (25)
2:0 Хорватия
36.4% (20)
3:1 Хорватия
5.5% (3)
3:0 Хорватия
5.5% (3)
1:0 Хорватия
3.6% (2)
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