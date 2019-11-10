ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Хорватия
 
Позже

Стадион:
Словакия

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия
Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания Исландия 1:2 Хорватия Аргентина 0:3 Хорватия
Словакия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия
Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия Словакия 2:1 ОАЭ Словакия 1:0 Норвегия Украина 2:1 Словакия

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Словакия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Словакия 0:4 Хорватия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Словакия 1:1 Хорватия Товарищеские матчи Хорватия 3:0 Словакия Товарищеские матчи

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
2. Венгрия Заявка 7 4 0 3 8 - 9 12
3. Словакия Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Уэльс Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
5. Азербайджан Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Словакия

    До начала игры, которая состоится 16.11.2019, осталось 2 дня 15 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Хорватия - Словакия
    Хорватия
    98.2% (54)
    Ничья
    1.8% (1)
    Словакия
    0% (0)
    2:1 Хорватия
    45.5% (25)
    2:0 Хорватия
    36.4% (20)
    3:1 Хорватия
    5.5% (3)
    3:0 Хорватия
    5.5% (3)
    1:0 Хорватия
    3.6% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...