ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Германия
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Стадион: Боруссия Парк
Беларусь
Предыдущие игры
Германия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия
Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия Германия 2:1 Перу Германия 0:0 Франция Южная Корея 2:0 Германия Германия 2:1 Швеция Германия 0:1 Мексика Германия 2:1 Саудовская Аравия Австрия 2:1 Германия Германия 0:1 Бразилия
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =5 -8Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь
Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино Финляндия 2:0 Беларусь Беларусь 1:1 Венгрия Словения 0:2 Беларусь Азербайджан 0:1 Беларусь Грузия 2:2 Беларусь Армения 4:1 Беларусь
Последние игры между собой
Германия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Беларусь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Германия
100% (55)
Ничья
0% (0)
Беларусь
0% (0)
3:0 Германия
43.6% (24)
4:0 Германия
25.5% (14)
2:0 Германия
20% (11)
3:1 Германия
3.6% (2)
1:0 Германия
3.6% (2)
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