ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Германия
 
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Стадион:
Беларусь

Предыдущие игры

Германия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия
Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия Германия 2:1 Перу Германия 0:0 Франция Южная Корея 2:0 Германия Германия 2:1 Швеция Германия 0:1 Мексика Германия 2:1 Саудовская Аравия Австрия 2:1 Германия Германия 0:1 Бразилия
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь
Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино Финляндия 2:0 Беларусь Беларусь 1:1 Венгрия Словения 0:2 Беларусь Азербайджан 0:1 Беларусь Грузия 2:2 Беларусь Армения 4:1 Беларусь

Последние игры между собой

Германия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Беларусь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Беларусь 0:2 Германия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Германия 2:2 Беларусь Товарищеские матчи

Группа C

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
2. Голландия Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
3. Северная Ирландия Заявка 6 4 0 2 8 - 7 12
4. Беларусь Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
5. Эстония Заявка 7 0 1 6 2 - 21 1
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    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Беларусь

    До начала игры, которая состоится 16.11.2019, осталось 2 дня 15 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Германия - Беларусь
    Германия
    100% (55)
    Ничья
    0% (0)
    Беларусь
    0% (0)
    3:0 Германия
    43.6% (24)
    4:0 Германия
    25.5% (14)
    2:0 Германия
    20% (11)
    3:1 Германия
    3.6% (2)
    1:0 Германия
    3.6% (2)
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