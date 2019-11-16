ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Австрия
2:1
Конец матча
Стадион: Эрнст Хаппель
Северная Македония
1:0
7' ГолАлаба Давид
2:0
48' ГолЛайнер Штефан
2:1
90' ГолСтояновски Влатко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Элмас ЭльифНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
Ход матча
7'
1:0
48'
90'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия
Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =6 -4Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония
Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания
Последние игры между собой
Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Северная Македония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Австрия
96.6% (141)
Ничья
2.7% (4)
Северная Македония
0.7% (1)
2:0 Австрия
45.9% (67)
2:1 Австрия
17.8% (26)
1:0 Австрия
11.6% (17)
3:1 Австрия
11.6% (17)
3:0 Австрия
5.5% (8)
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