ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Австрия
2:1
Конец матча

Стадион:
Северная Македония
0'
1:0
7' Гол
Алаба Давид
2:0
48' Гол
Лайнер Штефан
2:1
90' Гол
Стояновски Влатко
90'+4
1
Шлагер
Александер
21
Лайнер
Штефан
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
14
Баумгартлингер
Юлиан
18
Лаймер
Конрад
22
Лазаро
Валентино
9
Забитцер
Марсель
8
Алаба
Давид
7
Арнаутович
Марко
1
Stole
Dimitrievski1
13
Ристовски
Стефан
5
Mario
Mladenovski
14
Велкоски
Дарко
2
Тосевски
Кристиан
7
Костадинов
Тихомир
17
Барди
Энис
20
Спировски
Стефан
4
Ристевски
Кирче
9
Трайковски
Александар
21
Элмас
Эльиф
Австрия
4-2-3-1
Северная Македония
3-5-2

Ход матча

7'
Алаба Давид
(Лайнер Штефан)
1:0
13'
 
Стояновски Влатко
Трайковски Александар
46'
 
Зайков Джоко
Mario Mladenovski
48'
Лайнер Штефан
(Забитцер Марсель)
2:0
62'
 
Аврамовски Даниэль
Тосевски Кристиан
79'
Триммель Кристофер
Лазаро Валентино
 
90'
Ильзанкер Штефан
Лаймер Конрад
 
90'
Грегорич Михаэль
Алаба Давид
 
90'
2:1
Стояновски Влатко
(Барди Энис)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия
Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония
Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания

Последние игры между собой

Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Северная Македония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Северная Македония 1:4 Австрия ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Австрия Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Словения Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
4. Израиль Заявка 9 3 2 4 16 - 17 11
5. Северная Македония Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6. Латвия Заявка 9 0 0 9 2 - 28 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Австрия 2:1 Северная Македония
Австрия
96.6% (141)
Ничья
2.7% (4)
Северная Македония
0.7% (1)
2:0 Австрия
45.9% (67)
2:1 Австрия
17.8% (26)
1:0 Австрия
11.6% (17)
3:1 Австрия
11.6% (17)
3:0 Австрия
5.5% (8)
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