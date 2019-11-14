ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Косово
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Стадион: Фадиль Вокри
Англия
Предыдущие игры
Косово Последние 20 матчей: +12 =5 -3Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия
Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина
Англия Последние 20 матчей: +13 =1 -6Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария
Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама
Последние игры между собой
Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Англия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Косово
0% (0)
Ничья
5.3% (2)
Англия
94.7% (36)
1:2 Англия
28.9% (11)
1:3 Англия
21.1% (8)
0:2 Англия
15.8% (6)
0:3 Англия
10.5% (4)
0:1 Англия
5.3% (2)
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