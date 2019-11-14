ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Косово
 
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Стадион:
Англия

Предыдущие игры

Косово Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия
Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина
Англия Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария
Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама

Последние игры между собой

Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Англия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Англия 5:3 Косово ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 7 6 0 1 33 - 6 18
2. Чехия Заявка 7 5 0 2 13 - 10 15
3. Косово Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
4. Болгария Заявка 7 0 3 4 5 - 17 3
5. Черногория Заявка 8 0 3 5 3 - 22 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Англия

    До начала игры, которая состоится 17.11.2019, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Косово - Англия
    Косово
    0% (0)
    Ничья
    5.3% (2)
    Англия
    94.7% (36)
    1:2 Англия
    28.9% (11)
    1:3 Англия
    21.1% (8)
    0:2 Англия
    15.8% (6)
    0:3 Англия
    10.5% (4)
    0:1 Англия
    5.3% (2)
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