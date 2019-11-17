ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Болгария
1:0
Конец матча

Стадион:
Чехия
0'
50' Желтая карточка
Костадинов Георги
1:0
56' Гол
Божиков Васил
64' Желтая карточка
Кудела Ондрей
90' Желтая карточка
Georgiev Georgi II
90' Желтая карточка
Янкто Якуб
90'+6
1
Georgiev
Georgi
II
2
Попов
Страхил
15
Божиков
Васил
21
Терзиев
Георги
3
Занев
Петар
16
Малинов
Кристиян
7
Костадинов
Георги
11
Десподов
Кирилл
10
Попов
Ивелин
9
Вандерсон
Кристалдо
19
Марселиньо
да
Коста
16
Коларж
Ондржей
2
Кадержабек
Павел
3
Челюстка
Ондржей
17
Кудела
Ондрей
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
21
Краль
Алекс
13
Шевчик
Петр
8
Дарида
Владимир
14
Янкто
Якуб
9
Ондрашек
Зденек
Болгария
4-2-3-1
Чехия
4-2-3-1

Ход матча

50'
Костадинов Георги
 
56'
Божиков Васил
(Десподов Кирилл)
1:0
64'
 
Кудела Ондрей
66'
 
Масопуст Лукаш
Шевчик Петр
69'
Краев Божидар
Десподов Кирилл
 
71'
 
Гушбауэр Йозеф
Краль Алекс
73'
Неделев Тодор
Вандерсон Кристалдо
 
79'
 
Долежал Мартин
Ондрашек Зденек
88'
Цветков Александар
Малинов Кристиян
 
90'
Georgiev Georgi II
 
90'
 
Янкто Якуб

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 10
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Болгария Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария
Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Болгария 1:0 Саудовская Аравия Люксембург 1:1 Болгария Болгария 0:1 Франция
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия
Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия Катар 0:1 Чехия

Последние игры между собой

Болгария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Чехия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Чехия 2:1 Болгария ЕВРО 2020: Отборочные матчи Болгария 0:1 Чехия Чемпионат Мира Чехия 0:0 Болгария Чемпионат Мира

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 8 7 0 1 37 - 6 21
2. Чехия Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
3. Косово Заявка 8 3 2 3 13 - 16 11
4. Болгария Заявка 8 1 3 4 6 - 17 6
5. Черногория Заявка 8 0 3 5 3 - 22 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болгария 1:0 Чехия
Болгария
9.7% (14)
Ничья
25.7% (37)
Чехия
64.6% (93)
1:2 Чехия
39.6% (57)
1:1 Ничья
21.5% (31)
0:1 Чехия
14.6% (21)
2:1 Болгария
7.6% (11)
0:2 Чехия
5.6% (8)
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