ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Болгария
1:0
Конец матча
Стадион: Васил Левски
Чехия
50' Желтая карточкаКостадинов Георги
1:0
56' ГолБожиков Васил
64' Желтая карточкаКудела Ондрей
90' Желтая карточкаGeorgiev Georgi II
90' Желтая карточкаЯнкто Якуб
10
Попов
Ивелин
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
21
Краль
Алекс
13
Шевчик
Петр
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Иса ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Иванов ГалинНападающий
-
-
20 Viktor Popov
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
-
21 Краль АлексПолузащитник
-
13 Шевчик ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
Ход матча
56'
1:0
64'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 10
-
3 Угловые 10
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Болгария Последние 20 матчей: +5 =6 -9Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария
Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Болгария 1:0 Саудовская Аравия Люксембург 1:1 Болгария Болгария 0:1 Франция
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия
Последние игры между собой
Болгария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Чехия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Болгария
9.7% (14)
Ничья
25.7% (37)
Чехия
64.6% (93)
1:2 Чехия
39.6% (57)
1:1 Ничья
21.5% (31)
0:1 Чехия
14.6% (21)
2:1 Болгария
7.6% (11)
0:2 Чехия
5.6% (8)
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