ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Греция
2:1
Конец матча

Стадион:
Финляндия
0'
0:1
27' Гол
Пукки Теэму
31' Желтая карточка
Тойвио Йоона
34' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
1:1
47' Гол
Манталос Петрос
2:1
70' Гол
Галанопулос Костас
71' Желтая карточка
Кауко Йони
90'+5
1
Влаходимос
Одиссей
2
Бакакис
Михалис
17
Хацидиакос
Пантелис
3
Стафилидис
Костас
22
Яннулис
Димитрис
21
Курбелис
Димитрис
15
Галанопулос
Костас
14
Бакасетас
Тасос
18
Лимниос
Димитрис
16
Павлидис
Вангелис
20
Манталос
Петрос
12
Йоронен
Йессе
22
Райтала
Юкка
4
Тойвио
Йоона
5
Вяйсянен
Лео
15
Вяйсянен
Саули
8
Лод
Робин
19
Кауко
Йони
6
Камара
Глен
11
Шуллер
Расмус
10
Пукки
Теэму
17
Скрабб
Симон
Греция
4-2-1-3
Финляндия
4-4-2

Ход матча

27'
0:1
Пукки Теэму
31'
 
Тойвио Йоона
34'
Курбелис Димитрис
 
47'
Манталос Петрос
(Бакасетас Тасос)
1:1
59'
 
Лам Томас
Тойвио Йоона
64'
Кулурис Эфтимос
Павлидис Вангелис
 
70'
Галанопулос Костас
(Кулурис Эфтимос)
2:1
71'
 
Кауко Йони
73'
Бухалакис Андреас
Галанопулос Костас
 
77'
 
Йенсен Фредрик
Шуллер Расмус
77'
 
Соири Пюрю
Скрабб Симон
90'
Масурас Гиоргос
Манталос Петрос
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Греция Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн
Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция Греция 0:1 Швейцария Греция 0:0 Хорватия
Финляндия Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия
Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта

Последние игры между собой

Греция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Финляндия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Финляндия 1:0 Греция ЕВРО 2020: Отборочные матчи Греция 1:0 Финляндия Лига наций УЕФА Финляндия 2:0 Греция Лига наций УЕФА Греция 0:1 Финляндия ЕВРО 2016: Отборочные матчи
Финляндия 1:1 Греция ЕВРО 2016: Отборочные матчи Греция 2:1 Финляндия Товарищеские матчи

Группа J

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 10 10 0 0 37 - 4 30
2. Финляндия Заявка 10 6 0 4 16 - 10 18
3. Греция Заявка 10 4 2 4 12 - 14 14
4. Босния и Герцеговина Заявка 10 4 1 5 20 - 17 13
5. Армения Заявка 10 3 1 6 14 - 25 10
6. Лихтенштейн Заявка 10 0 2 8 2 - 31 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Курбелис Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Тойвио Йоона получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Пукки Теэму бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Греция 2:1 Финляндия
Греция
68.8% (99)
Ничья
24.3% (35)
Финляндия
6.9% (10)
2:1 Греция
34.7% (50)
1:0 Греция
29.2% (42)
1:1 Ничья
19.4% (28)
1:2 Финляндия
4.2% (6)
2:0 Греция
3.5% (5)
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