ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Греция
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Финляндия
0:1
27' ГолПукки Теэму
31' Желтая карточкаТойвио Йоона
34' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
1:1
47' ГолМанталос Петрос
2:1
70' ГолГаланопулос Костас
71' Желтая карточкаКауко Йони
22
Райтала
Юкка
19
Кауко
Йони
10
Пукки
Теэму
17
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
-
17 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
-
18 Лам ТомасЗащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
Ход матча
27'
0:1
31'
47'
70'
71'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 2
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Греция Последние 20 матчей: +7 =3 -10Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн
Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция Греция 0:1 Швейцария Греция 0:0 Хорватия
Финляндия Последние 20 матчей: +13 =0 -7Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия
Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта
Последние игры между собой
Греция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Финляндия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Греция
68.8% (99)
Ничья
24.3% (35)
Финляндия
6.9% (10)
2:1 Греция
34.7% (50)
1:0 Греция
29.2% (42)
1:1 Ничья
19.4% (28)
1:2 Финляндия
4.2% (6)
2:0 Греция
3.5% (5)
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