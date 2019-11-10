ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Испания
 
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Стадион:
Румыния

Предыдущие игры

Испания Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания
Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко Иран 0:1 Испания Португалия 3:3 Испания Тунис 0:1 Испания Испания 6:1 Аргентина
Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания
Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция

Последние игры между собой

Испания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Румыния: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Румыния 1:2 Испания ЕВРО 2020: Отборочные матчи Румыния 0:0 Испания Товарищеские матчи

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 9 7 2 0 26 - 5 23
2. Швеция Заявка 9 5 3 1 20 - 9 18
3. Румыния Заявка 9 4 2 3 17 - 10 14
4. Норвегия Заявка 9 3 5 1 17 - 10 14
5. Мальта Заявка 9 1 0 8 2 - 25 3
6. Фарерские острова Заявка 9 1 0 8 4 - 27 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Румыния

    До начала игры, которая состоится 18.11.2019, осталось 2 дня 21 час 59 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Испания - Румыния
    Испания
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Румыния
    0% (0)
    2:0 Испания
    37.5% (15)
    3:1 Испания
    17.5% (7)
    3:0 Испания
    15% (6)
    2:1 Испания
    10% (4)
    5:2 Испания
    5% (2)
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