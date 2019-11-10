ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Испания
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Стадион: Ванда Метрополитано
Румыния
Предыдущие игры
Испания Последние 20 матчей: +13 =4 -3Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания
Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко Иран 0:1 Испания Португалия 3:3 Испания Тунис 0:1 Испания Испания 6:1 Аргентина
Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания
Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция
Последние игры между собой
Испания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Румыния: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Испания
100% (40)
Ничья
0% (0)
Румыния
0% (0)
2:0 Испания
37.5% (15)
3:1 Испания
17.5% (7)
3:0 Испания
15% (6)
2:1 Испания
10% (4)
5:2 Испания
5% (2)
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