ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Лихтенштейн
0:3
Конец матча
Стадион: Рейнпарк
Босния и Герцеговина
26' Желтая карточкаБрандле Даниэль
56' Желтая карточкаФрик Яник
0:1
57' ГолЧивич Эльдар
0:2
64' ГолХоджич Армин
0:3
72' ГолХоджич Армин
22
Пирич
Кенан
21
Сарич
Элвис
23
Яяло
Мато
15
Ходжич
Армин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Губзер РобинНападающий
-
10 Фрик НоахНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кольвидссон Хельги
- Основной состав
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сарич ЭлвисПолузащитник
-
23 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ходжич АрминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Крунич РадеНападающий
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
Ход матча
26'
56'
57'
64'
0:2
72'
0:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 10
-
0 Удары в створ 13
-
0 Угловые 9
-
0 Офсайды 6
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
27 Владение мячом, % 73
Предыдущие игры
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =3 -15Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн
Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +8 =5 -7Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Босния и Герцеговина: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Лихтенштейн
0.7% (1)
Ничья
2.8% (4)
Босния и Герцеговина
96.6% (140)
0:2 Босния и Герцеговина
36.6% (53)
0:3 Босния и Герцеговина
19.3% (28)
1:2 Босния и Герцеговина
13.1% (19)
1:3 Босния и Герцеговина
11.7% (17)
0:4 Босния и Герцеговина
6.9% (10)
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