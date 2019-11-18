ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Лихтенштейн
0:3
Конец матча

Стадион:
Босния и Герцеговина
0'
26' Желтая карточка
Брандле Даниэль
56' Желтая карточка
Фрик Яник
0:1
57' Гол
Чивич Эльдар
0:2
64' Гол
Ходжич Армин
0:3
72' Гол
Ходжич Армин
90'+3
1
Бюхель
Бенджамин
2
Брандле
Даниэль
6
Малин
Андреас
22
Рекстайнер
Мартин
3
Гоппель
Макс
13
Бюхель
Мартин
20
Вольфингер
Сандро
23
Польверино
Микеле
18
Хаслер
Николас
11
Саланович
Деннис
9
Фрик
Яник
22
Пирич
Кенан
17
Мемишевич
Самир
16
Михоевич
Марко
3
Бисакшич
Эрмин
2
Чивич
Эльдар
21
Сарич
Элвис
23
Яяло
Мато
14
Хайрадинович
Харис
20
Хайрович
Изет
15
Ходжич
Армин
9
Дульевич
Харис
Лихтенштейн
4-1-4-1
Босния и Герцеговина
4-3-3

Ход матча

26'
Брандле Даниэль
 
46'
 
Хотич Дино
Дульевич Харис
46'
Йилдыз Сейхан
Саланович Деннис
 
56'
Фрик Яник
 
57'
0:1
Чивич Эльдар
(Хайрадинович Харис)
64'
0:2
Ходжич Армин
(Яяло Мато)
65'
 
Бешич Мухамед
Хайрадинович Харис
67'
Фроммельт Ноах
Польверино Микеле
 
70'
 
Джеко Эдин
Михоевич Марко
72'
0:3
Ходжич Армин
(Бешич Мухамед)
82'
Губзер Робин
Фрик Яник
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 10
  • 0 Удары в створ 13
  • 0 Угловые 9
  • 0 Офсайды 6
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 27 Владение мячом, % 73

Предыдущие игры

Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн
Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Босния и Герцеговина: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн ЕВРО 2020: Отборочные матчи Босния и Герцеговина 3:0 Лихтенштейн Товарищеские матчи Босния и Герцеговина 4:1 Лихтенштейн Чемпионат Мира Лихтенштейн 1:8 Босния и Герцеговина Чемпионат Мира

Группа J

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 10 10 0 0 37 - 4 30
2. Финляндия Заявка 10 6 0 4 16 - 10 18
3. Греция Заявка 10 4 2 4 12 - 14 14
4. Босния и Герцеговина Заявка 10 4 1 5 20 - 17 13
5. Армения Заявка 10 3 1 6 14 - 25 10
6. Лихтенштейн Заявка 10 0 2 8 2 - 31 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    26'
    Брандле Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
0.7% (1)
Ничья
2.8% (4)
Босния и Герцеговина
96.6% (140)
0:2 Босния и Герцеговина
36.6% (53)
0:3 Босния и Герцеговина
19.3% (28)
1:2 Босния и Герцеговина
13.1% (19)
1:3 Босния и Герцеговина
11.7% (17)
0:4 Босния и Герцеговина
6.9% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...