ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Италия
 
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Стадион:
Армения

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия
Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция
Армения Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина
Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония Армения 3:2 Кипр

Последние игры между собой

Италия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Армения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Армения 1:3 Италия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Италия 2:2 Армения Чемпионат Мира Армения 1:3 Италия Чемпионат Мира

Группа J

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 9 9 0 0 28 - 3 27
2. Финляндия Заявка 9 6 0 3 15 - 8 18
3. Греция Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
4. Босния и Герцеговина Заявка 9 3 1 5 17 - 17 10
5. Армения Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
6. Лихтенштейн Заявка 9 0 2 7 2 - 28 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Армения

    До начала игры, которая состоится 18.11.2019, осталось 2 дня 21 час 59 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Италия - Армения
    Италия
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Армения
    0% (0)
    2:0 Италия
    47.5% (19)
    3:0 Италия
    20% (8)
    1:0 Италия
    7.5% (3)
    3:1 Италия
    7.5% (3)
    2:1 Италия
    5% (2)
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