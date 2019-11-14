ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Италия
Позже
Стадион: Ренцо Барбера
Армения
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия
Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция
Армения Последние 20 матчей: +7 =5 -8Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина
Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония Армения 3:2 Кипр
Последние игры между собой
Италия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Армения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Италия
97.5% (39)
Ничья
2.5% (1)
Армения
0% (0)
2:0 Италия
47.5% (19)
3:0 Италия
20% (8)
1:0 Италия
7.5% (3)
3:1 Италия
7.5% (3)
2:1 Италия
5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...