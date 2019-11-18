ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Швеция
3:0
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Фарерские острова
1:0
29' ГолАндерссон Себастьян
45' Желтая карточкаСванберг Маттиас
45' Желтая карточкаГрегерсен Атли
45' Желтая карточкаЛинделоф Виктор
2:0
72' ГолСванберг Маттиас
3:0
80' ГолГвидетти Йон
88' Желтая карточкаЭдмундссон Йохан
90' Желтая карточкаЯнссон Понтус
21
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
Ход матча
29'
45'
45'
45'
72'
80'
3:0
88'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: +9 =6 -5Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия
Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция
Фарерские острова Последние 20 матчей: +4 =4 -12Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова
Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия Венгрия 1:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:0 Латвия Фарерские острова 1:0 Андорра
Последние игры между собой
Швеция: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Швеция
99.3% (144)
Ничья
0.7% (1)
Фарерские острова
0% (0)
3:0 Швеция
41.4% (60)
4:0 Швеция
23.4% (34)
2:0 Швеция
13.8% (20)
5:0 Швеция
8.3% (12)
3:1 Швеция
3.4% (5)
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