ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Рефери не любит споров - именно за это Линделоф Виктор сейчас получил желтую

47' Грегерсен Атли грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи

44' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Сема Кен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Ольсен Клеминт получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Ольсен Клеминт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Ватнсдаль Хейни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Танкович Муамер из команды Швеция направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Бьярталид Йоаннес получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Бьярталид Йоаннес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Олссон Кристоффер не смог попасть в створ ударом издали

32' Хорошая попытка от Танкович Муамер , был неплохой удар, но вратарь спас

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Танкович Муамер , обходя своих соперников

31' Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Выглядело как неплохой момент. Гальоло Риккардо из команды Швеция закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

30' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Грегерсен Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Давидсен Вильормур бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

24' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Швеция

23' Бьярталид Йоаннес не смог попасть в створ ударом издали

23' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Грегерсен Атли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хорошо играет на выходе Нильсен Гуннар - мяч в ее руках

20' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Грегерсен Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Грегерсен Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ватнхамар Сольви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Соренсен Гилли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Хорошо играет на выходе Нильсен Гуннар - мяч в ее руках

15' Ватнсдаль Хейни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Бьярталид Йоаннес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Исак Александр не смог попасть в створ ударом издали

11' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Гальоло Риккардо не смог попасть в створ ударом издали

11' Ватнсдаль Хейни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Грегерсен Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Балдвинссон Рогви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Грегерсен Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Грегерсен Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Отличная игра от Гальоло Риккардо из команды Швеция . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

8' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Андерссон Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Отличная игра от Исак Александр из команды Швеция . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

4' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Швеция

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру