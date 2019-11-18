ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Швеция
3:0
Конец матча

Стадион:
Фарерские острова
0'
1:0
29' Гол
Андерссон Себастьян
45' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
45' Желтая карточка
Грегерсен Атли
45' Желтая карточка
Линделоф Виктор
2:0
72' Гол
Сванберг Маттиас
3:0
80' Гол
Гвидетти Йон
88' Желтая карточка
Эдмундссон Йохан
90' Желтая карточка
Янссон Понтус
90'+3
23
Нордфельдт
Кристоффер
6
Даниэльссон
Маркус
14
Хеландер
Филип
18
Янссон
Понтус
17
Гальоло
Риккардо
21
Сема
Кен
20
Олссон
Кристоффер
16
Сванберг
Маттиас
8
Танкович
Муамер
19
Андерссон
Себастьян
15
Исак
Александр
1
Нильсен
Гуннар
6
Ватнсдаль
Хейни
4
Грегерсен
Атли
13
Балдвинссон
Рогви
9
Соренсен
Гилли
10
Ватнхамар
Сольви
8
Ольсен
Брандур
3
Давидсен
Вильормур
14
Эдмундссон
Йохан
11
Ольсен
Клеминт
20
Бьярталид
Йоаннес
Швеция
4-4-2
Фарерские острова
3-4-3

Ход матча

29'
Андерссон Себастьян
(Даниэльссон Маркус)
1:0
45'
Сванберг Маттиас
 
45'
 
Грегерсен Атли
45'
Линделоф Виктор
 
46'
 
Барталстову Кай
Бьярталид Йоаннес
65'
Кулушевски Деян
Сема Кен
 
65'
Гвидетти Йон
Андерссон Себастьян
 
72'
Сванберг Маттиас
(Хеландер Филип)
2:0
74'
 
Йоханнесен Патрик
Ольсен Клеминт
80'
Гвидетти Йон
(Сванберг Маттиас)
3:0
88'
 
Эдмундссон Йохан
89'
 
Фредериксберг Арни
Эдмундссон Йохан
90'
Янссон Понтус
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия
Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция
Фарерские острова Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова
Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия Венгрия 1:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:0 Латвия Фарерские острова 1:0 Андорра

Последние игры между собой

Швеция: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Фарерские острова 0:4 Швеция ЕВРО 2020: Отборочные матчи Швеция 2:0 Фарерские острова Чемпионат Мира Фарерские острова 1:2 Швеция Чемпионат Мира

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 10 8 2 0 31 - 5 26
2. Швеция Заявка 10 6 3 1 23 - 9 21
3. Норвегия Заявка 10 4 5 1 19 - 11 17
4. Румыния Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
5. Мальта Заявка 10 1 0 9 3 - 27 3
6. Фарерские острова Заявка 10 1 0 9 4 - 30 3
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Швеция 3:0 Фарерские острова
Швеция
99.3% (144)
Ничья
0.7% (1)
Фарерские острова
0% (0)
3:0 Швеция
41.4% (60)
4:0 Швеция
23.4% (34)
2:0 Швеция
13.8% (20)
5:0 Швеция
8.3% (12)
3:1 Швеция
3.4% (5)
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