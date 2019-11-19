ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Бельгия
6:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 40568
Кипр
0'
0:1
14' Гол
Иоанну Николас
1:1
16' Гол
Бентеке Кристиан
20' Желтая карточка
Меркис Георге
2:1
36' Гол
Де Брёйне Кевин
3:1
41' Гол
Де Брёйне Кевин
4:1
44' Гол
Карраско Янник
5:1
51' Гол в свои ворота
Кипрос Христофору
6:1
68' Гол
Бентеке Кристиан
90'+3
12
Миньоле
Симон
2
Алдервейрельд
Тоби
5
Денайер
Джейсон
15
Коббо
Элиас
11
Карраско
Янник
18
Ванакен
Ханс
8
Тилеманс
Юри
16
Азар
Торган
7
Де
Брёйне
Кевин
20
Бентеке
Кристиан
10
Азар
Эден
22
Михаил
Неофитос
19
Кипрос
Христофору
8
Кириаку
Хараламбос
4
Меркис
Георге
3
Иоанну
Николас
14
Вилер
Христос
16
Шполярич
Матья
18
Артиматас
Костакис
17
Кости
Иоаннис
20
Кастанос
Григорис
10
Сотириу
Пиерос
Бельгия
3-4-3
Кипр
5-4-1

Ход матча

14'
0:1
Иоанну Николас
16'
Бентеке Кристиан
(Карраско Янник)
1:1
20'
 
Меркис Георге
36'
Де Брёйне Кевин
2:1
41'
Де Брёйне Кевин
(Карраско Янник)
3:1
44'
Карраско Янник
(Азар Эден)
4:1
51'
Кипрос Христофору
5:1
64'
Версхарен Яри
Азар Эден
 
67'
 
Кусулос Янис
Иоанну Николас
68'
Бентеке Кристиан
(Де Брёйне Кевин)
6:1
68'
Прает Деннис
Де Брёйне Кевин
 
79'
 
Эфрем Георгиос
Шполярич Матья
79'
Ориги Дивок
Бентеке Кристиан
 
81'
 
Папулис Фотис
Кости Иоаннис

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2
РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия
Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия
Кипр Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр
Кипр 1:1 Казахстан РОССИЯ 1:0 Кипр Шотландия 2:1 Кипр Кипр 0:2 Бельгия Кипр 5:0 Сан-Марино Кипр 0:2 Норвегия Кипр 1:1 Болгария Словения 1:1 Кипр Болгария 2:1 Кипр Кипр 2:1 Словения Норвегия 2:0 Кипр Иордания 3:0 Кипр Кипр 0:0 Черногория Армения 3:2 Кипр Грузия 1:0 Кипр Бельгия 4:0 Кипр

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Кипр 0:2 Бельгия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Бельгия 4:0 Кипр Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Кипр 0:3 Бельгия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Кипр 0:1 Бельгия ЕВРО 2016: Отборочные матчи
Бельгия 5:0 Кипр ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа I

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 10 10 0 0 40 - 3 30
2. РОССИЯ Заявка 10 8 0 2 33 - 8 24
3. Шотландия Заявка 10 5 0 5 16 - 19 15
4. Казахстан Заявка 10 3 1 6 13 - 17 10
5. Кипр Заявка 10 3 1 6 15 - 20 10
6. Сан-Марино Заявка 10 0 0 10 1 - 51 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Boudewijnstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бельгия 6:1 Кипр
Бельгия
99.3% (146)
Ничья
0% (0)
Кипр
0.7% (1)
3:0 Бельгия
35.4% (52)
4:0 Бельгия
24.5% (36)
5:0 Бельгия
8.8% (13)
2:0 Бельгия
6.8% (10)
3:1 Бельгия
4.1% (6)
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