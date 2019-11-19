ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Бельгия
6:1
Конец матча
Стадион: им. короля Бодуэна Зрители: 40568
Кипр
0:1
14' ГолИоанну Николас
1:1
16' ГолБентеке Кристиан
20' Желтая карточкаМеркис Георге
2:1
36' ГолДе Брёйне Кевин
3:1
41' ГолДе Брёйне Кевин
4:1
44' ГолКарраско Янник
5:1
51' Гол в свои воротаКипрос Христофору
6:1
68' ГолБентеке Кристиан
15
Коббо
Элиас
18
Ванакен
Ханс
16
Азар
Торган
10
Азар
Эден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Азар ТорганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Азар ЭденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
17 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
13 Кусулос ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
Ход матча
14'
0:1
16'
20'
36'
2:1
41'
44'
4:1
51'
68'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия
Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия
Кипр Последние 20 матчей: +4 =4 -12Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Бельгия
99.3% (146)
Ничья
0% (0)
Кипр
0.7% (1)
3:0 Бельгия
35.4% (52)
4:0 Бельгия
24.5% (36)
5:0 Бельгия
8.8% (13)
2:0 Бельгия
6.8% (10)
3:1 Бельгия
4.1% (6)
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