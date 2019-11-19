ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Уэльс
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 31762
Венгрия
0'
1:0
15' Гол
Ремзи Аарон
2:0
47' Гол
Ремзи Аарон
66' Желтая карточка
Мейт Паткай
71' Желтая карточка
Ковач Иштван
72' Желтая карточка
Локьер Том
88' Желтая карточка
Джеймс Дэниэл
90'+4
1
Хенесси
Уэйн
14
Робертс
Коннор
II
16
Локьер
Том
5
Мефам
Крис
4
Дэвис
Бен
18
Моррелл
Джозефф
7
Аллен
Джо
10
Ремзи
Аарон
11
Бэйл
Гарет
20
Джеймс
Дэниэл
13
Мур
Киффер
1
Гулач
Петер
14
Ловренчич
Герге
5
Барат
Ботонд
2
Ланг
Адам
3
Zsolt
Nagy
II
16
Мейт
Паткай
8
Надь
Адам
7
Джуджак
Балаж
10
Собослаи
Доминик
20
Шаллаи
Роланд
9
Сцалай
Адам
Уэльс
4-2-3-1
Венгрия
4-2-3-1

Ход матча

15'
Ремзи Аарон
(Бэйл Гарет)
1:0
47'
Ремзи Аарон
(Мур Киффер)
2:0
50'
Ампаду Этан
Моррелл Джозефф
 
60'
 
Ковач Иштван
Надь Адам
66'
 
Мейт Паткай
71'
 
Ковач Иштван
72'
 
Варга Роланд
Джуджак Балаж
72'
Локьер Том
 
83'
 
Холендер Филип
Шаллаи Роланд
88'
Джеймс Дэниэл
 
88'
Уилсон Гарри
Бэйл Гарет
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь
Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай Китай 0:6 Уэльс Уэльс 1:1 Панама Франция 2:0 Уэльс
Венгрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия
Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан Венгрия 1:0 Коста-Рика

Последние игры между собой

Уэльс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Венгрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Венгрия 1:0 Уэльс ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
2. Уэльс Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
3. Словакия Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
4. Венгрия Заявка 8 4 0 4 8 - 11 12
5. Азербайджан Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Ремзи Аарон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уэльс 2:0 Венгрия
Уэльс
76.8% (109)
Ничья
21.1% (30)
Венгрия
2.1% (3)
2:1 Уэльс
35.2% (50)
1:0 Уэльс
27.5% (39)
1:1 Ничья
17.6% (25)
2:0 Уэльс
11.3% (16)
1:2 Венгрия
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...