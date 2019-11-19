ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Уэльс
2:0
Конец матча
Стадион: Кардифф Сити Стэдиум Зрители: 31762
Венгрия
1:0
15' ГолРемзи Аарон
2:0
47' ГолРемзи Аарон
66' Желтая карточкаМейт Паткай
71' Желтая карточкаКовач Иштван
72' Желтая карточкаЛокьер Том
88' Желтая карточкаДжеймс Дэниэл
16
Локьер
Том
10
Ремзи
Аарон
11
Бэйл
Гарет
13
Мур
Киффер
16
Мейт
Паткай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Локьер ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ремзи АаронПолузащитник
-
11 Бэйл ГаретПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
-
21 Кинг ТомасВратарь
-
12 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Воулкс УиллПолузащитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Dylan Levitt
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мейт ПаткайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
-
22 Ковачик АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вида МатеПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ковач ИштванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
Ход матча
15'
1:0
47'
2:0
66'
71'
72'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь
Венгрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия
Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан Венгрия 1:0 Коста-Рика
Последние игры между собой
Уэльс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Венгрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Уэльс
76.8% (109)
Ничья
21.1% (30)
Венгрия
2.1% (3)
2:1 Уэльс
35.2% (50)
1:0 Уэльс
27.5% (39)
1:1 Ничья
17.6% (25)
2:0 Уэльс
11.3% (16)
1:2 Венгрия
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...