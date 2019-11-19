ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Северная Македония
1:0
Конец матча
Стадион: Тодор Проески
Израиль
29' Желтая карточкаБарди Энис
35' Желтая карточкаГлазер Дан
35' Желтая карточкаСаба Диа
1:0
45' ГолНиколов Бобан
60' Желтая карточкаНиколов Бобан
82' Желтая карточкаМенахем Сун
88' Желтая карточкаДаббур Мунас
17
Барди
Энис
10
Пандев
Горан
21
Элмас
Эльиф
21
Тиби
Эйтан
22
Ilay
Elmkies
19
Менахем
Сун
10
Саба
Диа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пандев ГоранПолузащитник
-
21 Элмас ЭльифПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ilay ElmkiesПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Менахем СунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Саба ДиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Герафи ЙоавВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Лави НетаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Dolev HazizaПолузащитник
-
12 Вайссман ШонНападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
-
15 Raz Shlomo
-
Главный тренер: Херцог Андреас
Ход матча
29'
35'
35'
45'
1:0
60'
68'
82'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония
Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония
Израиль Последние 20 матчей: +7 =2 -11Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль
Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония
Последние игры между собой
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Израиль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Северная Македония
35.9% (51)
Ничья
41.5% (59)
Израиль
22.5% (32)
1:1 Ничья
36.6% (52)
2:1 Северная Македония
21.1% (30)
1:2 Израиль
16.2% (23)
1:0 Северная Македония
10.6% (15)
0:1 Израиль
4.9% (7)
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