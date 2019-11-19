ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Северная Македония
1:0
Конец матча

Стадион:
Израиль
0'
29' Желтая карточка
Барди Энис
35' Желтая карточка
Глазер Дан
35' Желтая карточка
Саба Диа
1:0
45' Гол
Николов Бобан
60' Желтая карточка
Николов Бобан
82' Желтая карточка
Менахем Сун
88' Желтая карточка
Даббур Мунас
90'+5
1
Stole
Dimitrievski1
13
Ристовски
Стефан
6
Муслиу
Визар
14
Велкоски
Дарко
4
Ристевски
Кирче
16
Николов
Бобан
17
Барди
Энис
7
Костадинов
Тихомир
10
Пандев
Горан
21
Элмас
Эльиф
18
Стояновски
Влатко
1
Харуш
Ариэль
21
Тиби
Эйтан
4
Битон
Нир
3
Глазер
Дан
2
Даса
Элиэзер
22
Ilay
Elmkies
6
Натхо
Бибрас
19
Менахем
Сун
9
Даббур
Мунас
7
Захави
Эран
10
Саба
Диа
Северная Македония
4-2-3-1
Израиль
3-4-3

Ход матча

29'
Барди Энис
 
35'
 
Глазер Дан
35'
 
Саба Диа
41'
 
Огани Орель
Даса Элиэзер
45'
Николов Бобан
1:0
59'
 
Dolev Haziza
Ilay Elmkies
60'
Николов Бобан
 
60'
Несторовски Илья
Стояновски Влатко
 
68'
 
Вайссман Шон
Саба Диа
72'
Зайков Джоко
Велкоски Дарко
 
79'
Аврамовски Даниэль
Пандев Горан
 
82'
 
Менахем Сун
88'
 
Даббур Мунас

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония
Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония
Израиль Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль
Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония

Последние игры между собой

Северная Македония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Израиль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Израиль 1:1 Северная Македония ЕВРО 2020: Отборочные матчи Израиль 0:1 Северная Македония Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Северная Македония 1:2 Израиль Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Израиль 1:0 Северная Македония Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2. Австрия Заявка 10 6 1 3 19 - 9 19
3. Словения Заявка 10 4 2 4 16 - 11 14
4. Северная Македония Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
5. Израиль Заявка 10 3 2 5 16 - 18 11
6. Латвия Заявка 10 1 0 9 3 - 28 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Северная Македония 1:0 Израиль
Северная Македония
35.9% (51)
Ничья
41.5% (59)
Израиль
22.5% (32)
1:1 Ничья
36.6% (52)
2:1 Северная Македония
21.1% (30)
1:2 Израиль
16.2% (23)
1:0 Северная Македония
10.6% (15)
0:1 Израиль
4.9% (7)
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