ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Польша
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 53946
Словения
0'
2' Желтая карточка
Куртич Ясмин
1:0
3' Гол
Шиманьский Себастиан
1:1
14' Гол
Матавж Тим
33' Желтая карточка
Реца Аркадиуш
2:1
54' Гол
Левандовски Роберт
2:2
61' Гол
Иличич Йосип
70' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
3:2
81' Гол
Гуральски Яцек
85' Желтая карточка
Кендзёра Томаш
86' Вторая желтая карточка
Куртич Ясмин
90'+6
1
Щесны
Войцех
20
Пищек
Лукаш
5
Беднарек
Ян
15
Глик
Камил
13
Реца
Аркадиуш
11
Гросицки
Камил
6
Гуральски
Яцек
10
Крыховяк
Гжегож
19
Шиманьский
Себастиан
7
Зелиньски
Петр
9
Левандовски
Роберт
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
6
Крхин
Рене
8
Куртич
Ясмин
7
Иличич
Йосип
15
Бийол
Яка
21
Вербич
Беньямин
23
Матавж
Тим
Польша
4-4-1-1
Словения
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Куртич Ясмин
3'
Шиманьский Себастиан
1:0
7'
Енджейчик Артур
Глик Камил
 
14'
1:1
Матавж Тим
(Иличич Йосип)
33'
Реца Аркадиуш
 
45'
Кендзёра Томаш
Пищек Лукаш
 
54'
Левандовски Роберт
2:1
61'
2:2
Иличич Йосип
(Матавж Тим)
70'
Крыховяк Гжегож
 
72'
 
Зайц Миха
Бийол Яка
81'
Гуральски Яцек
(Гросицки Камил)
3:2
85'
Кендзёра Томаш
 
86'
Юзвяк Камиль
Шиманьский Себастиан
 
86'
 
Куртич Ясмин
86'
 
Реп Райко
Вербич Беньямин
89'
 
Вучкич Харис
Матавж Тим

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия
Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили
Словения Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль
Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения

Последние игры между собой

Польша: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Словения: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Словения 2:0 Польша ЕВРО 2020: Отборочные матчи Польша 1:1 Словения Товарищеские матчи Словения 1:1 Польша Международные матчи Словения 3:0 Польша Чемпионат Мира
Польша 1:1 Словения Чемпионат Мира

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2. Австрия Заявка 10 6 1 3 19 - 9 19
3. Словения Заявка 10 4 2 4 16 - 11 14
4. Северная Македония Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
5. Израиль Заявка 10 3 2 5 16 - 18 11
6. Латвия Заявка 10 1 0 9 3 - 28 3
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Польша 3:2 Словения
Польша
90.9% (130)
Ничья
7.7% (11)
Словения
1.4% (2)
2:1 Польша
37.8% (54)
2:0 Польша
29.4% (42)
1:0 Польша
14% (20)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:1 Польша
4.2% (6)
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