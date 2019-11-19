ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Польша
3:2
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Варшава) Зрители: 53946
Словения
2' Желтая карточкаКуртич Ясмин
1:0
3' ГолШиманьский Себастиан
1:1
14' ГолМатавж Тим
33' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
2:1
54' ГолЛевандовски Роберт
2:2
61' ГолИличич Йосип
70' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
3:2
81' ГолГуральски Яцек
85' Желтая карточкаКендзёра Томаш
86' Вторая желтая карточкаКуртич Ясмин
20
Пищек
Лукаш
15
Глик
Камил
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
15
Бийол
Яка
23
Матавж
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Юзвяк КамильПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бийол ЯкаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Матавж ТимНападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Видмар НейцВратарь
-
22 Милец МартинЗащитник
-
13 Йокич БоянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Реп РайкоПолузащитник
-
14 Безьяк РоманПолузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
-
11 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Ход матча
2'
3'
14'
1:1
33'
54'
61'
2:2
70'
81'
3:2
85'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия
Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили
Словения Последние 20 матчей: +5 =6 -9Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль
Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения
Последние игры между собой
Польша: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Словения: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Польша
90.9% (130)
Ничья
7.7% (11)
Словения
1.4% (2)
2:1 Польша
37.8% (54)
2:0 Польша
29.4% (42)
1:0 Польша
14% (20)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:1 Польша
4.2% (6)
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