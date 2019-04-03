Копа Судамерикана 2019

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Универсидад Католика Сантьяго
0:1
Конец матча
Коло-Коло
0'
0:1
16' Гол
Паредес Эстебан
45' Желтая карточка
Yuber Antonio Mosquera
45' Желтая карточка
Matias Zaldivia
51' Желтая карточка
Facundo Martin Martinez
58' Желтая карточка
Павес Эстебан
61' Желтая карточка
Gabriel Suazo
90' Желтая карточка
Brayan Cortes
90'+8
12
Hernan
Ismael
Galindez
25
Лопес
Маркос
II
6
Guillermo
De
Los
Santos
17
Yuber
Antonio
Mosquera
15
Gustavo
Cortez
5
Cristian
Ona
10
Facundo
Martin
Martinez
16
Чала
Вальтер
20
Matias
Ezequiel
Rodriguez
11
Jeison
Chala
19
Miguel
Parrales
12
Brayan
Cortes
28
Фелипе
Кампос
5
Julio
Alberto
Barroso
4
Matias
Zaldivia
16
Опасо
Оскар
8
Павес
Эстебан
17
Gabriel
Suazo
2
Gabriel
Costa
II
10
Вальдивиа
Хорхе
23
Моуче
Пабло
7
Паредес
Эстебан
Универсидад Католика Сантьяго
Коло-Коло

Ход матча

16'
0:1
Паредес Эстебан
45'
Yuber Antonio Mosquera
 
45'
 
Matias Zaldivia
51'
Facundo Martin Martinez
 
58'
 
Павес Эстебан
61'
 
Gabriel Suazo
72'
 
Инсаурральде Хуан
Gabriel Costa II
74'
Bryan Ona
Чала Вальтер
 
81'
 
William Alarcon
Вальдивиа Хорхе
85'
Yarol Tafur
Matias Ezequiel Rodriguez
 
88'
 
Хавьер Паррагез
Паредес Эстебан
90'
 
Brayan Cortes

Предыдущие игры

Универсидад Католика Сантьяго Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Курико Юнидо Макара 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 5:0 Палестино Коло-Коло 2:3 Универсидад Католика Сантьяго
Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Дельфин Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Барселона Гуаякиль 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Унион Ла-Калера Либертад 4:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 6:0 Фуэрса Амарилья Аудакс Итальяно 0:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Депортес Икике Аукас 3:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 0:0 ЛДУ Кито Кокимбо Юнидо 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Текнико Университарио 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Депортес Темуко 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 О'Хиггинз Антофагаста 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад де Чили 2:0 Универсидад Католика Сантьяго
Коло-Коло Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Коло-Коло 2:0 Депортес Икике Коло-Коло 2:3 Универсидад Католика Сантьяго Кобресал 0:0 Коло-Коло Курико Юнидо 3:4 Коло-Коло
Коло-Коло 1:0 Универсидад де Консепсьон Унион Эспаньола 1:3 Коло-Коло Коло-Коло 0:2 Универсидад де Консепсьон Уачипато 1:2 Коло-Коло Коло-Коло 0:0 Палестино Аудакс Итальяно 1:1 Коло-Коло О'Хиггинз 1:1 Коло-Коло Коло-Коло 1:1 Унион Эспаньола Палмейрас 2:0 Коло-Коло Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Коло-Коло Коло-Коло 3:4 Антофагаста Коло-Коло 0:2 Палмейрас Эвертон Кильота 4:2 Коло-Коло Коринтианс 2:1 Коло-Коло Коло-Коло 1:0 Универсидад де Чили Депортес Икике 2:1 Коло-Коло

Последние игры между собой

Универсидад Католика Сантьяго: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Коло-Коло: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Коло-Коло 2:3 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Коло-Коло Примера Коло-Коло 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Примера
Универсидад Католика Сантьяго 1:4 Коло-Коло Суперкубок Коло-Коло 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Примера Коло-Коло 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Кубок Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Кубок Универсидад Католика Сантьяго 2:2 Коло-Коло Примера Коло-Коло 3:0 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Коло-Коло Примера Коло-Коло 0:3 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:2 Коло-Коло Примера Коло-Коло 2:2 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Коло-Коло Примера Коло-Коло 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Коло-Коло Примера Универсидад Католика Сантьяго 4:0 Коло-Коло Примера А Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Коло-Коло Примера А Коло-Коло 2:4 Универсидад Католика Сантьяго Примера А

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Brayan Cortes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    61'
    Gabriel Suazo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    58'
    Павес Эстебан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Паредес Эстебан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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