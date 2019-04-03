Копа Судамерикана 2019
Универсидад Католика Сантьяго
0:1
Конец матча
Коло-Коло
0:1
16' ГолПаредес Эстебан
45' Желтая карточкаYuber Antonio Mosquera
45' Желтая карточкаMatias Zaldivia
51' Желтая карточкаFacundo Martin Martinez
58' Желтая карточкаПавес Эстебан
61' Желтая карточкаGabriel Suazo
90' Желтая карточкаBrayan Cortes
16
Чала
Вальтер
11
Jeison
Chala
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чала ВальтерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jeison ChalaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
13 Bryan Ona
-
23 Jose Salazar
-
21 Yarol Tafur
-
28 Victor Ochoa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Моуче ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Ivan Morales
-
-
-
Главный тренер: Pablo Guede
Ход матча
16'
0:1
45'
58'
61'
90'
Предыдущие игры
Универсидад Католика Сантьяго Последние 20 матчей: +12 =3 -5Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Курико Юнидо Макара 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 5:0 Палестино Коло-Коло 2:3 Универсидад Католика Сантьяго
Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Дельфин Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Барселона Гуаякиль 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Унион Ла-Калера Либертад 4:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 6:0 Фуэрса Амарилья Аудакс Итальяно 0:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Депортес Икике Аукас 3:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 0:0 ЛДУ Кито Кокимбо Юнидо 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Текнико Университарио 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Депортес Темуко 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 О'Хиггинз Антофагаста 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад де Чили 2:0 Универсидад Католика Сантьяго
Коло-Коло Последние 20 матчей: +6 =5 -9Коло-Коло 2:0 Депортес Икике Коло-Коло 2:3 Универсидад Католика Сантьяго Кобресал 0:0 Коло-Коло Курико Юнидо 3:4 Коло-Коло
Коло-Коло 1:0 Универсидад де Консепсьон Унион Эспаньола 1:3 Коло-Коло Коло-Коло 0:2 Универсидад де Консепсьон Уачипато 1:2 Коло-Коло Коло-Коло 0:0 Палестино Аудакс Итальяно 1:1 Коло-Коло О'Хиггинз 1:1 Коло-Коло Коло-Коло 1:1 Унион Эспаньола Палмейрас 2:0 Коло-Коло Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Коло-Коло Коло-Коло 3:4 Антофагаста Коло-Коло 0:2 Палмейрас Эвертон Кильота 4:2 Коло-Коло Коринтианс 2:1 Коло-Коло Коло-Коло 1:0 Универсидад де Чили Депортес Икике 2:1 Коло-Коло
Последние игры между собой
Универсидад Католика Сантьяго: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Коло-Коло: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Универсидад Католика Сантьяго 1:4 Коло-Коло Суперкубок Коло-Коло 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Примера Коло-Коло 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Кубок Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Кубок Универсидад Католика Сантьяго 2:2 Коло-Коло Примера Коло-Коло 3:0 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Коло-Коло Примера Коло-Коло 0:3 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:2 Коло-Коло Примера Коло-Коло 2:2 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Коло-Коло Примера Коло-Коло 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Коло-Коло Примера Универсидад Католика Сантьяго 4:0 Коло-Коло Примера А Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Коло-Коло Примера А Коло-Коло 2:4 Универсидад Католика Сантьяго Примера А
Будет доступно позже.
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