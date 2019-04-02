Германия: Кубок 2018-2019
Аугсбург
1:2
Итог доп. времени
Стадион: ВВК Арена Зрители: 25263
РБ Лейпциг
63' Желтая карточкаХедира Рани
63' Желтая карточкаХайдара Амаду
66' Желтая карточкаКу Джачхоль
0:1
74' ГолВернер Тимо
1:1
90' ГолФиннбогасон Альфред
105' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
1:2
120' ПенальтиХальстенберг Марсель
120' Желтая карточкаХальстенберг Марсель
34
Тейгль
Георг
38
Дансо
Кевин
31
Макс
Филипп
28
Хан
Андре
19
Ку
Джачхоль
23
Рихтер
Марко
31
Демме
Диего
44
Кампль
Кевин
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Дансо КевинЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
28 Хан АндреПолузащитник
-
19 Ку ДжачхольПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Станич ЙозоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баум Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
Ход матча
63'
63'
66'
74'
0:1
90'
105'
120'
120'
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
8 Офсайды 7
-
22 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: +5 =3 -12Нюрнберг 3:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Ганновер 96 РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Боруссия Д
Фрайбург 5:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Бавария Вердер 4:0 Аугсбург Хольштайн Киль 0:1 Аугсбург Аугсбург 3:0 Майнц Боруссия М 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:2 Фортуна Ройал Антверпен 1:0 Аугсбург Ройал Антверпен 0:3 Аугсбург Аугсбург 2:3 Вольфсбург Герта 2:2 Аугсбург Аугсбург 1:1 Шальке 04 Байер Л 1:0 Аугсбург Штуттгарт 1:0 Аугсбург Аугсбург 1:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 2:1 Аугсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург
Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер РБ Лейпциг 1:1 Галатасарай РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бавария 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:1 Майнц РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Фрайбург 3:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Аугсбург
6.5% (11)
Ничья
15.4% (26)
РБ Лейпциг
78.1% (132)
1:2 РБ Лейпциг
41.4% (70)
0:1 РБ Лейпциг
20.7% (35)
1:1 Ничья
11.8% (20)
0:2 РБ Лейпциг
8.9% (15)
2:1 Аугсбург
4.7% (8)
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