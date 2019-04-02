Германия: Кубок 2018-2019

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  4. Кубок 2018-2019
Аугсбург
1:2
Итог доп. времени

Стадион: Зрители: 25263
РБ Лейпциг
0'
63' Желтая карточка
Хедира Рани
63' Желтая карточка
Хайдара Амаду
66' Желтая карточка
Ку Джачхоль
0:1
74' Гол
Вернер Тимо
1:1
90' Гол
Финнбогасон Альфред
105' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
1:2
120' Пенальти
Хальстенберг Марсель
120' Желтая карточка
Хальстенберг Марсель
120'
40
Кобель
Грегор
34
Тейгль
Георг
6
Гоувелеув
Джеффри
8
Хедира
Рани
38
Дансо
Кевин
31
Макс
Филипп
28
Хан
Андре
19
Ку
Джачхоль
10
Байер
Даниэль
23
Рихтер
Марко
11
Грегорич
Михаэль
1
Гулач
Петер
27
Лаймер
Конрад
6
Конате
Ибраима
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
7
Забитцер
Марсель
31
Демме
Диего
44
Кампль
Кевин
17
Брума
Арминду
9
Поульсен
Юссуф
11
Вернер
Тимо
Аугсбург
5-4-1
РБ Лейпциг
4-3-1-2

Ход матча

62'
 
Хайдара Амаду
Брума Арминду
63'
Хедира Рани
 
63'
 
Хайдара Амаду
66'
Ку Джачхоль
 
69'
 
Мукиэле Норди
Демме Диего
74'
0:1
Вернер Тимо
(Хайдара Амаду)
80'
Финнбогасон Альфред
Хан Андре
 
84'
 
Ильзанкер Штефан
Вернер Тимо
87'
Кордова Серхио
Байер Даниэль
 
90'
Финнбогасон Альфред
(Рихтер Марко)
1:1
91'
 
Кунья Матеус
Кампль Кевин
95'
Йенсен Фредрик
Хедира Рани
 
105'
Грегорич Михаэль
 
114'
Стафилидис Костас
Рихтер Марко
 
120'
1:2
Хальстенберг Марсель
120'
 
Хальстенберг Марсель
  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 8 Офсайды 7
  • 22 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Нюрнберг 3:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Ганновер 96 РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Боруссия Д
Фрайбург 5:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Бавария Вердер 4:0 Аугсбург Хольштайн Киль 0:1 Аугсбург Аугсбург 3:0 Майнц Боруссия М 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:2 Фортуна Ройал Антверпен 1:0 Аугсбург Ройал Антверпен 0:3 Аугсбург Аугсбург 2:3 Вольфсбург Герта 2:2 Аугсбург Аугсбург 1:1 Шальке 04 Байер Л 1:0 Аугсбург Штуттгарт 1:0 Аугсбург Аугсбург 1:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 2:1 Аугсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4
РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург
Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер РБ Лейпциг 1:1 Галатасарай РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бавария 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:1 Майнц РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Фрайбург 3:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига
Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Аугсбург Кубок РБ Лейпциг 0:1 Аугсбург Кубок
  • Дополнительное время
  • 123'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 123'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 123'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 123'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 123'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 123'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лейпциг вырывает победу
  • Желтая карточка
    122'
    Хальстенберг Марсель тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 122'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Описание гола
    121'
    ГОООООЛ - Хальстенберг Марсель забивает в серии послематчевых пенальти
  • Фол, нарушение
    120'
    ПЕНАЛЬТИ! - Грегорич Михаэль играет рукой в штрафной! Грегорич Михаэль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 120'
    Хайдара Амаду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    119'
    Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кунья Матеус
  • 119'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 119'
    Матч возобновлен
  • 119'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 118'
    Кунья Матеус из команды Лейпциг делает отличный кросс...
  • 118'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 118'
    Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 118'
    Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
  • 118'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 117'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 117'
    Шанс! Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
  • 117'
    Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    116'
    Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
  • 115'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 115'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 115'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 115'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 114'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 114'
    Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 114'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 114'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 114'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 114'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 114'
    Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Стафилидис Костас
  • 113'
    Рихтер Марко нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 113'
    Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
  • 113'
    Макс Филипп из команды Аугсбург делает отличный кросс...
  • 113'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 112'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 112'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает отличный кросс...
  • 112'
    Хальстенберг Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 112'
    Хайдара Амаду из команды Лейпциг делает пас партнеру.
  • 112'
    Лейпциг имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    112'
    Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кунья Матеус
  • 111'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 111'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 111'
    Хайдара Амаду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 110'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 110'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 110'
    Рихтер Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 109'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 109'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 109'
    Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 109'
    Финнбогасон Альфред нанес удар издали, а Гулач Петер отбил его обратно в игру!
  • 109'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 108'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 108'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 108'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • Свисток
    108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 108'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 108'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 108'
    Матч возобновлен
  • 108'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 108'
    Хайдара Амаду из команды Лейпциг делает неудачный навес.
  • 107'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    107'
    Кунья Матеус из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Тейгль Георг пострадал.
  • 107'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 107'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 107'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 106'
    Лаймер Конрад пробует нанести удар издали, но Кобель Грегор держит все под контролем
  • 106'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 106'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • Офсайд
    106'
    Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 105'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 105'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    105'
    Грегорич Михаэль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 105'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 104'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 104'
    Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 104'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 104'
    Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    103'
    Лаймер Конрад наказан за толчок Макс Филипп
  • Фол, нарушение
    102'
    Дансо Кевин наказан за толчок Поульсен Юссуф
  • 102'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    101'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг в офсайде
  • Офсайд
    101'
    Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
  • 100'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 100'
    Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 100'
    Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 100'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 99'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    98'
    Безумный фол. Ильзанкер Штефан грубо играет против соперника. Пострадал Кордова Серхио
  • Фол, нарушение
    98'
    Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Хайдара Амаду
  • 98'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Мукиэле Норди. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 96'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    96'
    Рихтер Марко наказан за толчок Орбан Вилли
  • 95'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 95'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 95'
    Хедира Рани получил травму и заменен. Йенсен Фредрик выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    94'
    [player1] на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Кордова Серхио из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Орбан Вилли
  • 93'
    Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Хайдара Амаду из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    92'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой справа.
  • 92'
    Макс Филипп из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 92'
    Кунья Матеус из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 92'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 92'
    Хайдара Амаду не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Тактическая замена. Кампль Кевин уходит с поля и его заменяет Кунья Матеус
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Второй тайм
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 94'
    Рихтер Марко сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Финнбогасон Альфред изменил счет на табло!
  • 94'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург делает отличный кросс...
  • 94'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25263 болельщиков
  • 93'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Тейгль Георг из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 92'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 92'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 92'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 91'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 91'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    91'
    Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 90'
    Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 90'
    Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 89'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 89'
    Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 89'
    Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    88'
    Хальстенберг Марсель наказан за толчок Ку Джачхоль
  • 88'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 87'
    Тактическая замена. Байер Даниэль уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
  • 87'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • Фол, нарушение
    87'
    Безумный фол. Финнбогасон Альфред грубо играет против соперника. Пострадал Хайдара Амаду
  • 86'
    Тейгль Георг нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 86'
    Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 86'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 86'
    Байер Даниэль из команды Аугсбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    85'
    Хайдара Амаду задерживает мяч рукой
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 85'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Ильзанкер Штефан
  • 84'
    Байер Даниэль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 84'
    Хедира Рани из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 84'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Тейгль Георг из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 83'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    83'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
  • 83'
    Ку Джачхоль нанес удар головой, но Гулач Петер спокойно отбил мяч.
  • 83'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 82'
    Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    82'
    Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
  • 81'
    Поульсен Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 81'
    Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
  • 80'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Тактическая замена. Хан Андре уходит с поля и его заменяет Финнбогасон Альфред
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 79'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • Офсайд
    79'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
  • 78'
    Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Тейгль Георг из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
  • 77'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 77'
    Хорошую попытку сделал Хедира Рани. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 77'
    Плохо сыграл Орбан Вилли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 76'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    76'
    Судья сигнализирует, что Вернер Тимо из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
  • 76'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 74'
    Хайдара Амаду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    74'
    Г О О О О Л - Вернер Тимо из команды Лейпциг переиграл вратаря дальним ударом!
  • 74'
    Хайдара Амаду из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 74'
    Лейпциг начинает контратаку
  • 74'
    Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
  • 73'
    Кампль Кевин из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • Угловой
    73'
    Макс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 72'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 72'
    Ку Джачхоль из команды Аугсбург находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 72'
    Аугсбург имеет хороший шанс забить.
  • 71'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 71'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 70'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Тейгль Георг из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 70'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Тактическая замена. Демме Диего уходит с поля и его заменяет Мукиэле Норди
  • 69'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • Офсайд
    68'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург в офсайде
  • 68'
    Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает неудачный навес.
  • 67'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    66'
    Ку Джачхоль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    66'
    Ку Джачхоль из команды Аугсбург играет слишком грубо. Кампль Кевин оказался на газоне.
  • 66'
    Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 66'
    Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 65'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Офсайд
    65'
    Поульсен Юссуф из команды Лейпциг в офсайде
  • 64'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 64'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 64'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    63'
    Хайдара Амаду грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    63'
    Хедира Рани грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 63'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    63'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
  • 62'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 62'
    Матч возобновлен
  • 62'
    Тактическая замена. Брума Арминду уходит с поля и его заменяет Хайдара Амаду
  • 61'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 61'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 61'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 59'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Тейгль Георг из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Хальстенберг Марсель
  • 59'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Выглядело как неплохой момент. Хан Андре из команды Аугсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 59'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 58'
    Отличные скиллы показывает Рихтер Марко, обводя своих соперников
  • Офсайд
    58'
    Поульсен Юссуф из команды Лейпциг в офсайде
  • Офсайд
    57'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург в офсайде
  • 57'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Забитцер Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
  • 55'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 54'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    54'
    Орбан Вилли возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    54'
    Рихтер Марко возвращается на поле.
  • 54'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    54'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рихтер Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    53'
    Ох, нехорошо это выглядит. Орбан Вилли получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    53'
    Орбан Вилли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    53'
    Рихтер Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Шанс! Рихтер Марко из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
  • 52'
    Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 52'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 52'
    Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 52'
    Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
  • 51'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 51'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 50'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 50'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    49'
    Хан Андре наказан за толчок Орбан Вилли
  • 49'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 48'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 48'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 47'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Офсайд
    47'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
  • 46'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 46'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 46'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 45'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 45'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 44'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Байер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой справа.
  • 43'
    Кампль Кевин мяч отрикошетил от ворот
  • 43'
    Кампль Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
  • 43'
    Лейпциг имеет хороший шанс забить.
  • 42'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 41'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    41'
    Хан Андре наказан за толчок Хальстенберг Марсель
  • 41'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 40'
    Поульсен Юссуф из команды Лейпциг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 40'
    Лаймер Конрад из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 40'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 40'
    Кампль Кевин из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 39'
    Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 39'
    Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Безумный фол. Конате Ибраима грубо играет против соперника. Пострадал Байер Даниэль
  • 37'
    Макс Филипп из команды Аугсбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 37'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 37'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Байер Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Хедира Рани нанес удар, мяч был парирован, но Гулач Петер не удержал его в руках.
  • 36'
    Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 36'
    Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Орбан Вилли из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 35'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Вернер Тимо пробует нанести удар издали, но Кобель Грегор держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    34'
    Хедира Рани наказан за толчок Брума Арминду
  • 34'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Офсайд
    34'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург в офсайде
  • 33'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 32'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 32'
    Грегорич Михаэль пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
  • 31'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    31'
    Хан Андре наказан за толчок Конате Ибраима
  • 31'
    Хан Андре из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 30'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 30'
    Отличный пас сделал Вернер Тимо из команды Лейпциг, но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.
  • 30'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Хан Андре ошибается в защите.
  • 30'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 29'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Грегорич Михаэль из команды Аугсбург играет слишком грубо. Конате Ибраима оказался на газоне.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 28'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
  • 27'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    26'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург в офсайде
  • 26'
    Макс Филипп бьет со штрафного в створ, но Гулач Петер держит все под контролем
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Конате Ибраима из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
  • 25'
    Рихтер Марко имел все шансы забить, но Гулач Петер сделал отличный сейв!
  • 25'
    ШАНС! Рихтер Марко вышел один-на-один с голкипером...
  • 24'
    Хедира Рани из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 23'
    Байер Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 23'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Хальстенберг Марсель пострадал.
  • 22'
    Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
  • 21'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 21'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 20'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Брума Арминду пострадал.
  • 19'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 19'
    Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Брума Арминду из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Тейгль Георг
  • 18'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 18'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Офсайд
    17'
    Рихтер Марко из команды Аугсбург в офсайде
  • 17'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 17'
    Поульсен Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 16'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Поульсен Юссуф наказан за толчок Гоувелеув Джеффри
  • 15'
    Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 14'
    Хедира Рани из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 14'
    ШАНС! Брума Арминду вышел один-на-один с голкипером...
  • 14'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 13'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 13'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 13'
    Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
  • 11'
    Брума Арминду из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Лаймер Конрад из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 10'
    Шанс! Конате Ибраима из команды Лейпциг пробил головой, но мимо
  • Угловой
    10'
    Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой справа.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 10'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 9'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой справа.
  • 9'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Конате Ибраима
  • 8'
    Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг толкнул локтем оппонента. Это Макс Филипп заработал фол
  • 7'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 7'
    ШАНС! Макс Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 6'
    Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
  • 5'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Офсайд
    4'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
  • 4'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    3'
    Хан Андре нарушает правила. Хальстенберг Марсель пострадал
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 3'
    Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой справа.
  • 2'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 2'
    Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает пас партнеру.
  • 1'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лейпциг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг
Аугсбург
6.5% (11)
Ничья
15.4% (26)
РБ Лейпциг
78.1% (132)
1:2 РБ Лейпциг
41.4% (70)
0:1 РБ Лейпциг
20.7% (35)
1:1 Ничья
11.8% (20)
0:2 РБ Лейпциг
8.9% (15)
2:1 Аугсбург
4.7% (8)
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