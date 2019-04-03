Франция: Кубок 2018-2019
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =0 -3Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед
Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант Генгам 0:0 Нант
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 0
Нант: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 15
ПСЖ
98.3% (117)
Ничья
1.7% (2)
Нант
0% (0)
2:0 ПСЖ
37.8% (45)
3:0 ПСЖ
31.1% (37)
3:1 ПСЖ
6.7% (8)
2:1 ПСЖ
6.7% (8)
4:0 ПСЖ
6.7% (8)
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