Франция: Кубок 2018-2019

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ПСЖ
 
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Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =0 -3
Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед
Кан 1:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Дижон ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 5:1 Монпелье Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Бордо Вильфранш 0:3 ПСЖ Лион 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:1 Ренн ПСЖ 2:0 Страсбург ПСЖ 9:0 Генгам Амьен 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:2 Генгам Garde Saint-Ivy Pontivy 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:0 Нант
Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант Генгам 0:0 Нант
Нант 1:0 Бордо Монако 1:0 Нант Кан 0:1 Нант Нант 2:4 Ним Нант 2:0 Тулуза Энтант 0:1 Нант Нант 1:1 Сент-Этьен Анже 1:0 Нант Ним 1:0 Нант Нант 0:1 Ренн Нант 2:0 Монпелье Нант 4:1 Шатору ПСЖ 1:0 Нант Ренн 2:1 Нант Нант 3:2 Марсель Сент-Этьен 3:0 Нант

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 0
Нант: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 15
ПСЖ 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 ПСЖ 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Кубок ПСЖ 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Нант

    До начала игры, которая состоится 03.04.2019, осталось 13 часов 58 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Нант
    ПСЖ
    98.3% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Нант
    0% (0)
    2:0 ПСЖ
    37.8% (45)
    3:0 ПСЖ
    31.1% (37)
    3:1 ПСЖ
    6.7% (8)
    2:1 ПСЖ
    6.7% (8)
    4:0 ПСЖ
    6.7% (8)
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