Копа Судамерикана 2019
Индепендьенте
4:1
Конец матча
Бинасьональ
1:0
37' ГолEmanuel Britez
2:0
45' Гол в свои воротаAngel Perez
3:0
48' ГолСанчес-Миньо Хуан
4:0
66' ПенальтиРомеро Сильвио
4:1
68' ГолJeferson Collazos
76' Желтая карточкаAngel Perez
24
Angel
Perez
10
Andy
Polar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Gonzalo Asis
-
26 Mauro Molina
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Angel PerezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Andy PolarПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
11 Hector Zeta
-
-
-
15 Paolo Mendez
-
Ход матча
37'
1:0
45'
2:0
48'
66'
4:0
68'
76'
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас
Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Годой Крус 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Бельграно Индепендьенте 4:0 Сан-Мартин Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте Индепендьенте 3:1 Уракан Патронато де Парана 1:2 Индепендьенте
Бинасьональ Последние 20 матчей: +11 =2 -7Бинасьональ 4:2 Университарио Лима Реал Гарчиласо 0:1 Бинасьональ Бинасьональ 4:1 Универсидад Кахамарка Аякучо 3:2 Бинасьональ
Бинасьональ 3:0 Депортиво Мунисипаль Академия Кантолао 0:4 Бинасьональ Бинасьональ 1:0 Сесар Вальехо Бинасьональ 3:2 Альянса Лима Спортинг Кристал 4:0 Бинасьональ Бинасьональ 2:1 Спорт Бойс Спорт Росарио 0:2 Бинасьональ Унион Комерсио 1:1 Бинасьональ Бинасьональ 0:0 Спорт Уанкайо Аякучо 3:0 Бинасьональ Бинасьональ 0:1 Университарио Лима Универсидад Сан-Мартин 1:0 Бинасьональ Бинасьональ 2:0 Академия Кантолао Универсидад Кахамарка 2:1 Бинасьональ Бинасьональ 0:4 Мелгар Комерсиантес Унидос 1:2 Бинасьональ
Будет доступно позже.
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