Копа Судамерикана 2019

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Индепендьенте
4:1
Конец матча
Бинасьональ
0'
1:0
37' Гол
Emanuel Britez
2:0
45' Гол в свои ворота
Angel Perez
3:0
48' Гол
Санчес-Миньо Хуан
4:0
66' Пенальти
Ромеро Сильвио
4:1
68' Гол
Jeferson Collazos
76' Желтая карточка
Angel Perez
90'+4
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Франко
Алан
23
Emanuel
Britez
6
Санчес-Миньо
Хуан
8
Перес
Пабло
II
5
Доминго
Николас
19
Эрнандес
Пабло
II
7
Martin
Nicolas
Benitez
18
Ромеро
Сильвио
11
Домингес
Сесильо
29
Michael
Sotillo
24
Angel
Perez
5
Eder
Fernandez
3
Камбу
Херве
27
Jeikson
Reyes
22
Donald
Millan
8
Yorkman
Tello
7
Edson
Diego
Aubert
10
Andy
Polar
21
Marco
Rodriguez
I
20
Diego
Carabano
Индепендьенте
Бинасьональ

Ход матча

37'
Emanuel Britez
1:0
45'
Angel Perez
2:0
48'
Санчес-Миньо Хуан
3:0
58'
 
Jeferson Collazos
Diego Carabano
66'
Ромеро Сильвио
4:0
68'
4:1
Jeferson Collazos
69'
Mauro Molina
Ромеро Сильвио
 
73'
Гайбор Фернандо
Перес Пабло II
 
76'
 
Angel Perez
84'
Francisco Pizzini
Martin Nicolas Benitez
 

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас
Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Годой Крус 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Бельграно Индепендьенте 4:0 Сан-Мартин Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте Индепендьенте 3:1 Уракан Патронато де Парана 1:2 Индепендьенте
Бинасьональ Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Бинасьональ 4:2 Университарио Лима Реал Гарчиласо 0:1 Бинасьональ Бинасьональ 4:1 Универсидад Кахамарка Аякучо 3:2 Бинасьональ
Бинасьональ 3:0 Депортиво Мунисипаль Академия Кантолао 0:4 Бинасьональ Бинасьональ 1:0 Сесар Вальехо Бинасьональ 3:2 Альянса Лима Спортинг Кристал 4:0 Бинасьональ Бинасьональ 2:1 Спорт Бойс Спорт Росарио 0:2 Бинасьональ Унион Комерсио 1:1 Бинасьональ Бинасьональ 0:0 Спорт Уанкайо Аякучо 3:0 Бинасьональ Бинасьональ 0:1 Университарио Лима Универсидад Сан-Мартин 1:0 Бинасьональ Бинасьональ 2:0 Академия Кантолао Универсидад Кахамарка 2:1 Бинасьональ Бинасьональ 0:4 Мелгар Комерсиантес Унидос 1:2 Бинасьональ

Будет доступно позже.

Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Angel Perez уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Emanuel Britez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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