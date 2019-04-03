Германия: Кубок 2018-2019

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  4. Кубок 2018-2019
Шальке 04
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 61597
Вердер
0'
22' Желтая карточка
Сане Салиф
50' Желтая карточка
Шахин Нури
55' Желтая карточка
Руди Себастьян
0:1
65' Гол
Рашица Милот
0:2
72' Гол
Классен Дэви
90' Вторая желтая карточка
Шахин Нури
90'+5
35
Нюбель
Александр
17
Стамбули
Бенжамин
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
24
Ощипка
Бастиан
6
Маскарель
Омар
41
Nassim
Boujellab
8
Сердар
Суат
13
Руди
Себастьян
36
Эмболо
Брель
19
Бургшталлер
Гвидо
1
Павленка
Иржи
32
Фридль
Марко
13
Велькович
Милош
18
Мойсандер
Никлас
5
Аугустинссон
Людвиг
35
Эггештайн
Максимилиан
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
24
Эггештайн
Йоханнес
11
Рашица
Милот
10
Крузе
Макс
Шальке 04
4-1-3-2
Вердер
4-3-2-1

Ход матча

22'
Сане Салиф
 
50'
 
Шахин Нури
55'
Руди Себастьян
 
59'
Коноплянка Евгений
Эмболо Брель
 
65'
0:1
Рашица Милот
(Фридль Марко)
68'
Ют Марк
Nassim Boujellab
 
72'
0:2
Классен Дэви
(Аугустинссон Людвиг)
74'
 
Мёхвальд Кевин
Эггештайн Йоханнес
82'
Кутуджу Ахмед
Бургшталлер Гвидо
 
84'
 
Лангкамп Себастьян
Велькович Милош
88'
 
Харник Мартин
Рашица Милот
90'
 
Шахин Нури
  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 7:0 Шальке 04
Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург Шальке 04 2:2 Генк Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Байер Л Аугсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Шальке 04 1:2 Боруссия Д
Вердер Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Вердер 3:1 Майнц Байер Л 1:3 Вердер Вердер 4:2 Шальке 04 Вольфсбург 1:1 Вердер
Вердер 1:1 Штуттгарт Герта 1:1 Вердер Вердер 4:0 Аугсбург Боруссия Д 3:3 Вердер Нюрнберг 1:1 Вердер Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Ганновер 96 0:1 Вердер Бидвест Уитс 2:2 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Боруссия Д 2:1 Вердер Вердер 3:1 Фортуна Вердер 1:2 Бавария Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 1:3 Боруссия М Майнц 2:1 Вердер

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Вердер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Вердер 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига
Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Вердер Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига
  • Второй тайм
  • 95'
    Вердер заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Травма, повреждение
    94'
    Ют Марк возвращается на поле.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 94'
    Сердар Суат из команды Шальке-04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 94'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Шальке-04 начинает контратаку
  • 94'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    93'
    Классен Дэви из команды Вердер подал угловой справа.
  • 93'
    Должен был быть гол! Харник Мартин имел отличный шанс, но Нюбель Александр не дал голу состоятся!
  • 93'
    ШАНС! Харник Мартин вышел один-на-один с голкипером...
  • 93'
    Харник Мартин из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
  • 92'
    Сердар Суат из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 92'
    Вердер начинает контратаку
  • 92'
    Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 91'
    Шахин Нури получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Фол, нарушение
    91'
    Шахин Нури из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Сане Салиф пострадал.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    90'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ют Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 90'
    Сегодняшная посещаемость составляет 61597 болельщиков
  • Травма, повреждение
    89'
    Ют Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 89'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 88'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
  • 88'
    Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Сердар Суат из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 87'
    Руди Себастьян из команды Шальке-04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 86'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 86'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    86'
    Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
  • 86'
    Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Настасич Матия ошибается в защите.
  • 85'
    Матч возобновлен
  • 84'
    Велькович Милош получил травму и заменен. Лангкамп Себастьян выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    84'
    Велькович Милош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 84'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Кутуджу Ахмед из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Велькович Милош
  • 83'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Кутуджу Ахмед
  • 82'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 81'
    Вердер контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    80'
    Коноплянка Евгений наказан за толчок Велькович Милош
  • 78'
    Шахин Нури выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    78'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 подал угловой слева.
  • 78'
    Велькович Милош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 78'
    Маскарель Омар из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Крузе Макс из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 76'
    Вердер начинает контратаку
  • 75'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 75'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 75'
    Мёхвальд Кевин не смог попасть в створ ударом издали
  • 74'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Тактическая замена. Эггештайн Йоханнес уходит с поля и его заменяет Мёхвальд Кевин
  • 74'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Отличный командный гол!
  • 72'
    Аугустинссон Людвиг сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    72'
    Г О О О О Л - Классен Дэви изменил счет на табло!
  • 72'
    Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Матч возобновлен
  • 72'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    71'
    Ют Марк из команды Шальке-04 опасно и грубо сыграл. Классен Дэви пострадал.
  • 71'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Матч возобновлен
  • 70'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 70'
    Коноплянка Евгений пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
  • 70'
    Коноплянка Евгений из команды Шальке-04 идет с мячом вперед на обострение...
  • 69'
    Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
  • 69'
    Стамбули Бенжамин из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    69'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 69'
    Велькович Милош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 69'
    Сердар Суат из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 68'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Тактическая замена. Nassim Boujellab уходит с поля и его заменяет Ют Марк
  • 67'
    Отличный гол забил Рашица Милот
  • 65'
    Фридль Марко сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Рашица Милот из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!
  • 65'
    Ощипка Бастиан ошибается в защите.
  • 65'
    Крузе Макс из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 65'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 направляет мяч в штрафную площадку, но Павленка Иржи выбегает и ловит мяч
  • 64'
    Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Аугустинссон Людвиг из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 64'
    Классен Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
  • 63'
    Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
  • 62'
    Отличные скиллы показывает Бургшталлер Гвидо, обводя своих соперников
  • 62'
    Мойсандер Никлас из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 62'
    Коноплянка Евгений из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Маскарель Омар из команды Шальке-04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 60'
    Nassim Boujellab из команды Шальке-04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 60'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 59'
    Тактическая замена. Эмболо Брель уходит с поля и его заменяет Коноплянка Евгений
  • 59'
    ШАНС! Эггештайн Йоханнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 59'
    Матч возобновлен
  • 58'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
  • 58'
    Сердар Суат из команды Шальке-04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 58'
    Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    57'
    Эггештайн Максимилиан задерживает мяч рукой
  • 57'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 57'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Вердер контролирует мяч.
  • 56'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 56'
    Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    55'
    Руди Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    55'
    Безумный фол. Руди Себастьян грубо играет против соперника. Пострадал Мойсандер Никлас
  • 54'
    Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
  • 54'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 53'
    ШАНС! Эмболо Брель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 53'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 53'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Бургшталлер Гвидо нанес удар в каркас ворот!
  • 52'
    Эмболо Брель из команды Шальке-04 делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    52'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 подал угловой слева.
  • 52'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 51'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 51'
    ШАНС! Сане Салиф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 50'
    Маскарель Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    50'
    Шахин Нури получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    50'
    Безумный фол. Шахин Нури грубо играет против соперника. Пострадал Эмболо Брель
  • 49'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 48'
    Nassim Boujellab не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Nassim Boujellab из команды Шальке-04 идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Шальке-04 начинает контратаку
  • 47'
    Классен Дэви из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 46'
    Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
  • 45'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 45'
    ШАНС! Эггештайн Максимилиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 45'
    Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Вердер начинает контратаку
  • 44'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    44'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 в офсайде
  • Фол, нарушение
    44'
    Эггештайн Йоханнес из команды Вердер играет слишком грубо. Стамбули Бенжамин оказался на газоне.
  • 43'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 43'
    Эггештайн Йоханнес нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 42'
    Рашица Милот из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    42'
    Эмболо Брель из команды Шальке-04 играет слишком грубо. Аугустинссон Людвиг оказался на газоне.
  • 41'
    Шахин Нури выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Сердар Суат из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 41'
    Шальке-04 контролирует мяч.
  • 40'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Опасность предотвращена - Шахин Нури из команды Вердер вступил в отбор удачно
  • 38'
    Шальке-04 начинает контратаку
  • 38'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Рашица Милот из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 37'
    Вердер начинает контратаку
  • 37'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 36'
    Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Руди Себастьян из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Рашица Милот выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    35'
    Мойсандер Никлас наказан за толчок Руди Себастьян
  • 34'
    Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Руди Себастьян из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Вердер контролирует мяч.
  • 32'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 31'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    30'
    Шахин Нури наказан за толчок Эмболо Брель
  • Фол, нарушение
    30'
    Маскарель Омар наказан за толчок Фридль Марко
  • 29'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 29'
    ШАНС! Бургшталлер Гвидо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 29'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Nassim Boujellab из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Офсайд
    28'
    Рашица Милот из команды Вердер в офсайде
  • 28'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 28'
    Шанс! Сане Салиф из команды Шальке-04 пробил головой, но мимо
  • 27'
    Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Шахин Нури из команды Вердер играет слишком грубо. Руди Себастьян оказался на газоне.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 26'
    Маскарель Омар не смог попасть в створ ударом издали
  • 26'
    Шальке-04 начинает контратаку
  • 26'
    Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Фридль Марко нанес удар издали, а Нюбель Александр отбил его обратно в игру!
  • 25'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 25'
    Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Безумный фол. Настасич Матия грубо играет против соперника. Пострадал Эггештайн Йоханнес
  • 23'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 23'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Желтая карточка
    22'
    Сане Салиф получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    22'
    Безумный фол. Сане Салиф грубо играет против соперника. Пострадал Рашица Милот
  • 21'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 21'
    Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Вердер контролирует мяч.
  • 19'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    19'
    Эггештайн Максимилиан из команды Вердер в офсайде
  • 18'
    Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    17'
    Сане Салиф наказан за толчок Рашица Милот
  • 16'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Nassim Boujellab из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 14'
    Шальке-04 контролирует мяч.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • Фол, нарушение
    12'
    Стамбули Бенжамин из команды Шальке-04 играет слишком грубо. Классен Дэви оказался на газоне.
  • 12'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Офсайд
    10'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 в офсайде
  • 10'
    Рашица Милот пробует нанести удар издали, но Нюбель Александр держит все под контролем
  • 10'
    Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Вердер начинает контратаку
  • 9'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 8'
    Аугустинссон Людвиг из команды Вердер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 8'
    Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Руди Себастьян из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Руди Себастьян из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 7'
    Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
  • 6'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
  • 5'
    Стамбули Бенжамин делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 5'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 4'
    Эмболо Брель из команды Шальке-04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Шальке-04 начинает контратаку
  • 4'
    Шальке-04 контролирует мяч.
  • 3'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 2'
    Бургшталлер Гвидо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Павленка Иржи не дал случится голу! Эмболо Брель должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
  • 2'
    Сердар Суат из команды Шальке-04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Вердер начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Вердер
Шальке 04
41.6% (69)
Ничья
30.7% (51)
Вердер
27.7% (46)
2:1 Шальке 04
28.9% (48)
1:1 Ничья
24.7% (41)
1:2 Вердер
22.9% (38)
1:0 Шальке 04
8.4% (14)
2:0 Шальке 04
3.6% (6)
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