Германия: Кубок 2018-2019
Шальке 04
0:2
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 61597
Вердер
22' Желтая карточкаСане Салиф
50' Желтая карточкаШахин Нури
55' Желтая карточкаРуди Себастьян
0:1
65' ГолРашица Милот
0:2
72' ГолКлассен Дэви
90' Вторая желтая карточкаШахин Нури
26
Сане
Салиф
36
Эмболо
Брель
32
Фридль
Марко
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
11
Рашица
Милот
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ритер СашаЗащитник
-
42 Карльс ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Ют МаркНападающий
-
Главный тренер: Стевенс Хуб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
Ход матча
22'
50'
55'
65'
0:1
72'
90'
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 7:0 Шальке 04
Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург Шальке 04 2:2 Генк Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Байер Л Аугсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Шальке 04 1:2 Боруссия Д
Вердер Последние 20 матчей: +7 =8 -5Вердер 3:1 Майнц Байер Л 1:3 Вердер Вердер 4:2 Шальке 04 Вольфсбург 1:1 Вердер
Вердер 1:1 Штуттгарт Герта 1:1 Вердер Вердер 4:0 Аугсбург Боруссия Д 3:3 Вердер Нюрнберг 1:1 Вердер Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Ганновер 96 0:1 Вердер Бидвест Уитс 2:2 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Боруссия Д 2:1 Вердер Вердер 3:1 Фортуна Вердер 1:2 Бавария Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 1:3 Боруссия М Майнц 2:1 Вердер
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Вердер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Вердер Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04
41.6% (69)
Ничья
30.7% (51)
Вердер
27.7% (46)
2:1 Шальке 04
28.9% (48)
1:1 Ничья
24.7% (41)
1:2 Вердер
22.9% (38)
1:0 Шальке 04
8.4% (14)
2:0 Шальке 04
3.6% (6)
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