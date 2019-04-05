Швеция: Суперэттан 2019
0:1
39' ГолMattias Pavic
81' Желтая карточкаАндреассон Антон
1:1
82' ГолCarl Nystroem
85' Желтая карточкаFredrik Lundgren II
24
Netinho
II
11
Бом
Карл
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Netinho IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кабаши АрианНападающий
-
27 Kim Dickson
-
22 Aiden Harvey
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Shina XIV
-
-
15 Emir Avdic
Ход матча
39'
81'
82'
1:1
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =5 -8Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС ГАИС 4:3 Нючепинг
Эстер Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер
Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 1:0 Эстер Эстер 2:3 Фалькенберг Вернаму 1:0 Эстер Шёвде АИК 0:3 Эстер Эстер 2:0 Фрей
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Эстер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Браге
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Варберг БоИС
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вестерос СК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Эстер
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|ГАИС
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Далкурд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Эргрюте ФФ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Треллеборг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Норрбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Йёнчёпинг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Мьельбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Броммапойкарна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Фрей
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Сюрианска
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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