Швеция: Суперэттан 2019

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ГАИС
1:1
Конец матча
Эстер
0'
0:1
39' Гол
Mattias Pavic
81' Желтая карточка
Андреассон Антон
1:1
82' Гол
Carl Nystroem
85' Желтая карточка
Fredrik Lundgren II
90'+4
30
Юханссон
Марко
24
Netinho
II
6
Carl
Nystroem
21
Вальстрем
Эмиль
3
August
Wangberg
17
Niklas
Olsson
7
Marcus
Berg
I
20
Predrag
Randjelovic
II
10
Leonard
Pllana
14
Ашчерич
Никола
11
Бом
Карл
1
Robin
Malmqvist
21
Filip
Oernblom
4
Fredrik
Lundgren
II
14
Сильверхолт
Оливер
5
Stefan
Karlsson
8
Liridon
Silka
17
Christian
Ljungberg
19
Андреассон
Антон
7
Carl
Johansson
III
10
David
Johannesson
2
Mattias
Pavic
ГАИС
4-3-3
Эстер
3-4-3

Ход матча

39'
0:1
Mattias Pavic
(Андреассон Антон)
62'
Кабаши Ариан
Leonard Pllana
 
71'
Andreas Oestling
Niklas Olsson
 
74'
 
Jonathan Drott
Liridon Silka
79'
Aiden Harvey
Marcus Berg I
 
81'
 
Андреассон Антон
82'
Carl Nystroem
(Ашчерич Никола)
1:1
85'
 
Fredrik Lundgren II
90'
 
Jonathan Larsson
Mattias Pavic

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС ГАИС 4:3 Нючепинг
Гётеборг 0:3 ГАИС Эребру 2:1 ГАИС Фалькенберг 0:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 ГАИС ГАИС 3:1 Ландскруна Гефле 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хельсинборг Дегерфорс 1:1 ГАИС ГАИС 1:2 Хальмстад ГАИС 1:2 Вернаму АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС Эргрюте 1:3 ГАИС Смедби Аис 0:3 ГАИС ГАИС 0:2 Варберг БоИС Норрбю 1:1 ГАИС
Эстер Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер
Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 1:0 Эстер Эстер 2:3 Фалькенберг Вернаму 1:0 Эстер Шёвде АИК 0:3 Эстер Эстер 2:0 Фрей

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Эстер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
ГАИС 1:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:3 ГАИС Суперэттан Эстер 2:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:2 Эстер Суперэттан
Эстер 0:3 ГАИС Кубок Эстер 0:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:0 Эстер Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Дегерфорс 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Браге 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Хальмстад 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Варберг БоИС 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерос СК 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Эстер 2 0 2 0 1 - 1 2
7. ГАИС 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Далкурд 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Эргрюте ФФ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Треллеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Норрбю 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Йёнчёпинг 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Мьельбю 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Броммапойкарна 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Фрей 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Сюрианска 1 0 0 1 1 - 4 0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Mattias Pavic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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