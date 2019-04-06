Швеция: Суперэттан 2019

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Дегерфорс
2:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
0:1
17' Гол
Daryl Smylie
1:1
38' Гол
Erik Bjoerndahl
44' Желтая карточка
Яллоу Александр
2:1
45' Пенальти
Nikola Ladan
56' Желтая карточка
Rasmus Alm
83' Желтая карточка
Кваква Энок
90'+9
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
4
Daniel
Janevski
20
Викторссон
Кристоффер
12
Erik
Lindell
7
Nikola
Ladan
11
Гравиус
Христос
15
Axel
Lindahl
21
Rasmus
Alm
9
Erik
Bjoerndahl
16
Viktor
Goetesson
1
Frank
Pettersson
8
Joakim
Karlsson
II
7
Sebastian
Crona
3
Tom
Siwe
18
Jetmir
Haliti
11
Кваква
Энок
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
19
Яллоу
Александр
17
Daryl
Smylie
16
Fabio
VI
Дегерфорс
3-4-3
Йёнчёпинг
3-5-2

Ход матча

17'
0:1
Daryl Smylie
38'
Erik Bjoerndahl
1:1
44'
 
Яллоу Александр
45'
Nikola Ladan
2:1
46'
 
Edin Hamidovic
Amir Al-Ammari
56'
Rasmus Alm
 
67'
Emil Porten
Viktor Goetesson
 
75'
 
Tommy Thelin
Tom Siwe
80'
 
Benjamin Tannus
Fabio VI
81'
Mattias Oezgun
Rasmus Alm
 
83'
 
Кваква Энок
88'
Alan Asaad
Axel Lindahl
 

Предыдущие игры

Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс
Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна Дегерфорс 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 4:1 Дегерфорс Энскеде 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Норрбю Ландскруна 1:2 Дегерфорс
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг
АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Эстер 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Гефле Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Вернаму Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Дегерфорс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Йёнчёпинг: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс Суперэттан Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Кубок Дегерфорс 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан
Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Суперэттан Йёнчёпинг 4:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 3:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 1:3 Йёнчёпинг Суперэттан Дегерфорс 6:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 1:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:3 Йёнчёпинг Суперэттан Дегерфорс 3:1 Йёнчёпинг Шведский кубок Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Дегерфорс 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Браге 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Хальмстад 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Варберг БоИС 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерос СК 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Эстер 2 0 2 0 1 - 1 2
7. ГАИС 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Далкурд 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Эргрюте ФФ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Треллеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Норрбю 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Мьельбю 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Броммапойкарна 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Фрей 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Сюрианска 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Йёнчёпинг 2 0 0 2 1 - 3 0
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Дегерфорс делает замену. Axel Lindahl уходит с поля, а Alan Asaad выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    83'
    Кваква Энок получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Дегерфорс делает замену. Rasmus Alm уходит с поля, а Mattias Oezgun выходит на его замену.
  • 80'
    Йончепинг С делает замену. Fabio Gama уходит с поля, а Benjamin Tannus выходит на его замену.
  • 75'
    Йончепинг С делает замену. Том Сиве уходит с поля, а Томми Телин выходит на его замену.
  • 67'
    Дегерфорс делает замену. Viktor Goetesson уходит с поля, а Emil Porten выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    56'
    Rasmus Alm получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Йончепинг С делает замену. Amir Al-Ammari уходит с поля, а Edin Hamidovic выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Nikola Ladan из команды Дегерфорс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    44'
    Яллоу Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Erik Bjoerndahl бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Дарли Смайл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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