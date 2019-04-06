Швеция: Суперэттан 2019
0:1
17' ГолDaryl Smylie
1:1
38' ГолErik Bjoerndahl
44' Желтая карточкаЯллоу Александр
2:1
45' ПенальтиNikola Ladan
56' Желтая карточкаRasmus Alm
83' Желтая карточкаКваква Энок
12
Erik
Lindell
15
Axel
Lindahl
21
Rasmus
Alm
3
Tom
Siwe
11
Кваква
Энок
17
Daryl
Smylie
16
Fabio
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мишкич ДариоВратарь
-
23 Emil Porten
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Daryl SmylieНападающий
-
16 Fabio VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моберг ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ahmad Gero
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
17'
0:1
38'
1:1
44'
45'
2:1
56'
75'
83'
Предыдущие игры
Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс
Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна Дегерфорс 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 4:1 Дегерфорс Энскеде 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Норрбю Ландскруна 1:2 Дегерфорс
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг
АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Эстер 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Гефле Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Вернаму Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Дегерфорс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Йёнчёпинг: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Суперэттан Йёнчёпинг 4:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 3:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 1:3 Йёнчёпинг Суперэттан Дегерфорс 6:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 1:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:3 Йёнчёпинг Суперэттан Дегерфорс 3:1 Йёнчёпинг Шведский кубок Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Браге
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Варберг БоИС
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вестерос СК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Эстер
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|ГАИС
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Далкурд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Эргрюте ФФ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Треллеборг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Норрбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Мьельбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Броммапойкарна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Фрей
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Сюрианска
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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