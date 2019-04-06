СИК
0:0
Второй тайм: 67'
Стадион: OmaSP Stadion
ХИФК
43' Желтая карточкаХетемай Мехмет
45' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
45' Желтая карточкаJukka Halme
48' Желтая карточкаЭльхи Тревор
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
15
Эльхи
Тревор
20
Хассан
Сисей
24
Мянтюля
Теро
50
Toro
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кадио ДидьеЗащитник
-
30 Надсон ЖозеЗащитник
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Billy IonsПолузащитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Toro IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Гела ЧевдетПолузащитник
-
99 Кучи НьязиНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
Ход матча
43'
45'
45'
48'
Предыдущие игры
СИК Последние 20 матчей: +3 =6 -11СИК 1:1 КПВ РоПС 3:2 СИК КуПС 2:2 СИК Ильвес 2:1 СИК
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =4 -8Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка Лахти 2:1 ХИФК
Последние игры между собой
СИК: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
ХИФК: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
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