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  3. Финляндия: Вейккауслига
СИК
0:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
ХИФК
0'
43' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
45' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
45' Желтая карточка
Jukka Halme
48' Желтая карточка
Эльхи Тревор
67'
1
Jesse
Oest
5
Хатакка
Дани
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
15
Эльхи
Тревор
7
Ягуби
Моштаг
6
Jude
Ekow
Arthur
58
Хетемай
Мехмет
28
Serge
Atakayi
29
Jeremiah
Streng
11
Олейник
Денис
97
Ориджи
Арнольд
20
Хассан
Сисей
17
Jani
Baeckman
24
Мянтюля
Теро
2
Tobias
Nygaard
Vibe
6
Riku
Selander
8
Jukka
Halme
50
Toro
II
23
Nikolas
Saira
13
Jakob
Masloe
Dunsby
14
Тикиньо
Франсиско
СИК
ХИФК

Ход матча

43'
Хетемай Мехмет
 
45'
Ягуби Моштаг
 
45'
 
Jukka Halme
48'
Эльхи Тревор
 
64'
Billy Ions
Jeremiah Streng
 

Предыдущие игры

СИК Последние 20 матчей: +3 =6 -11
СИК 1:1 КПВ РоПС 3:2 СИК КуПС 2:2 СИК Ильвес 2:1 СИК
СИК 1:2 ВПС СИК 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СИК СИК 0:1 Хонка РоПС 0:1 СИК СИК 0:0 Лахти Мариехамн 1:0 СИК СИК 1:0 ТПС СИК 1:2 КуПС Кеми Кингс 0:0 СИК СИК 2:3 Ильвес ВПС 0:2 СИК СИК 0:0 ВПС Мариехамн 1:0 СИК РоПС 1:0 СИК Интер Турку 2:0 СИК
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка Лахти 2:1 ХИФК
ХИК 1:0 ХИФК Каяани 0:1 ХИФК ХИФК 2:1 КПВ ХИФК 1:0 КТП Ювяскюля 0:2 ХИФК Экенес ИФ 0:3 ХИФК ХИФК 3:0 Клуби-04 ХИФК 0:1 Яро Оулу 2:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака Клуби-04 1:3 ХИФК ХИФК 2:2 Каяани КПВ 2:2 ХИФК КТП 2:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ювяскюля ХИФК 1:1 Экенес ИФ

Последние игры между собой

СИК: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
ХИФК: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
ХИФК 2:2 СИК Вейккауслига ХИФК 0:2 СИК Вейккауслига СИК 3:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 3:1 СИК Вейккауслига
ХИФК 1:1 СИК Вейккауслига СИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 СИК Вейккауслига СИК 4:1 ХИФК Вейккауслига СИК 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 СИК Кубок Суоми СИК 1:0 ХИФК Икконен СИК 4:0 ХИФК Икконен СИК 3:1 ХИФК Икконен
  • Второй тайм
  • 64'
    СИК делает замену. Jeremiah Streng уходит с поля, а Billy Ions выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    48'
    Эльхи Тревор получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Юкка Халме получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Хетемай Мехмет получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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