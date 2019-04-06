Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
1:0
Конец матча
Стадион: Колор Лайн Зрители: 3780
Конгсвингер
9' Желтая карточкаHarald Holter
1:0
12' ГолJoergen Hatlehol
66' Желтая карточкаOddbjoern Lie
71' Желтая карточкаChristian Roeer
17
Фет
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
38 Isak Dybvik
-
-
-
22 Tega George
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Iman Mafi
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
12'
1:0
66'
71'
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +8 =3 -9Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн
Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг Хам-Кам 1:3 Олесунн Олесунн 1:1 Ерв Мьёндален 2:0 Олесунн Олесунн 2:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Ерв 0:3 Олесунн Олесунн 0:1 Нест-Сотра
Конгсвингер Последние 20 матчей: +7 =5 -8Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер
Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:0 Нутодден Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Стрёммен 2:6 Конгсвингер Конгсвингер 5:1 Флурё Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Саннефьёрд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рёуфосс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Скейд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Конгсвингер
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Саннес УЛФ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Согндаль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Стрёммен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Тромсдален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ерв
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|КФУМ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Нутодден
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Нест-Сотра
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Хам-Кам
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Старт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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