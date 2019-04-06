Норвегия: Первый дивизион 2019

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Олесунн
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3780
Конгсвингер
0'
9' Желтая карточка
Harald Holter
1:0
12' Гол
Joergen Hatlehol
66' Желтая карточка
Oddbjoern Lie
71' Желтая карточка
Christian Roeer
90'+5
1
Ли
Андреас
6
Рамстейн
Кай
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
8
Карлсен
Фредрик
21
Ларсен
Петер-Орри
17
Фет
Сондре
15
Staale
Steen
Saethre
14
Pape
Habib
Gueye
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
19
Люндал
Мартин
5
Christian
Roeer
16
Harald
Holter
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
28
Jonas
Roenningen
11
Simon
Marklund
15
Marlinho
9
Adem
Gueven
Олесунн
3-5-2
Конгсвингер
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Harald Holter
12'
Joergen Hatlehol
(Фет Сондре)
1:0
46'
Гроннер Йонас
Рамстейн Кай
 
55'
 
Iman Mafi
Люндал Мартин
66'
Oddbjoern Lie
 
69'
 
Markus Aanesland
Simon Marklund
71'
 
Christian Roeer
73'
 
Н'Гуэмо Ландри
Harald Holter
84'
Tega George
Ларсен Петер-Орри
 
90'
Vetle Fiskerstand
Staale Steen Saethre
 

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн
Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг Хам-Кам 1:3 Олесунн Олесунн 1:1 Ерв Мьёндален 2:0 Олесунн Олесунн 2:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Ерв 0:3 Олесунн Олесунн 0:1 Нест-Сотра
Конгсвингер Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер
Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:0 Нутодден Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Стрёммен 2:6 Конгсвингер Конгсвингер 5:1 Флурё Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Олесунн 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:3 Олесунн Первый дивизион Олесунн 3:2 Конгсвингер Товарищеские матчи Олесунн 2:0 Конгсвингер Типпелиген
Олесунн 3:3 Конгсвингер Товарищеские матчи Конгсвингер 1:2 Олесунн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Саннефьёрд 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рёуфосс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Скейд 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Конгсвингер 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Саннес УЛФ 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Согндаль 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Стрёммен 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Улленсакер-Киса 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Тромсдален 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ерв 0 0 0 0 0 - 0 0
12. КФУМ 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Нутодден 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Нест-Сотра 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Хам-Кам 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Старт 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Олесунд делает замену. Staale Steen Saethre уходит с поля, а Vetle Fiskerstand выходит на его замену.
  • 84'
    Олесунд делает замену. Ларсен Петер-Орри уходит с поля, а Tega George выходит на его замену.
  • 73'
    Конгсвингер делает замену. Harald Holter уходит с поля, а Н'Гуэмо Ландри выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    71'
    Christian Roeer получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Конгсвингер делает замену. Simon Marklund уходит с поля, а Markus Aanesland выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    66'
    Оддбьорн Лие получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Конгсвингер делает замену. Люндал Мартин уходит с поля, а Iman Mafi выходит на его замену.
  • 46'
    Олесунд делает замену. Рамстейн Кай уходит с поля, а Гроннер Йонас выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Joergen Hatlehol бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Harald Holter получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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