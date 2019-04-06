Швеция: Суперэттан 2019
Хальмстад
1:3
Второй тайм: 82'
Эргрюте ФФ
0:1
7' ГолАлмейда Аилтон
0:2
14' ГолСкольд Виктор
21' Желтая карточкаFilip Almstroem-Taehti
0:3
38' ГолGustav Ludwigson
70' Желтая карточкаOliver Stanisic
72' Желтая карточкаHannes Sahlin-Gustavsson
1:3
73' ГолRasmus Wiedesheim-Paul
11
Karim
Sadat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Karim SadatНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Danny ErvikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Веде КаллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
-
96 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
7'
0:1
14'
0:2
38'
0:3
70'
73'
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +10 =5 -5Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад
Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:3 Вернаму Норрбю 3:2 Хальмстад Хальмстад 2:1 Ландскруна ГАИС 1:2 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Фрей 1:5 Хальмстад Севедаленс 0:2 Хальмстад Фалькенберг 1:0 Хальмстад
Эргрюте ФФ Последние 14 матчей: +6 =3 -5Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Эргрюте ФФ
|3:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Браге
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Варберг БоИС
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вестерос СК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хальмстад
|1:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Эстер
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|ГАИС
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Далкурд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Треллеборг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Норрбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Мьельбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Броммапойкарна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Фрей
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Сюрианска
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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