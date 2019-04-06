Швеция: Суперэттан 2019

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Хальмстад
1:3
Второй тайм: 82'
Эргрюте ФФ
0'
0:1
7' Гол
Алмейда Аилтон
0:2
14' Гол
Скольд Виктор
21' Желтая карточка
Filip Almstroem-Taehti
0:3
38' Гол
Gustav Ludwigson
70' Желтая карточка
Oliver Stanisic
72' Желтая карточка
Hannes Sahlin-Gustavsson
1:3
73' Гол
Rasmus Wiedesheim-Paul
82'
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
21
Бенгтссон
Андреас
8
Pontus
Silfver
6
Алланссон
Йоэль
27
Erik
Ahlstrand
18
Emil
Tot
Wikstroem
11
Karim
Sadat
10
Гудмундссон
Габриэль
1
Андерссон
Фредрик
29
Danny
Ervik
15
Oliver
Stanisic
5
Ланс
Антон
22
Filip
Almstroem-Taehti
9
Simon
Nilsson
8
Jakob
Lindstroem
20
Веде
Калле
11
Gustav
Ludwigson
7
Алмейда
Аилтон
21
Скольд
Виктор
Хальмстад
4-3-3
Эргрюте ФФ
3-4-3

Ход матча

7'
0:1
Алмейда Аилтон
14'
0:2
Скольд Виктор
21'
 
Filip Almstroem-Taehti
38'
0:3
Gustav Ludwigson
46'
 
Hannes Sahlin-Gustavsson
Simon Nilsson
59'
Thomas Boakye
Emil Tot Wikstroem
 
65'
 
Franz Brorsson III
Алмейда Аилтон
68'
Rasmus Wiedesheim-Paul
Pontus Silfver
 
70'
 
Oliver Stanisic
72'
 
Hannes Sahlin-Gustavsson
73'
Rasmus Wiedesheim-Paul
1:3

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад
Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:3 Вернаму Норрбю 3:2 Хальмстад Хальмстад 2:1 Ландскруна ГАИС 1:2 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Фрей 1:5 Хальмстад Севедаленс 0:2 Хальмстад Фалькенберг 1:0 Хальмстад
Эргрюте ФФ Последние 14 матчей: +6 =3 -5
Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю
Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Эргрюте ФФ 1:2 Норрбю ГАИС 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Фалькенберг Браге 3:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 4:0 Вернаму Хельсинборг 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Гефле Дегерфорс 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ
Команда И В Н П Г О
1. Дегерфорс 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Эргрюте ФФ 3:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Браге 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Варберг БоИС 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерос СК 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хальмстад 1:3 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Эстер 2 0 2 0 1 - 1 2
8. ГАИС 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Далкурд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Треллеборг 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Норрбю 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Мьельбю 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Броммапойкарна 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Фрей 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Сюрианска 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Йёнчёпинг 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Gustav Ludwigson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Filip Almstroem-Taehti получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Скольд Виктор бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Алмейда Аилтон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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