Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
2:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Бравида Арена
Хельсинборг
38' Желтая карточкаРандруп Андерс
1:0
40' ПенальтиПаулиньо II
42' Желтая карточкаМохаммед Насиру
2:0
49' ГолЕремеефф Александер
52' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
22
Тойвио
Йоона
99
Ясин
Ахмед
10
Паулиньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бенью КандайПолузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Бойсен ДавидПолузащитник
-
-
36 Noel Mbo
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
Ход матча
38'
40'
1:0
42'
49'
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +13 =2 -5Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС
Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен Хеккен 2:1 Сириус Далкурд 0:5 Хеккен Хеккен 2:0 Эстерсунд Хеккен 1:1 Мальмё Эльфсборг 0:3 Хеккен
Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =9 -1Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг
Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хельсинборг 1:0 Фалькенберг ГАИС 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Фрей Хельсинборг 4:1 Браге АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг Дегерфорс 1:1 Хельсинборг
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 5:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Хеккен Шведский кубок Хельсинборг 1:2 Хеккен Товарищеские матчи Хельсинборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Сундсвалль
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|АФК Эскильстуна
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Сириус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фалькенберг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Хельсинборг
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Юргорден
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Хаммарбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эльфсборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|АИК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эстерсунд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мальмё
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Эребру
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Норрчёпинг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Гётеборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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