Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
2:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Хельсинборг
0'
38' Желтая карточка
Рандруп Андерс
1:0
40' Пенальти
Паулиньо II
42' Желтая карточка
Мохаммед Насиру
2:0
49' Гол
Еремеефф Александер
52' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
77'
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
11
Мохаммед
Насиру
6
Alexander
Faltsetas
99
Ясин
Ахмед
9
Еремеефф
Александер
10
Паулиньо
II
25
Kalle
Joelsson
7
Рандруп
Андерс
57
Marcus
Holgersson
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
10
Фарнеруд
Александер
14
Абубакари
Мохаммед
8
Mamudu
Moro
9
Rasmus
Joensson
20
Вандерсон
ду
Карму
99
Бьярнасон
Андри-Рунар
Хеккен
4-3-3
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

33'
Берггрен Густав
Фрайберг Эрик
 
33'
 
Бенью Кандай
Бьярнасон Андри-Рунар
38'
 
Рандруп Андерс
40'
Паулиньо II
1:0
42'
Мохаммед Насиру
 
49'
Еремеефф Александер
2:0
52'
 
Абубакари Мохаммед
55'
 
Перссон Юхан
Вандерсон ду Карму
77'
 
Max Svensson
Фарнеруд Александер
  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС
Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен Хеккен 2:1 Сириус Далкурд 0:5 Хеккен Хеккен 2:0 Эстерсунд Хеккен 1:1 Мальмё Эльфсборг 0:3 Хеккен
Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =9 -1
Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг
Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хельсинборг 1:0 Фалькенберг ГАИС 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Фрей Хельсинборг 4:1 Браге АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг Дегерфорс 1:1 Хельсинборг

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Хеккен Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан
Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 5:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Хеккен Шведский кубок Хельсинборг 1:2 Хеккен Товарищеские матчи Хельсинборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Хеккен 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Сундсвалль 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3. АФК Эскильстуна 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Сириус 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фалькенберг 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Хельсинборг 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Юргорден 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Хаммарбю 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эльфсборг 1 0 1 0 1 - 1 1
10. АИК 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эстерсунд 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Мальмё 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Эребру 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Норрчёпинг 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Гётеборг 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Кальмар 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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