Норвегия: Типпелиген 2019
Мьёндален
3:4
Второй тайм: 80'
Стадион: Consto Arena
Будё-Глимт
0:1
20' ГолКонрадсен Мортен
0:2
36' ПенальтиVegard Leikvoll Moberg
1:2
45' ПенальтиTonny Brochmann
45' Желтая карточкаMarius Lode
2:2
48' ГолSondre Solholm Johansen
56' Желтая карточкаTonny Brochmann
3:2
60' ГолWilliam Saelid Sell
3:3
71' ГолGeir Andre Herrem
3:4
75' ГолGeir Andre Herrem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haakon EvjenНападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Jens HaugeНападающий
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
20'
0:1
36'
45'
1:2
45'
48'
56'
60'
71'
75'
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +11 =5 -4Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд
Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг Хам-Кам 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Конгсвингер Мьёндален 2:0 Олесунн Тромсдален 0:2 Мьёндален Мьёндален 1:1 Нутодден
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +9 =6 -5Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт
Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:1 Мольде Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Старт 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Старт Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4:3
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Викинг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Стрёмсгодсет
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Тромсё
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Одд
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Лиллестрём
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мольде
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ранхейм
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Хёугесунн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Русенборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Кристиансунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Мьёндален
|3:4
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Загрузка...