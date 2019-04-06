Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мьёндален
3:4
Второй тайм: 80'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
0:1
20' Гол
Конрадсен Мортен
0:2
36' Пенальти
Vegard Leikvoll Moberg
1:2
45' Пенальти
Tonny Brochmann
45' Желтая карточка
Marius Lode
2:2
48' Гол
Sondre Solholm Johansen
56' Желтая карточка
Tonny Brochmann
3:2
60' Гол
William Saelid Sell
3:3
71' Гол
Geir Andre Herrem
3:4
75' Гол
Geir Andre Herrem
80'
12
Фай-Лунн
Юлиан
4
William
Saelid
Sell
23
Sondre
Solholm
Johansen
2
Quint
Jansen
3
Vetle
Dragsnes
33
Stian
Semb
Aasmundsen
6
Joachim
Solberg
Olsen
7
Tonny
Brochmann
8
Брустад
Фредрик
10
Оксеан
Оливье
9
Sondre
Liseth
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
18
Brede
Mathias
Moe
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
6
Vegard
Leikvoll
Moberg
14
Ulrik
Saltnes
16
Конрадсен
Мортен
26
Haakon
Evjen
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
Мьёндален
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

20'
0:1
Конрадсен Мортен
36'
0:2
Vegard Leikvoll Moberg
45'
Tonny Brochmann
1:2
45'
 
Marius Lode
48'
Sondre Solholm Johansen
(Joachim Solberg Olsen)
2:2
56'
Tonny Brochmann
 
60'
William Saelid Sell
(Joachim Solberg Olsen)
3:2
68'
 
Philip Zinckernagel
Конрадсен Мортен
68'
 
Jens Hauge
Amor Layoni
71'
3:3
Geir Andre Herrem
(Philip Zinckernagel)
75'
3:4
Geir Andre Herrem
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд
Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг Хам-Кам 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Конгсвингер Мьёндален 2:0 Олесунн Тромсдален 0:2 Мьёндален Мьёндален 1:1 Нутодден
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт
Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:1 Мольде Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Старт 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Старт Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 1:0 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 0:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 5:1 Мьёндален Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 0:3 Будё-Глимт Первый дивизион Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Мьёндален 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:2 Мьёндален Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4:3 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Викинг 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Волеренга 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Тромсё 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Одд 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Лиллестрём 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Стабек 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мольде 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сарпсборг-08 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ранхейм 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Хёугесунн 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Бранн 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Русенборг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кристиансунд 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Мьёндален 3:4 2 0 0 2 3 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Marius Lode получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Тонни Брохманн из команды Мьендален забивает с точки!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Вегард Леикволл Моберг из команды Буде-Глимт забивает с точки!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Конрадсен Мортен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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