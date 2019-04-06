США: МЛС 2019
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Янки
Монреаль Импакт
16
James
Sands
19
Jesus
Medina
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
32
Азира
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 James SandsПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jesus MedinaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
-
15 Tony RochaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Shamit Shome
-
Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +4 =7 -9Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =4 -7Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт
Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Коламбус Крю
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Торонто
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|4.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Монреаль Импакт
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|7.
|Орландо Сити
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Сиэтл Саундерс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Хьюстон Динамо
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|5.
|Даллас
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|9.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|10.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
Загрузка...