США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Монреаль Импакт
0' 30'
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
33
Sebastien
Ibeagha
22
Матаррита
Рональд
8
Ринг
Александр
16
James
Sands
28
Митрицэ
Александру
19
Jesus
Medina
11
Valentin
Castellanos
17
Jonathan
Lewis
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
5
Диалло
Закария
3
Ловиц
Дэниел
32
Азира
Майкл
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
18
Оквонкво
Орджи
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
7
Новийо
Арри
Нью-Йорк Сити
4-3-3
Монреаль Импакт
4-3-3

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт
Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 1:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Сити 2:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Коламбус Крю 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Торонто 3 3 0 0 10 - 3 9
4. Филадельфия Юнион 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Цинциннати 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Монреаль Импакт 0:0 5 2 1 2 7 - 11 7
7. Орландо Сити 5 1 2 2 6 - 8 5
8. Нью-Йорк Ред Буллз 4 1 1 2 5 - 4 4
9. Чикаго Файр 4 1 1 2 5 - 7 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Нью-Йорк Сити 0:0 5 0 4 1 4 - 8 4
12. Атланта Юнайтед 4 0 2 2 2 - 6 2

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 5 4 1 0 15 - 5 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси 5 4 0 1 9 - 6 12
3. Сиэтл Саундерс 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Хьюстон Динамо 4 3 1 0 10 - 5 10
5. Даллас 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 11 - 4 7
7. Миннесота Юнайтед 4 2 0 2 9 - 7 6
8. Реал Солт-Лейк 5 1 1 3 5 - 12 4
9. Колорадо Рэпидс 5 0 2 3 6 - 12 2
10. Портленд Тимберс 4 0 1 3 5 - 12 1
11. Ванкувер Уайткэпс 5 0 1 4 4 - 9 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 2 - 14 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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