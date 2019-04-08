Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019
10' Желтая карточкаПинтилий Михай
43' Желтая карточкаОмар Абуд
1:0
51' ПенальтиНьоэр Харлем-Эдди
2:0
59' ГолКоман Флоринел
77' Желтая карточкаХора Иоан
98
Ман
Деннис
21
Хора
Иоан
20
Омар
Абуд
77
Велев
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
21 Хора ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Омар АбудЗащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Yasin Hamed
-
-
12 Relu Stoian
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
43'
51'
59'
2:0
77'
Предыдущие игры
Стяуа Последние 20 матчей: +10 =5 -5Стяуа 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 Стяуа Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 Стяуа
Стяуа 3:2 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Стяуа 3:0 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Люцерн 0:0 Стяуа Стяуа 0:2 ЧФР Клуж Ботошани 1:3 Стяуа Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Сепси 4:2 Стяуа Стяуа 2:1 Газ Метан Mедиаш КСМ Студенцеск 1:2 Стяуа Динамо Бухарест 1:1 Стяуа Стяуа 1:0 Астра Стяуа 2:1 Волунтари Университатя Крайова 2:1 Стяуа Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна
Сепси Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси
Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа КСМ Студенцеск 1:1 Сепси Сепси 1:0 Астра Университатя Крайова 1:1 Сепси Сепси 1:3 Германнштадт Сепси 1:2 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 2:3 Сепси
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|37
|2.
|Стяуа
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|34
|3.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|30
|4.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|26
|5.
|Астра
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|21
|6.
|Сепси
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|20
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