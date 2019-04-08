Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019

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  4. Лига 1. Группа А 2018-2019
Стяуа
2:0
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
10' Желтая карточка
Пинтилий Михай
43' Желтая карточка
Омар Абуд
1:0
51' Пенальти
Ньоэр Харлем-Эдди
2:0
59' Гол
Коман Флоринел
77' Желтая карточка
Хора Иоан
90'+4
34
Бэлгрэдян
Кристиан
20
Бензар
Ромарио
17
Iulian
Cristea
16
Планич
Богдан
13
Жуниор
Мораис
5
Пинтилий
Михай
8
Филип
Лучан
98
Ман
Деннис
21
Хора
Иоан
10
Тэнасе
Флорин
9
Ньоэр
Харлем-Эдди
33
Roland
Niczuly
2
Gabriel
Moura
3
Виера
Усман
5
Igor
Jovanovic
20
Омар
Абуд
77
Велев
Стефан
14
Карницкий
Александр
9
Bryan
Nouvier
7
Dylan
Flores
96
Florin
Stefan
10
Тандия
Ибраима
Стяуа
Сепси

Ход матча

10'
Пинтилий Михай
 
18'
Olimpiu Morutan
Пинтилий Михай
 
43'
 
Омар Абуд
46'
Коман Флоринел
Olimpiu Morutan
 
51'
Ньоэр Харлем-Эдди
1:0
59'
Коман Флоринел
2:0
64'
 
Yasin Hamed
Florin Stefan
64'
 
Istvan Fulop
Велев Стефан
67'
Тейшейра Андраде
Ньоэр Харлем-Эдди
 
71'
 
Joseph Mensah II
Bryan Nouvier
77'
Хора Иоан
 

Предыдущие игры

Стяуа Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Стяуа 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 Стяуа Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 Стяуа
Стяуа 3:2 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Стяуа 3:0 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Люцерн 0:0 Стяуа Стяуа 0:2 ЧФР Клуж Ботошани 1:3 Стяуа Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Сепси 4:2 Стяуа Стяуа 2:1 Газ Метан Mедиаш КСМ Студенцеск 1:2 Стяуа Динамо Бухарест 1:1 Стяуа Стяуа 1:0 Астра Стяуа 2:1 Волунтари Университатя Крайова 2:1 Стяуа Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна
Сепси Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси
Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа КСМ Студенцеск 1:1 Сепси Сепси 1:0 Астра Университатя Крайова 1:1 Сепси Сепси 1:3 Германнштадт Сепси 1:2 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 2:3 Сепси

Последние игры между собой

Стяуа: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Сепси 4:2 Стяуа Первая лига Стяуа 2:0 Сепси Первая лига Стяуа 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:4 Стяуа Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 1 0 5 - 1 37
2. Стяуа 4 3 0 1 8 - 4 34
3. Университатя Крайова 4 2 1 1 4 - 3 30
4. Вииторул Констанца 4 2 1 1 6 - 3 26
5. Астра 4 0 0 4 1 - 8 21
6. Сепси 4 0 1 3 1 - 6 20
  • Второй тайм
  • 94'
    Стяуа заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 93'
    Омар Абуд из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Жуниор Мораис из команды Стяуа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 93'
    Сепси начинает контратаку
  • 92'
    Карницкий Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 92'
    Gabriel Moura из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 92'
    Бэлгрэдян Кристиан не дал случится голу! Dylan Flores должен был забивать, но Бэлгрэдян Кристиан сделал отличный сейв
  • Угловой
    91'
    Istvan Fulop из команды Сепси подал угловой слева.
  • 91'
    Бэлгрэдян Кристиан отбил мяч на угловой после удара Тандия Ибраима из штрафной площади.
  • 91'
    Карницкий Александр из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Опасность предотвращена - Gabriel Moura из команды Сепси вступил в отбор удачно
  • 90'
    Стяуа начинает контратаку
  • Угловой
    90'
    Istvan Fulop из команды Сепси подал угловой слева.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 89'
    Планич Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 89'
    Dylan Flores из команды Сепси делает навес прямо в штрафную.
  • 89'
    Istvan Fulop нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 89'
    Istvan Fulop из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Тейшейра Андраде из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
  • 88'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    87'
    Тандия Ибраима возвращается на поле.
  • 87'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    87'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тандия Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    86'
    Тандия Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 86'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 86'
    Хорошую попытку сделал Ман Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 86'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    85'
    Коман Флоринел из команды Стяуа разыграл угловой с левого угла.
  • 85'
    Должен был быть гол! Хора Иоан имел отличный шанс, но Roland Niczuly не дал голу состоятся!
  • 85'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 84'
    Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
  • 84'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 83'
    Тандия Ибраима нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 83'
    Istvan Fulop из команды Сепси делает навес прямо в штрафную.
  • 83'
    Сепси начинает контратаку
  • Угловой
    82'
    Ман Деннис из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
  • 82'
    Хора Иоан мяч отрикошетил от ворот
  • Офсайд
    82'
    Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
  • 82'
    Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
  • 81'
    Коман Флоринел из команды Стяуа забрасывает мяч в штрафную.
  • 81'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Сепси контролирует мяч.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 80'
    Joseph Mensah из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 79'
    Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    79'
    Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
  • 78'
    Gabriel Moura предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 78'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 78'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Коман Флоринел нанес удар в каркас ворот!
  • Желтая карточка
    77'
    Хора Иоан получает желтую карточку за нырок
  • Фол, нарушение
    77'
    НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Хора Иоан нырнул в штрафной. Спорно!
  • 77'
    Коман Флоринел из команды Стяуа делает навес прямо в штрафную.
  • Офсайд
    76'
    Yasin Hamed из команды Сепси в офсайде
  • 76'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Сепси контролирует мяч.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    74'
    Игорь Йованович из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Хора Иоан заработал фол
  • 74'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 73'
    Сепси контролирует мяч.
  • 71'
    Тактическая замена. Bryan Nouvier уходит с поля и его заменяет Joseph Mensah
  • 70'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Офсайд
    70'
    Хора Иоан из команды Стяуа в офсайде
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Bryan Nouvier из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • 69'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    68'
    Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой справа.
  • 67'
    Виера Усман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 67'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Тактическая замена. Ньоэр Харлем-Эдди уходит с поля и его заменяет Тейшейра Андраде
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 64'
    Тактическая замена. Велев Стефан уходит с поля и его заменяет Istvan Fulop
  • 64'
    Тактическая замена. Florin Stefan уходит с поля и его заменяет Yasin Hamed
  • Фол, нарушение
    64'
    Безумный фол. Карницкий Александр грубо играет против соперника. Пострадал Коман Флоринел
  • 63'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 63'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 61'
    Gabriel Moura не смог попасть в створ ударом издали
  • 61'
    Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Коман Флоринел первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 59'
    Плохо сыграл Виера Усман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 59'
    Коман Флоринел из команды Стяуа делает пас партнеру.
  • 59'
    Стяуа начинает контратаку
  • 59'
    Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
  • 59'
    Омар Абуд из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Хорошую попытку сделал Хора Иоан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Угловой
    58'
    Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой справа.
  • 57'
    Ман Деннис мяч отрикошетил от ворот
  • 57'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 56'
    Отличный пас сделал Dylan Flores из команды Сепси. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 54'
    Омар Абуд из команды Сепси пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Бензар Ромарио из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
  • 53'
    Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
  • 53'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Iulian Cristea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Сепси контролирует мяч.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа забивает с точки!
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Фол, нарушение
    50'
    ПЕНАЛЬТИ - Виера Усман из команды Сепси привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Коман Флоринел.
  • Фол, нарушение
    49'
    Планич Богдан из команды Стяуа играет слишком грубо. Тандия Ибраима оказался на газоне.
  • 49'
    Карницкий Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
  • 49'
    Игорь Йованович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Шанс! Планич Богдан из команды Стяуа пробил головой, но мимо
  • Угловой
    48'
    Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
  • 48'
    Виера Усман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Карницкий Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Стяуа начинает контратаку
  • 47'
    Омар Абуд из команды Сепси делает неудачный навес.
  • 47'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Dylan Flores из команды Сепси играет слишком грубо. Тэнасе Флорин оказался на газоне.
  • 46'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Olimpiu Morutan получил травму и заменен. Коман Флоринел выходит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 49'
    Iulian Cristea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Dylan Flores из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Стяуа контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Olimpiu Morutan из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Gabriel Moura пострадал.
  • 46'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • Фол, нарушение
    45'
    Безумный фол. Тандия Ибраима грубо играет против соперника. Пострадал Филип Лучан
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 45'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    44'
    Тандия Ибраима задерживает мяч рукой
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    43'
    Судья подбегает и показывает Омар Абуд из команды Сепси отложенную желтую карточку за фол.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    43'
    Омар Абуд из команды Сепси вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ман Деннис не пострадал и надо продолжать игру!
  • 42'
    Сепси контролирует мяч.
  • 42'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Bryan Nouvier из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 42'
    Велев Стефан из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 41'
    Сепси начинает контратаку
  • 41'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Roland Niczuly не дал случится голу! Ньоэр Харлем-Эдди должен был забивать, но Roland Niczuly сделал отличный сейв
  • 41'
    Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • Офсайд
    40'
    Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
  • 40'
    Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
  • 39'
    Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Жуниор Мораис нанес удар издали, а Roland Niczuly отбил его обратно в игру!
  • 38'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Olimpiu Morutan из команды Стяуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Ман Деннис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Омар Абуд из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 34'
    Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Тандия Ибраима пробует нанести удар издали, но Бэлгрэдян Кристиан держит все под контролем
  • 33'
    Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Сепси начинает контратаку
  • 33'
    Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Назначен штрафной. Пострадал Тэнасе Флорин, его свалил Dylan Flores.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 31'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 30'
    Филип Лучан нанес удар издали, а Roland Niczuly отбил его обратно в игру!
  • 30'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Iulian Cristea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    28'
    Roland Niczuly на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    27'
    Iulian Cristea из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Roland Niczuly пострадал.
  • Угловой
    27'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой слева.
  • 27'
    Виера Усман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 26'
    Жуниор Мораис из команды Стяуа делает неудачный навес.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 25'
    Florin Stefan из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 24'
    Стяуа контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Велев Стефан пострадал.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 22'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Хора Иоан задерживает мяч рукой
  • 22'
    Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа делает передачу одноклубнику.
  • 21'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 20'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 18'
    Пинтилий Михай получил травму и заменен. Olimpiu Morutan выходит на поле.
  • 18'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 18'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
  • 17'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 16'
    Велев Стефан из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пинтилий Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • Травма, повреждение
    14'
    Пинтилий Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 14'
    Ман Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Филип Лучан
  • 12'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Dylan Flores задерживает мяч рукой
  • 11'
    Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Омар Абуд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    10'
    Пинтилий Михай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    10'
    Назначен штрафной. Пострадал Тандия Ибраима, его свалил Пинтилий Михай.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 10'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 9'
    Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Омар Абуд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Планич Богдан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
  • 8'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Хора Иоан из команды Стяуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 7'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Хора Иоан из команды Стяуа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    6'
    Ман Деннис из команды Стяуа подал угловой справа.
  • 6'
    Ман Деннис из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Стяуа начинает контратаку
  • 5'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Тандия Ибраима из команды Сепси играет слишком грубо. Iulian Cristea оказался на газоне.
  • 4'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Сепси контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 2'
    Тандия Ибраима из команды Сепси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 2'
    Тэнасе Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
  • 2'
    Планич Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют
  • 1'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сепси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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