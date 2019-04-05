Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019
Динамо Бухарест
3:1
Второй тайм: 84'
Стадион: Центральный стадион Динамо
Конкордия Кьяжна
18' Желтая карточкаЗенке Симон
22' Желтая карточкаГоробцов Николас
1:0
28' ГолПапацоглу Афанассиос
39' Желтая карточкаДюссо Дамьен
2:0
48' ГолПапацоглу Афанассиос
3:0
56' ГолЗенке Симон
3:1
68' ГолИванович Петре
74' Желтая карточкаCristian Albu
75' Желтая карточкаДжаади Реда
21
Дюссо
Дамьен
88
Зенке
Симон
10
Нистор
Дан
73
Andrei
Marc
14
Nicusor
Fota
88
Мусса
Софьен
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дюссо ДамьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Зенке СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
70 Джаади РедаПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Andrei MarcЗащитник
-
14 Nicusor FotaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мусса СофьенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Nivaldo III
-
-
-
Главный тренер: Adrian Falub
Ход матча
18'
22'
28'
39'
48'
56'
68'
3:1
74'
75'
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =6 -7Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна
Дунэря Кэлэраши 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Сьон 3:0 Динамо Бухарест Астра 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Университатя Крайова Германнштадт 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:3 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 1:1 Стяуа Волунтари 0:1 Динамо Бухарест Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Дунэря Кэлэраши
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =7 -12Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна
Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест Волунтари 4:0 Конкордия Кьяжна Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Конкордия Кьяжна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Лига 1 Конкордия Кьяжна 2:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Динамо Бухарест 1:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги Конкордия Кьяжна 3:0 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 4:0 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 1:3 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:3 Конкордия Кьяжна Первая лига Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газ Метан Mедиаш
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|25
|2.
|Динамо Бухарест
|3:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|25
|3.
|Волунтари
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|20
|4.
|CSM Politehnica Iasi
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|20
|5.
|Ботошани
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|19
|6.
|Германнштадт
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|17
|7.
|Дунэря Кэлэраши
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|15
|8.
|Конкордия Кьяжна
|1:3
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|11
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