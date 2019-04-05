Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019

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  4. Лига 1. Группа Б 2018-2019
Динамо Бухарест
3:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Конкордия Кьяжна
0'
18' Желтая карточка
Зенке Симон
22' Желтая карточка
Горобцов Николас
1:0
28' Гол
Папацоглу Афанассиос
39' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
2:0
48' Гол
Папацоглу Афанассиос
3:0
56' Гол
Зенке Симон
3:1
68' Гол
Иванович Петре
74' Желтая карточка
Cristian Albu
75' Желтая карточка
Джаади Реда
84'
35
Манданда
Парфе
21
Дюссо
Дамьен
2
Климавичюс
Линас
13
Denis
Ciobotariu
7
Алийи
Насер
88
Зенке
Симон
4
Филип
Иоан
10
Нистор
Дан
22
Deian
Sorescu
43
Монтини
Маттиа
9
Папацоглу
Афанассиос
99
Рымничану
Виктор
8
Razvan
Gradinaru
13
Кутрумпис
Гиоргос
73
Andrei
Marc
14
Nicusor
Fota
44
Ропотан
Адриан
25
Горобцов
Николас
18
Кристеску
Мариан
88
Мусса
Софьен
10
Thaer
Fayed
Bawab
12
Алексе
Мариус
Динамо Бухарест
Конкордия Кьяжна

Ход матча

12'
Ricardo Grigore
Климавичюс Линас
 
18'
Зенке Симон
 
22'
 
Горобцов Николас
28'
Папацоглу Афанассиос
(Алийи Насер)
1:0
39'
Дюссо Дамьен
 
48'
Папацоглу Афанассиос
(Дюссо Дамьен)
2:0
56'
Зенке Симон
(Папацоглу Афанассиос)
3:0
59'
 
Nivaldo III
Ропотан Адриан
59'
 
Cristian Albu
Горобцов Николас
61'
Джаади Реда
Зенке Симон
 
64'
 
Иванович Петре
Мусса Софьен
67'
Н'Диайе Мамату
Филип Иоан
 
68'
3:1
Иванович Петре
74'
 
Cristian Albu
75'
Джаади Реда
 

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна
Дунэря Кэлэраши 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Сьон 3:0 Динамо Бухарест Астра 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Университатя Крайова Германнштадт 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:3 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 1:1 Стяуа Волунтари 0:1 Динамо Бухарест Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Дунэря Кэлэраши
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна
Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест Волунтари 4:0 Конкордия Кьяжна Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Конкордия Кьяжна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест Первая лига Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Лига 1
Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Лига 1 Конкордия Кьяжна 2:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Динамо Бухарест 1:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги Конкордия Кьяжна 3:0 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 4:0 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 1:3 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:3 Конкордия Кьяжна Первая лига Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна Дивизион А
Команда И В Н П Г О
1. Газ Метан Mедиаш 3 3 0 0 6 - 2 25
2. Динамо Бухарест 3:1 4 3 0 1 8 - 3 25
3. Волунтари 3 3 0 0 6 - 2 20
4. CSM Politehnica Iasi 3 1 0 2 3 - 5 20
5. Ботошани 3 0 1 2 2 - 4 19
6. Германнштадт 3 0 1 2 2 - 6 17
7. Дунэря Кэлэраши 3 1 0 2 3 - 5 15
8. Конкордия Кьяжна 1:3 4 0 2 2 4 - 7 11
  • Второй тайм
  • 83'
    Динамо Бх контролирует мяч.
  • 82'
    После дальнего удара, который нанес Джаади Реда мяч отбит вратарем
  • 82'
    Отличные скиллы показывает Джаади Реда, обводя своих соперников
  • 82'
    Динамо Бх контролирует мяч.
  • 81'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 81'
    Nicusor Fota не смог попасть в створ ударом издали
  • 81'
    Н'Диайе Мамату выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе
  • 80'
    Deian Sorescu из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Deian Sorescu из команды Динамо Бх идет с мячом вперед на обострение...
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 80'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 79'
    Шанс! Ricardo Grigore из команды Динамо Бх пробил головой, но мимо
  • 78'
    Нистор Дан из команды Динамо Бх подал угловой справа.
  • 78'
    Andrei Marc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 77'
    Динамо Бх контролирует мяч.
  • 76'
    Манданда Парфе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    76'
    Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна подал угловой справа.
  • 76'
    Thaer Bawab мяч отрикошетил от ворот
  • 76'
    Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
  • Желтая карточка
    75'
    Джаади Реда получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    75'
    Джаади Реда из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Иванович Петре заработал фол
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 74'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Алийи Насер из команды Динамо Бх делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Желтая карточка
    74'
    Cristian Albu получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    74'
    Cristian Albu из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Нистор Дан пострадал.
  • 74'
    Динамо Бх нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 73'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 73'
    Nivaldo не смог попасть в створ ударом издали
  • 72'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 71'
    Джаади Реда из команды Динамо Бх делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 71'
    Вратарь парирует удар, который нанес Джаади Реда, и мяч снова в игре
  • 71'
    Джаади Реда из команды Динамо Бх идет с мячом вперед на обострение...
  • 70'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 70'
    ШАНС! Deian Sorescu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 70'
    Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Мамату
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О О Л - Иванович Петре ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
  • 68'
    Плохо сыграл Denis Ciobotariu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 68'
    Nicusor Fota из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Razvan Gradinaru навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья сигнализирует, что Монтини Маттиа из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
  • 68'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Филип Иоан получил травму и заменен. Н'Диайе Мамату выходит на поле.
  • 66'
    Джаади Реда из команды Динамо Бх делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 66'
    Джаади Реда из команды Динамо Бх идет с мячом вперед на обострение...
  • 66'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 65'
    Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 65'
    Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна идет с мячом вперед на обострение...
  • Травма, повреждение
    65'
    Филип Иоан возвращается на поле.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 64'
    Мусса Софьен получил травму и заменен. Иванович Петре выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    64'
    Kонкордия Чяйна остается без одного игрока, потому что Мусса Софьен уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • 64'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    64'
    Ох, нехорошо это выглядит. Филип Иоан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    64'
    Филип Иоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    64'
    Алексе Мариус из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Ricardo Grigore пострадал.
  • 63'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Джаади Реда из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 61'
    Алийи Насер из команды Динамо Бх делает неудачный навес.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 61'
    Шанс! Кутрумпис Гиоргос из команды Kонкордия Чяйна пробил головой, но мимо
  • 61'
    Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 61'
    Тактическая замена. Зенке Симон уходит с поля и его заменяет Джаади Реда
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Кутрумпис Гиоргос из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Deian Sorescu пострадал.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 59'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 59'
    Тактическая замена. Горобцов Николас уходит с поля и его заменяет Cristian Albu
  • 59'
    Тактическая замена. Ропотан Адриан уходит с поля и его заменяет Nivaldo
  • 58'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 58'
    Отличные скиллы показывает Мусса Софьен, обводя своих соперников
  • 58'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 56'
    Папацоглу Афанассиос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Зенке Симон изменил счет на табло!
  • 56'
    Отличные скиллы показывает Зенке Симон, обводя своих соперников
  • 56'
    Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх делает пас партнеру.
  • 56'
    Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх делает пас партнеру.
  • 56'
    Отличные скиллы показывает Дюссо Дамьен, обводя своих соперников
  • 55'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Nicusor Fota выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Алийи Насер из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 54'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    54'
    Deian Sorescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
  • 53'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 52'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    52'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна в офсайде
  • 51'
    Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе
  • 51'
    Зенке Симон из команды Динамо Бх идет с мячом вперед на обострение...
  • 51'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 50'
    Алексе Мариус из команды Kонкордия Чяйна идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Thaer Bawab
  • 50'
    Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 50'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Razvan Gradinaru из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Дюссо Дамьен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Папацоглу Афанассиос изменил счет на табло!
  • 48'
    Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх делает отличный кросс...
  • 48'
    Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх делает навес прямо в штрафную.
  • 47'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
  • 47'
    Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна делает навес прямо в штрафную.
  • 46'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой слева.
  • 46'
    Дюссо Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 46'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 45'
    Алийи Насер из команды Динамо Бх навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Офсайд
    44'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна в офсайде
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
  • 42'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    42'
    Горобцов Николас возвращается на поле.
  • 41'
    Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Горобцов Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Желтая карточка
    39'
    Дюссо Дамьен получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    39'
    Горобцов Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    38'
    Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Горобцов Николас заработал фол
  • 38'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 37'
    Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Зенке Симон наказан за толчок Nicusor Fota
  • 36'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    35'
    Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх в офсайде
  • 35'
    Алийи Насер из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 34'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Монтини Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Зенке Симон из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Nicusor Fota
  • 32'
    Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Алексе Мариус из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 31'
    Thaer Bawab не смог попасть в створ ударом издали
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Thaer Bawab, обводя своих соперников
  • 31'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 30'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Алийи Насер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Папацоглу Афанассиос изменил счет на табло!
  • 28'
    Алийи Насер из команды Динамо Бх делает пас партнеру.
  • 28'
    Ропотан Адриан ошибается в защите.
  • 28'
    Горобцов Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Монтини Маттиа из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Razvan Gradinaru из команды Kонкордия Чяйна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    27'
    Кутрумпис Гиоргос наказан за толчок Deian Sorescu
  • Фол, нарушение
    26'
    Зенке Симон наказан за толчок Nicusor Fota
  • Фол, нарушение
    25'
    Мусса Софьен наказан за толчок Denis Ciobotariu
  • 25'
    Монтини Маттиа из команды Динамо Бх делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 25'
    Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Динамо Бх контролирует мяч.
  • 23'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Мусса Софьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Алийи Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    22'
    Горобцов Николас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Папацоглу Афанассиос
  • 21'
    Динамо Бх контролирует мяч.
  • 21'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 20'
    Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 20'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    18'
    Зенке Симон получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    18'
    Зенке Симон из команды Динамо Бх опасно и грубо сыграл. Горобцов Николас пострадал.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 17'
    Кутрумпис Гиоргос из команды Kонкордия Чяйна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • Угловой
    17'
    Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой слева.
  • 17'
    Папацоглу Афанассиос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх опасно и грубо сыграл. Ропотан Адриан пострадал.
  • 16'
    Зенке Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Nicusor Fota из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой слева.
  • 15'
    Ricardo Grigore предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
  • 15'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 14'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Дюссо Дамьен пострадал.
  • 12'
    Климавичюс Линас получил травму и заменен. Ricardo Grigore выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    12'
    Динамо Бх остается без одного игрока, потому что Климавичюс Линас уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    11'
    Кутрумпис Гиоргос возвращается на поле.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 11'
    Andrei Marc из команды Kонкордия Чяйна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 11'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна делает передачу одноклубнику.
  • 11'
    Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх опасно и грубо сыграл. Мусса Софьен пострадал.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Травма, повреждение
    10'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кутрумпис Гиоргос получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Кутрумпис Гиоргос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    9'
    Климавичюс Линас возвращается на поле.
  • 9'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Кутрумпис Гиоргос заработал фол
  • 8'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Климавичюс Линас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    8'
    Климавичюс Линас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Динамо Бх контролирует мяч.
  • 7'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    6'
    Монтини Маттиа из команды Динамо Бх в офсайде
  • 6'
    Зенке Симон из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • Фол, нарушение
    4'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Denis Ciobotariu пострадал.
  • 4'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 3'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    После штрафного удара,который нанес Горобцов Николас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    2'
    Филип Иоан наказан за толчок Thaer Bawab
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Динамо Бх начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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