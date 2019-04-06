США: МЛС 2019

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Торонто
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Чикаго Файр
0' 22'
25
Боно
Александер
3
Мур
Дрю
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
18
Nick
DeLeon
Richie
Laryea
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Джози
1
David
Ousted
4
Каппелхоф
Йохан
2
Марсело
Феррейра
31
Швайнштайгер
Бастиан
33
Jeremiah
Gutjahr
19
Mohammed
Adams
6
Маккарти
Дакс
9
Charles
Sapong
14
Djordje
Mihailovic
10
Катай
Александар
23
Николич
Неманья
Торонто
3-5-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера
Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:2 Торонто Торонто 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:2 Торонто
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр
Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Бавария 4:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр Торонто 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:2 Торонто Чикаго Файр 4:0 Луисвилл Сити

Последние игры между собой

Торонто: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Чикаго Файр: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Торонто 3:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Торонто МЛС Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:3 Торонто МЛС
Торонто 3:1 Чикаго Файр МЛС Торонто 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Торонто МЛС Торонто 1:0 Чикаго Файр МЛС Торонто 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Торонто МЛС Чикаго Файр 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Торонто МЛС Чикаго Файр 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Чикаго Файр МЛС Торонто 1:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:1 Торонто МЛС Чикаго Файр 2:0 Торонто МЛС Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:0 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Торонто 0:0 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Ди Си Юнайтед 0:1 5 3 1 1 9 - 2 10
3. Коламбус Крю 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Филадельфия Юнион 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Цинциннати 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Монреаль Импакт 5 2 1 2 7 - 11 7
7. Чикаго Файр 0:0 5 1 2 2 5 - 7 5
8. Орландо Сити 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Нью-Йорк Ред Буллз 4 1 1 2 5 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Нью-Йорк Сити 5 0 4 1 4 - 8 4
12. Атланта Юнайтед 4 0 2 2 2 - 6 2

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:0 6 5 1 0 16 - 5 16
2. Лос-Анджелес Гэлакси 5 4 0 1 9 - 6 12
3. Сиэтл Саундерс 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Хьюстон Динамо 4 3 1 0 10 - 5 10
5. Даллас 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 11 - 4 7
7. Миннесота Юнайтед 4 2 0 2 9 - 7 6
8. Реал Солт-Лейк 5 1 1 3 5 - 12 4
9. Колорадо Рэпидс 5 0 2 3 6 - 12 2
10. Портленд Тимберс 4 0 1 3 5 - 12 1
11. Ванкувер Уайткэпс 5 0 1 4 4 - 9 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 2 - 14 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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