США: МЛС 2019
Торонто
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: БМО Филд
Чикаго Файр
3
Мур
Дрю
23
Мавинга
Крис
18
Nick
DeLeon
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
-
20 Ayo AkinolaНападающий
-
14 Jay ChapmanНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Diego CamposПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +9 =3 -8Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера
Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:2 Торонто Торонто 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:2 Торонто
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =4 -12Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр
Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Бавария 4:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр Торонто 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:2 Торонто Чикаго Файр 4:0 Луисвилл Сити
Последние игры между собой
Торонто: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Чикаго Файр: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Торонто 3:1 Чикаго Файр МЛС Торонто 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Торонто МЛС Торонто 1:0 Чикаго Файр МЛС Торонто 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Торонто МЛС Чикаго Файр 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Торонто МЛС Чикаго Файр 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Чикаго Файр МЛС Торонто 1:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:1 Торонто МЛС Чикаго Файр 2:0 Торонто МЛС Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:0 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|3.
|Коламбус Крю
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|7.
|Чикаго Файр
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|8.
|Орландо Сити
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:0
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Сиэтл Саундерс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Хьюстон Динамо
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|5.
|Даллас
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|9.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|10.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
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