США: МЛС 2019
Ди Си Юнайтед
0:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Audi Field
Лос-Анджелес
0:1
16' ГолВела Карлос
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
16
Маккэн
Крис
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
16 Маккэн КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Adrien Perez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
16'
0:1
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =4 -3Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|3.
|Коламбус Крю
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|7.
|Чикаго Файр
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|8.
|Орландо Сити
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:0
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Сиэтл Саундерс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Хьюстон Динамо
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|5.
|Даллас
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|9.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|10.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
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