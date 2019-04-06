США: МЛС 2019

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Ди Си Юнайтед
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
0:1
16' Гол
Вела Карлос
25'
24
Хемид
Билл
29
Хара
Леонардо
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
16
Маккэн
Крис
4
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
7
Арриола
Пол
9
Руни
Уэйн
11
Lucas
Rodriguez
III
10
Luciano
Acosta
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
25
Walker
Zimmerman
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
20
Eduard
Atuesta
14
Mark
Anthony
Kaye
10
Вела
Карлос
7
Latif
Blessing
9
Diego
Rossi
99
Диоманде
Адама
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Вела Карлос
(Диоманде Адама)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лос-Анджелес 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Торонто 0:0 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Ди Си Юнайтед 0:1 5 3 1 1 9 - 2 10
3. Коламбус Крю 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Филадельфия Юнион 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Цинциннати 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Монреаль Импакт 5 2 1 2 7 - 11 7
7. Чикаго Файр 0:0 5 1 2 2 5 - 7 5
8. Орландо Сити 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Нью-Йорк Ред Буллз 4 1 1 2 5 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Нью-Йорк Сити 5 0 4 1 4 - 8 4
12. Атланта Юнайтед 4 0 2 2 2 - 6 2

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:0 6 5 1 0 16 - 5 16
2. Лос-Анджелес Гэлакси 5 4 0 1 9 - 6 12
3. Сиэтл Саундерс 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Хьюстон Динамо 4 3 1 0 10 - 5 10
5. Даллас 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 11 - 4 7
7. Миннесота Юнайтед 4 2 0 2 9 - 7 6
8. Реал Солт-Лейк 5 1 1 3 5 - 12 4
9. Колорадо Рэпидс 5 0 2 3 6 - 12 2
10. Портленд Тимберс 4 0 1 3 5 - 12 1
11. Ванкувер Уайткэпс 5 0 1 4 4 - 9 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 2 - 14 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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