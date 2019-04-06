США: МЛС 2019
Нью-Йорк Ред Буллз
Позже
Стадион: Ред Булл Арена
Миннесота Юнайтед
33
Aaron
Long
26
Паркер
Тим
19
Alex
Muyl
13
Ethan
Finlay
99
Abu
Danladi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Aaron LongЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex MuylПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marcus Epps
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayНападающий
- Нападающий
-
99 Abu DanladiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +11 =2 -7Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =2 -11Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед
Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|2.
|Ди Си Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Коламбус Крю
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|7.
|Чикаго Файр
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|8.
|Орландо Сити
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Сиэтл Саундерс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Хьюстон Динамо
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|5.
|Даллас
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|9.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|10.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
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