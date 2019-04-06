США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Ред Буллз
 
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Стадион:
Миннесота Юнайтед
31
Luis
Robles
II
92
Лоуренс
Кемар
33
Aaron
Long
26
Паркер
Тим
62
Мурильо
Микаэль
27
Davis
Sean
II
23
Cristhian
Casseres
Jr.
19
Alex
Muyl
10
Alejandro
Romero
I
25
Йоргенсен
Матиас
99
Бредли
Райт-Филлипс
1
Манноне
Вито
14
Brent
Kallman
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
19
Метанир
Ромен
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
5
Кальво
Франсиско
13
Ethan
Finlay
9
Angelo
Rodriguez
99
Abu
Danladi
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
3-4-3

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед
Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Торонто 4 3 1 0 12 - 5 10
2. Ди Си Юнайтед 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Коламбус Крю 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Филадельфия Юнион 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Цинциннати 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Монреаль Импакт 5 2 1 2 7 - 11 7
7. Чикаго Файр 5 1 2 2 7 - 9 5
8. Орландо Сити 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Нью-Йорк Ред Буллз 4 1 1 2 5 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 5 - 9 4
11. Нью-Йорк Сити 5 0 4 1 4 - 8 4
12. Атланта Юнайтед 4 0 2 2 2 - 6 2

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 5 1 0 19 - 5 16
2. Лос-Анджелес Гэлакси 5 4 0 1 9 - 6 12
3. Сиэтл Саундерс 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Хьюстон Динамо 4 3 1 0 10 - 5 10
5. Даллас 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 11 - 4 7
7. Миннесота Юнайтед 4 2 0 2 9 - 7 6
8. Реал Солт-Лейк 5 1 1 3 5 - 12 4
9. Колорадо Рэпидс 5 0 2 3 6 - 12 2
10. Портленд Тимберс 4 0 1 3 5 - 12 1
11. Ванкувер Уайткэпс 5 0 1 4 4 - 9 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 2 - 14 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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