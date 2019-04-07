США: МЛС 2019

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Орландо Сити
2:1
Перерыв

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
9' Гол
Kei Ansu Kamara
1:1
31' Гол
Нани Луиш
2:1
33' Гол
Tesho Akindele
39' Желтая карточка
Kei Ansu Kamara
23
Brian
Rowe
26
Аскуэс
Карлос
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
2
Руан
8
Jhegson
Mendez
17
Нани
Луиш
16
Кьестан
Саша
44
Моутинью
Жоау
14
Dominic
Dwyer
13
Tesho
Akindele
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
3
Kofi
Opare
27
Винне
Деклан
17
Dillon
Serna
20
Nicolas
Mezquida
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
26
Cole
Bassett
6
Фейлхабер
Бенни
23
Kei
Ansu
Kamara
Орландо Сити
3-5-2
Колорадо Рэпидс
4-4-1-1

Ход матча

9'
0:1
Kei Ansu Kamara
30'
Росель Ориоль
Аскуэс Карлос
 
31'
Нани Луиш
(Моутинью Жоау)
1:1
33'
Tesho Akindele
2:1
39'
 
Kei Ansu Kamara

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити
Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Крю Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Колорадо Рэпидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 5:2 Орландо Сити Открытый Кубок Орландо Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Коламбус Крю 1:0 6 4 1 1 7 - 4 13
2. Торонто 4 3 1 0 12 - 5 10
3. Ди Си Юнайтед 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Орландо Сити 2:1 6 2 2 2 8 - 9 8
5. Цинциннати 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Монреаль Импакт 5 2 1 2 7 - 11 7
7. Филадельфия Юнион 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
8. Чикаго Файр 5 1 2 2 7 - 9 5
9. Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 5 1 1 3 6 - 6 4
10. Нью-Йорк Сити 5 0 4 1 4 - 8 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Атланта Юнайтед 4 0 2 2 2 - 6 2

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 5 1 0 19 - 5 16
2. Даллас 1:0 6 4 1 1 10 - 5 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 5 4 0 1 9 - 6 12
4. Сиэтл Саундерс 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Хьюстон Динамо 4 3 1 0 10 - 5 10
6. Миннесота Юнайтед 2:1 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 11 - 4 7
8. Реал Солт-Лейк 5 1 1 3 5 - 12 4
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 5 1 0 4 4 - 14 3
10. Колорадо Рэпидс 1:2 6 0 2 4 7 - 14 2
11. Ванкувер Уайткэпс 5 0 1 4 4 - 9 1
12. Портленд Тимберс 0:2 5 0 1 4 5 - 14 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Кей Камара получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Tesho Akindele бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Нани Луиш бьет в цель!
  • 30'
    Орландо Сити делает замену. Аскуэс Карлос уходит с поля, а Росель Ориоль выходит на его замену.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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