США: МЛС 2019

Сегодня

Италия: Серия A

1 Де Графсхап

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2 Дефенсорес де Бельграно

Аргентина: Примера Б

1 Хусто Хосе де Уркиса

Аргентина: Примера Б Метрополитана

Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)