США: МЛС 2019
Орландо Сити
2:1
Перерыв
Стадион: Orlando City Stadium
Колорадо Рэпидс
0:1
9' ГолKei Ansu Kamara
1:1
31' ГолНани Луиш
2:1
33' ГолTesho Akindele
39' Желтая карточкаKei Ansu Kamara
23
Brian
Rowe
22
Сане
Людовик
2
Руан
17
Нани
Луиш
16
Кьестан
Саша
27
Винне
Деклан
17
Dillon
Serna
19
Прайс
Джек
26
Cole
Bassett
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
- Защитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
-
2 РуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Josue ColmanПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Kyle SmithПолузащитник
-
-
-
27 Kamal Miller
-
99 Adam Grinwis
-
Главный тренер: James O'Connor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Винне ДекланЗащитник
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Cole BassettПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
-
-
13 Samuel Vines
-
Главный тренер: Хадсон Энтони
Ход матча
9'
0:1
31'
1:1
33'
2:1
39'
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +2 =5 -13Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити
Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Крю Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +4 =5 -11Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Колорадо Рэпидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Крю
|1:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|2.
|Торонто
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|3.
|Ди Си Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Орландо Сити
|2:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|7.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|8.
|Чикаго Файр
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|Даллас
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Сиэтл Саундерс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Хьюстон Динамо
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2:1
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|0
|2
|4
|7 - 14
|2
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|12.
|Портленд Тимберс
|0:2
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
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